[{"available":true,"c_guid":"33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi még január 19-én akart megerőszakolni egy nőt a gödöllői vonalon.","shortLead":"Egy férfi még január 19-én akart megerőszakolni egy nőt a gödöllői vonalon.","id":"20210212_Nyomravezetoi_dij_godolloi_HEV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33d8aacc-cc96-4235-83fb-e5e2307b78d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1529503-84ee-44a7-aa99-de6717749cba","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Nyomravezetoi_dij_godolloi_HEV","timestamp":"2021. február. 12. 08:41","title":"Egymillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a HÉV-en megtámadott nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma 13 636 főre emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma 13 636 főre emelkedett.","id":"20210213_2020_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_93_beteg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700394fc-8c1e-4dc5-9d4b-be77ca506643","keywords":null,"link":"/itthon/20210213_2020_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_93_beteg","timestamp":"2021. február. 13. 09:04","title":"2020 új fertőzöttet találtak, elhunyt 93 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A nőtagozat elnökévé Juhász Hajnalkát, a KDNP alelnökét választották.","shortLead":"A nőtagozat elnökévé Juhász Hajnalkát, a KDNP alelnökét választották.","id":"20210212_politika_kdnp_notagozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2db39903-d813-4581-bd23-c40e751059dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6211b57f-c343-4f34-bc16-9aaa5ec16a7b","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_politika_kdnp_notagozat","timestamp":"2021. február. 12. 17:31","title":"Megalakult a KDNP nőtagozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa07da9-dcd0-43db-8e5b-398a9c3df70c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Waffles+Mochi márciustól lesz látható, olyan mellékszereplőkkel, mint Jack Black, Sia vagy Zach Galifianakis.","shortLead":"A Waffles+Mochi márciustól lesz látható, olyan mellékszereplőkkel, mint Jack Black, Sia vagy Zach Galifianakis.","id":"20210212_Michelle_Obama_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fa07da9-dcd0-43db-8e5b-398a9c3df70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de53ba2-f82f-4624-8f72-1cacac1ed232","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Michelle_Obama_Netflix","timestamp":"2021. február. 12. 12:49","title":"Michelle Obama bábokkal fog főzni a Netflix új sorozatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","shortLead":"Az udvari határátkelőhely rendőrkutyái pusztultak el, de a hírekkel szemben nem mérgezéstől.","id":"20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06c2fe92-670d-4036-97d1-61f69442af20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd0fa9b-0d30-4122-926d-35175bedb77d","keywords":null,"link":"/elet/20210213_Kiderult_hogy_nem_mergezestol_halt_meg_a_harom_baranyai_rendorkutya","timestamp":"2021. február. 13. 11:41","title":"Kiderült, hogy nem mérgezéstől halt meg a három baranyai rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","shortLead":"Nem csak az átadott felújított utcák, de az átadó is meredek volt a megszokottakhoz képest.","id":"20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0adce60e-e07e-450b-af6c-9bedd5173881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228c35d5-719a-4369-8e8c-71094a120f6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_utatado_tallai_andras_tibolddaroc","timestamp":"2021. február. 11. 21:45","title":"Felrúgta az útátadási hagyományokat Tibolddarócon Tállai András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt terjesszék ki a fürdőkre.","shortLead":"Újraindítási akciótervet készített a Magyar Fürdőszövetség; azt kérik a kormánytól , hogy az újraindítási gyorskölcsönt...","id":"20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cad638fa-dbe9-4a22-88e3-c8839f603f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a71129-3c01-412e-ae29-9f9077429fb8","keywords":null,"link":"/kkv/20210213_A_magyar_furdok_elhasznaltak_utolso_tartalekaikat_a_kormanyhoz_fordulnak_a_nyitas_miatt","timestamp":"2021. február. 13. 10:21","title":"A magyar fürdők elhasználták utolsó tartalékaikat, a kormányhoz fordulnak a nyitás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458","c_author":"Eduline","category":"kultura","description":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató szeretne Nagy-Britanniában tanulni. Lengyel és magyar hallgatók ötletével foglalkozhat az Európai Parlament.","shortLead":"Nem elég a britek kilépése az EU-ból, még ez Erasmus-programot is otthagyták, pedig továbbra is rengeteg hallgató...","id":"20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b671334-498f-4955-a1a9-4e6cbcb77458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058ddb84-9e6c-42a5-b08e-da491d6f8324","keywords":null,"link":"/kultura/20210213_Uj_cserediakprogramot_inditananak_hogy_a_brexit_utan_se_kelljen_10_milliot_fizetni_az_Angliaba_vagyo_hallgatoknak","timestamp":"2021. február. 13. 09:02","title":"Új cserediákprogramot indítanának, hogy a Brexit után se kelljen 10 milliót fizetniük az Angliába vágyó hallgatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]