[{"available":true,"c_guid":"bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi szerint el is fogadta az ajánlatot. ","shortLead":"P. Mária a Credit Industriel et Commercial pénzintézet 24,09 százalékát ígérte a politikusnak, aki a portál információi...","id":"20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfaca13f-ea86-4dc7-9bd4-9e0f1b564f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c402e91-ebcd-4d39-a2ce-b2bf9168a091","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_Blikk_Kosa_csengeri_orokosno","timestamp":"2021. február. 16. 10:40","title":"Blikk: Francia bankban ígért részesedést Kósának a csengeri örökösnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","shortLead":"Meghaladta a 537 ezret azok száma, akik már a második dózishoz is hozzájutottak.","id":"20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88361ee-751a-4568-a5de-8f54855d14b3","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Koronavirus_oltas_NagyBritannia","timestamp":"2021. február. 14. 19:43","title":"Már több mint 15 millió oltást beadtak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint szakértőket ajánlott ellenőrzésekhez, akiktől utána pénzt kapott.","shortLead":"A vád szerint szakértőket ajánlott ellenőrzésekhez, akiktől utána pénzt kapott.","id":"20210216_atomenergia_hivatal_vesztegetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa781ce6-1ae4-40bb-a610-273e48c95c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_atomenergia_hivatal_vesztegetes","timestamp":"2021. február. 16. 10:15","title":"Öt évre ítélték vesztegetésért az Országos Atomenergia Hivatal egyik munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Oprah Winfrey-nek adnak közösen interjút.","shortLead":"Oprah Winfrey-nek adnak közösen interjút.","id":"20210216_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_valamit_nagyon_el_akar_mondani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c623a7-6822-4f75-98b3-c5ed5654f11e","keywords":null,"link":"/elet/20210216_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_valamit_nagyon_el_akar_mondani","timestamp":"2021. február. 16. 11:39","title":"Harry herceg és Meghan Markle valamit nagyon el akarnak mondani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Összefogás után ott is van esélye az ellenzéknek, ahol 2018-ban a legerősebb indulóra 20–25 százalékot vert rá a fideszes győztes. A matematika azonban nem mindig találkozik a valósággal: az érintett körzetek egy részében a Jobbik szakadása írhatja újra a képletet. ","shortLead":"Összefogás után ott is van esélye az ellenzéknek, ahol 2018-ban a legerősebb indulóra 20–25 százalékot vert rá...","id":"20210215_2022_valasztas_billego_korzetek_ellenzek_fidesz_zavecz_tibor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11bc56e2-a683-4c2d-ab36-ec91ce5f79df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b47cc-c806-48dd-adfd-eaa19114cb89","keywords":null,"link":"/360/20210215_2022_valasztas_billego_korzetek_ellenzek_fidesz_zavecz_tibor","timestamp":"2021. február. 15. 06:30","title":"Ahol minden szavazat számít: mutatjuk a körzeteket, ahol 2022-ben pár száz vokson múlhat a győzelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","shortLead":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","id":"20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430b923-9d34-41c6-a247-a960c071b5cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 16. 15:26","title":"Szépséghibás gyümölcsökből készít kozmetikumokat egy spanyol mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","shortLead":"A legfontosabb szót azonban inkább nem mondta ki.","id":"20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d7f688-3133-4252-93c3-a2ba538ff1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d1e172f-884c-4779-a7b6-b9bfb6e4a90c","keywords":null,"link":"/itthon/20210215_Orban_az_oszodi_beszedbol_idezett_a_Parlamentben__video","timestamp":"2021. február. 15. 15:16","title":"Orbán az őszödi beszédből idézett a Parlamentben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e385f5e-8ace-472c-af42-c2d535580580","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A dán játékgyártó az egyik zeneipari mamutcéggel összefogva vegyíti egymással a cuki Lego-figurákat, a menő zenéket és a kiterjesztett valóságot.","shortLead":"A dán játékgyártó az egyik zeneipari mamutcéggel összefogva vegyíti egymással a cuki Lego-figurákat, a menő zenéket és...","id":"20210216_lego_vidiyo_alkalamzas_gyerekeknek_universal_music","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e385f5e-8ace-472c-af42-c2d535580580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc092da-6be5-40b1-af96-46d97c27f1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_lego_vidiyo_alkalamzas_gyerekeknek_universal_music","timestamp":"2021. február. 16. 13:00","title":"A valóság és a képzelet határán: kipróbáltuk a Lego újdonságát, a Vidiyót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]