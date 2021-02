Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd az SZFE-n. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Félmillió kínai vakcina érkezik holnap, éttermeket bírságoltak Olaszországban, operettszínészeket is képeznek majd...","id":"20210215_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc087e6-a53b-4ba0-b352-1931432bbf80","keywords":null,"link":"/360/20210215_Radar360","timestamp":"2021. február. 15. 08:00","title":"Radar360: Lekapcsolták a Klubrádiót, Orbán ma évet értékel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","shortLead":"A fénykép annyira jól sikerült, hogy még a pilóta is kért belőle.","id":"20210214_Fotos_Nap_repulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b13a26b-f484-4623-81a9-5aff87cb240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a72326-cbc6-46d4-a908-fe7c92a2f44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Fotos_Nap_repulo","timestamp":"2021. február. 14. 21:17","title":"Élete képét készítette egy fotós a Nap előtt szálló repülőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a fenntarthatóság érdekében a környezetvédelemben áttörésre van szükség. Tervek már vannak, az idő azonban vészesen fogy.","shortLead":"Összegyűjtöttük azokat a területeket, ahol a fenntarthatóság érdekében a környezetvédelemben áttörésre van szükség...","id":"20210216_Harom_kor_a_Fold_korul__korkoros_kornyezetvedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e4ee4-3d3c-4159-b61c-37c6d0daf94d","keywords":null,"link":"/eurologus/20210216_Harom_kor_a_Fold_korul__korkoros_kornyezetvedelem","timestamp":"2021. február. 16. 10:30","title":"Kevesebb elpocsékolt víz, kevesebb eldobott szatyor – pontos terv van a klímacélok teljesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja a gyártókat. A Boeing most úgy látja, 2030-ra nagy előrelépést tehet az ügy érdekében.","shortLead":"Az előírások szerint 2050-re kellene karbonsemlegessé tenni a polgári légiközlekedést, ami nagy kihívás elé állítja...","id":"20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4649ba94-ad25-4348-9497-c7506dd32ce9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_boeing_biouzemanyag_legi_kozlekedes_repulogep_szen_dioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 14. 18:03","title":"Növényi olaj, állati zsír, agrárhulladék: a Boeing 2030-ra minden egyes gépét ilyesmivel reptetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac6e978-f51a-4d7e-b432-b462876a3437","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány miatt nincsenek koncertek, kénytelen volt éjjeliőrnek állni Németh Oszkár.



","shortLead":"A járvány miatt nincsenek koncertek, kénytelen volt éjjeliőrnek állni Németh Oszkár.



","id":"20210215_Ejjeliorkent_dolgozik_az_egykor_unnepelt_dobos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac6e978-f51a-4d7e-b432-b462876a3437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad4b206-6430-4f70-b4b5-9f3b67c93019","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Ejjeliorkent_dolgozik_az_egykor_unnepelt_dobos","timestamp":"2021. február. 15. 10:25","title":"Éjjeliőrként dolgozik a Fonográf egykori dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ffa2d23-330c-4438-96ed-420fcb72d333","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd-híd – Podmaniczky utca által határolt területen lesz a fejlesztés.

","shortLead":"Az Eiffel tér – vasúti pálya – Ferdinánd-híd – Podmaniczky utca által határolt területen lesz a fejlesztés.

","id":"20210215_A_Nyugati_palyaudvar_mozdonyhangar_a_Nemzeti_Cirkuszmuveszeti_Kozpont_es_az_artistakepzo_Fekete_Peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ffa2d23-330c-4438-96ed-420fcb72d333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83ebc8d-65f9-4564-9e4f-167f82cfc8f2","keywords":null,"link":"/elet/20210215_A_Nyugati_palyaudvar_mozdonyhangar_a_Nemzeti_Cirkuszmuveszeti_Kozpont_es_az_artistakepzo_Fekete_Peter","timestamp":"2021. február. 15. 11:16","title":"Egy mozdonyhangár lesz az otthona a Nemzeti Cirkuszművészeti Központnak és az artistaképzőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","shortLead":"A főpolgármester szerint számtalan közfeladatot állami támogatást nélkül lát el a főváros, és még a kormánynak is fizet.","id":"20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97810d4a-baa5-48fb-af3f-d54126491c17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210215_Karacsony_Gergely_Orban_Viktor_Budapest","timestamp":"2021. február. 15. 19:47","title":"Karácsony Orbánnak: Az új városvezetésnek közel négyszer annyi önkormányzati adót kell fizetnie, mint Tarlósnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A texasi hideg miatt omlott össze az energiaellátás Észak-Mexikóban. Ötmillió ember maradt ellátatlanul.","shortLead":"A texasi hideg miatt omlott össze az energiaellátás Észak-Mexikóban. Ötmillió ember maradt ellátatlanul.","id":"20210216_texas_fagy_5_millioan_aram_nelkul_mexikoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffb808dd-390b-4a4e-a300-ffdeecc1b8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf26e78-d38a-4ea4-8386-1bc53b965d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20210216_texas_fagy_5_millioan_aram_nelkul_mexikoban","timestamp":"2021. február. 16. 05:38","title":"Befagytak a gázvezetékek, fél Magyarországnyi ember maradt áram nélkül Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]