Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","shortLead":"Az önkormányzat már el is különített a Tiszavirág Sportuszoda működtetésére 400 millió forintot.","id":"20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7464ce99-e2d8-4bbb-b082-cc89f2576a84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad2b578-ab5c-4d16-b957-2dac061f14e0","keywords":null,"link":"/sport/20210202_szeged_uszoda_modern_varosok","timestamp":"2021. február. 02. 16:16","title":"Elkészült Szeged 16 milliárdos uszodája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","shortLead":"Egyfajta Pofátlantanítás best ofot készített a rendőrség. ","id":"20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb736002-355b-4554-a949-5bb24e7d936b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1332bd22-2803-4a6b-9f53-61a50e1a4fc8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_A_tavalyi_ev_legerosebb_kozuti_jeleneteibol_csinalt_videot_a_rendorseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:47","title":"2020 legerősebb közúti jeleneteiből csinált videót a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha megtartja maga mögött a keményvonalas Brexit-szavazókat.","shortLead":"Nagy-Britanniában egekben a Covid-halálozások száma, a kormány pedig csak a gyors oltókampányban bízhat. Meg abban, ha...","id":"20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b78d436d-cb09-4e4e-89da-4d9678dc5880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361785eb-6bd3-46e5-8ea4-ea34215f28a3","keywords":null,"link":"/360/20210202_Szeretettel_NagyBritanniabol_Ha_minden_borul_valaszd_a_populizmust","timestamp":"2021. február. 02. 11:00","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ha minden borul, válaszd a populizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ihász Sándort azzal vádolják, hogy nem adta át a nyomozóknak a Fenyő János meggyilkolásával kapcsolatos beszélgetések leiratát, amikor Gyárfás Tamástól megkapta. A volt fellebbviteli főügyész tagadja a bűnösségét.","shortLead":"Ihász Sándort azzal vádolják, hogy nem adta át a nyomozóknak a Fenyő János meggyilkolásával kapcsolatos beszélgetések...","id":"20210203_Fenyo_gyilkossag_hivatali_visszaeles_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39597f51-cc5a-4c52-8604-104f8241151b","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_Fenyo_gyilkossag_hivatali_visszaeles_birosag","timestamp":"2021. február. 03. 15:25","title":"Bíróság elé állt a volt budapesti főügyész, akit a Fenyő-gyilkosság ügyében hivatali visszaéléssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz, a felmentéséről szóló hírre nem reagáltak.","shortLead":"A Városháza szerint Békés Gáspárnak kötelessége elválasztania a magánvéleményét és köztisztviselői munkáját, igaz...","id":"20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b23406-3d2d-444f-8820-df3b4660b1e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a8a927-f81c-4798-8c13-55da69bfbf90","keywords":null,"link":"/itthon/20210202_Fopolgarmesteri_hivatalt_munkatars_Varga_Juditmem","timestamp":"2021. február. 02. 18:48","title":"Távozik a főpolgármesteri hivataltól a munkatárs, aki megosztott egy Varga Judit-mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Már januárban magasabb összegű személyi adókedvezmény jár az adóból – közölte a Pénzügyminisztérium.","id":"20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34bb52a6-69f6-41e6-9ef5-578528f73e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d11581-3faf-444d-b8f6-ff4005e48bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20210202_minimalber_adokedvezmegy_adozas","timestamp":"2021. február. 02. 11:29","title":"Úgy kell számolni az adókedvezményekkel, mint ha már januárban is az új minimálbért fizették volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavaly novemberben lett független a Honor a Huaweitől, és máris szemtelen terveket dédelget: felülmúlná anyavállalatát.","shortLead":"Tavaly novemberben lett független a Honor a Huaweitől, és máris szemtelen terveket dédelget: felülmúlná anyavállalatát.","id":"20210203_honor_tervei_2021_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ba1574-9ead-4be9-80f9-a0626756ce35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_honor_tervei_2021_huawei","timestamp":"2021. február. 03. 11:03","title":"A Honor lenyomná az Apple-t, a Xiaomit – no meg a Huaweit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","shortLead":"A testvérközösség jelentette be, hogy visszakapták a technikai számot, ami a felajánláshoz szükséges.","id":"20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a07d98-dd34-49e1-80da-da1ec4037a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e94ae-979a-4bd8-a5e0-2e6bae9bccee","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_ivanyi_gabor_met_1_szazalek_ado","timestamp":"2021. február. 03. 09:08","title":"Ismét fel lehet ajánlani az 1 százalékot Iványi Gáborék egyházának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]