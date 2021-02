Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0deefcf6-a613-4210-a368-b3b094461422","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kísérletbe vágott egy magyar videós, hogy kiderítse, mennyire vízálló a Samsung újdonsága.","shortLead":"Érdekes kísérletbe vágott egy magyar videós, hogy kiderítse, mennyire vízálló a Samsung újdonsága.","id":"20210203_samsung_galaxy_s21_vizallosag_akvarium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0deefcf6-a613-4210-a368-b3b094461422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735b27ec-7bcc-4cc1-a372-5fec8ab9692f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_samsung_galaxy_s21_vizallosag_akvarium","timestamp":"2021. február. 03. 08:33","title":"Lassan ötödik napja van víz alatt egy Galaxy S21, azt vizsgálják, meddig bírja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","shortLead":"A kínai oktatási minisztérium a testnevelésórák reformját kezdeményezi, hogy elejét vegye a további „elnőiesedésnek”.","id":"20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaa786a2-089c-4aad-a4b1-983b74cba16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03c7c57d-abc5-4935-bb0b-f5e28b901866","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Nem_eleg_ferfiasak_a_ferfiak_a_kinai_kormany_aggodik","timestamp":"2021. február. 04. 10:21","title":"Nem elég „férfiasak” a férfiak, a kínai kormány aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"218eb21a-3c8b-4170-9b88-de51c4ecdd55","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Hogyan érinti a modellváltás azokat, akik évek óta szerettek volna bejutni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre? 