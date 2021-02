Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android 12-ben a felhasználók védelme is hangsúlyosabb lesz.","shortLead":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android...","id":"20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e951d2c-b0d0-4d9a-a9ae-955a370e3430","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","timestamp":"2021. február. 09. 14:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, milyen lesz az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361aa2fd-c4ba-45cf-8670-1e123c936bbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Supremes alapítója és énekese, Diana Ross és Florence Ballard zenésztársa 76 éves volt.","shortLead":"A Supremes alapítója és énekese, Diana Ross és Florence Ballard zenésztársa 76 éves volt.","id":"20210209_Meghalt_Mary_Wilson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=361aa2fd-c4ba-45cf-8670-1e123c936bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269eceb8-c730-437b-818d-788b75760307","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Meghalt_Mary_Wilson","timestamp":"2021. február. 09. 09:52","title":"Meghalt Mary Wilson, a Supremes alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"835ee9f6-3deb-4c97-908b-2740d00d4d32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arató András szerint a rádió elhallgattatásával a bíróság is áldását adta a személyenként eltérő bánásmódra, és arra kér mindenkit, kövesse online a csatornát.","shortLead":"Arató András szerint a rádió elhallgattatásával a bíróság is áldását adta a személyenként eltérő bánásmódra, és arra...","id":"20210209_Arato_Andras_klubradio_mediatanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=835ee9f6-3deb-4c97-908b-2740d00d4d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393e3aab-d760-44d3-893e-b867f916a232","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Arato_Andras_klubradio_mediatanacs","timestamp":"2021. február. 09. 14:05","title":"A Klubrádió elnöke: Ezt a rendszert le kell váltani jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","shortLead":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","id":"20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317bd4e9-5866-4b0f-bc06-ef4130faf5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","timestamp":"2021. február. 09. 11:47","title":"Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több vakcinagyártónak is szállít antitesteket. De miért szkeptikusak az emberek az oltással szemben? Kiderül az e heti HVG-ből.","shortLead":"A dédszülei házában alakított ki mostanra világszinten ismert biotechnológiai laboratóriumot Lukács Noémi, ami több...","id":"20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be7681ee-f0ec-441c-9143-e026edc9c9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d50a51-d94c-42f2-bc77-7b8024c5a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_lukacs_noemi_antitest_biotechnologia_vakcina","timestamp":"2021. február. 10. 15:42","title":"Lukács Noémi biológus: A pandémia megmutatta, hogy a tudósok más nyelvet beszélnek, mint a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja, hogy külföldi titkosszolgálatok állnak az egész mögött.","shortLead":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja...","id":"20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a8fe1-6a93-4eb5-bc91-3561caadcac7","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","timestamp":"2021. február. 08. 18:45","title":"Az orosz köztévé szerint Navalnij Putyinhoz hasonló luxusban élt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról terjedt emberre a kór. ","shortLead":"Vuhanban vizsgálták az Egészségügyi Világszervezet munkatársai a Covid–19 eredetét, szerintük egyértelműen állatról...","id":"20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d8ee4e9-60d6-4284-af8a-8c9566f23ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5b5217-9d59-4e76-9bbd-a57233a1cdbf","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_WHO_koronavirus_allatvilag","timestamp":"2021. február. 09. 15:07","title":"WHO: a koronavírus az állatvilágból és nem egy laborból terjedt át az emberre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek.

","shortLead":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz...","id":"20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542dd1-4cc3-4381-b95d-03c472ecbd17","keywords":null,"link":"/sport/20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","timestamp":"2021. február. 09. 14:55","title":"Lőw Zsolt a Chelsea-ről: Elképesztő, erőn felüli teljesítmény lenne az első négyben végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]