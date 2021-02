Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére megpróbált áthaladni az érkező vonat előtt.","shortLead":"Az ügyészség szerint jók voltak a látási viszonyok, és a sorompó is rendben működött. A kecskeméti nő ennek ellenére...","id":"20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd0df75-357d-40e5-94f3-d45777821739","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_vademeles_nagymama_vasuti_atjaro_vonat_lanyunoka","timestamp":"2021. február. 09. 11:05","title":"Vádat emeltek a nagymama ellen, aki az érkező vonat ellenére a sínekre hajtott, emiatt két unokája is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína a nyilvános megszégyenítéstől sem riad vissza, ha a bolygó sorsáról van szó.","shortLead":"Kína a nyilvános megszégyenítéstől sem riad vissza, ha a bolygó sorsáról van szó.","id":"20210208_kina_szegyenfal_kornyezetszennyezes_klimavedelem_vallalatok_cegek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687d9a5d-b54f-4151-9451-49221678a199","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_kina_szegyenfal_kornyezetszennyezes_klimavedelem_vallalatok_cegek","timestamp":"2021. február. 08. 09:33","title":"Kína nyilvános szégyenfalat hoz létre azoknak a vállalatoknak, amelyek folyamatosan szennyezik a környezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f8f946-45aa-4cf4-8186-c50703f737c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6c90a3-6438-47dc-bac0-7c1e9a735665","keywords":null,"link":"/360/20210207_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2021. február. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és mindent beterítő ködtenger ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fbb22b-84bb-465a-810e-81f331ffcc20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiábrándító pontszámot kapott a Galaxy S21 az iFixit csapatától abban a szétszedéses vizsgálatban, amelynek célja a készülék javíthatóságának vizsgálata volt.","shortLead":"Kiábrándító pontszámot kapott a Galaxy S21 az iFixit csapatától abban a szétszedéses vizsgálatban, amelynek célja...","id":"20210209_ifixit_samsung_galaxy_s21_teardown_nehez_javithatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8fbb22b-84bb-465a-810e-81f331ffcc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9682ef8-5a19-4b18-9cb6-9b062b545867","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_ifixit_samsung_galaxy_s21_teardown_nehez_javithatosag","timestamp":"2021. február. 09. 07:03","title":"Csak javítani ne kelljen a Galaxy S21-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás Aréna ad otthont a kiesées szakasz első meccsének másfél hét múlva.","shortLead":"A német hatóságok a legrangosabb futballkupa kedvéért sem engednek be senkit az Egyesült Királyságból, úgyhogy a Puskás...","id":"20210207_rb_leipzig_liverpool_bajnojkok_ligaja_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505ec12a-c3de-444b-bfa3-1e332a7d7133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7361bdf-b999-4f53-91e8-9f6f6e923114","keywords":null,"link":"/sport/20210207_rb_leipzig_liverpool_bajnojkok_ligaja_budapest","timestamp":"2021. február. 07. 14:38","title":"Budapesten fogadja az RB Leipzig a Liverpoolt a Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","shortLead":"1,6 méter széles, és közel 400 millió forintnyi fontot kérnek érte. ","id":"20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6efbe3a-1064-47d6-9444-581b7aa7844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c07c9b68-851f-4f25-a5ae-44ee3474eb26","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_elado_london_legkeskenyebb_haza","timestamp":"2021. február. 08. 12:13","title":"Íme, most eladó London legkeskenyebb háza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Rekordbírságot szabott ki a rendőrség a járvány alatt, Biden Trump miatt aggódik, a Tampa nyerte a Superbowlt...","id":"20210208_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e135359-f11b-4cd4-8177-de6fca5cc372","keywords":null,"link":"/360/20210208_Radar360","timestamp":"2021. február. 08. 08:00","title":"Radar360: Zöld út az orosz vakcinának, búcsú az Ódrytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33998a31-6600-4c61-91a5-a3cf9f0a4dca","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ennek a pillanatnak is el kellett jönnie: Németországban már üzemel „az építőipar Ubere”, egy app, amely az építőanyag-kereskedőket hatékonyan hozza össze a felhasználókkal. Méghozzá nem mindennapi reklámmal megtámogatva.","shortLead":"Ennek a pillanatnak is el kellett jönnie: Németországban már üzemel „az építőipar Ubere”, egy app, amely...","id":"202105_platoi_filozofia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33998a31-6600-4c61-91a5-a3cf9f0a4dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1249326-5399-46e7-a21a-47d10da89c61","keywords":null,"link":"/360/202105_platoi_filozofia","timestamp":"2021. február. 09. 13:00","title":"Playboy-nyuszi + időben szállított sóder = boldog építési vállalkozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]