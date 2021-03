Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A civil összefogás igenis rá tudja venni a döntéshozókat, hogy tegyék a dolgukat – vallja Orosvári Zsolt, aki két éve arról lett híres, hogy gyűjtést szervezett, majd a befolyt összegből összecsukható ágyakat vett a kórházaknak, hogy a szülőknek ne a földön kelljen aludniuk. HVG-portré.","shortLead":"A civil összefogás igenis rá tudja venni a döntéshozókat, hogy tegyék a dolgukat – vallja Orosvári Zsolt, aki két éve...","id":"202109_orosvari_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75728275-9d55-40c2-b65f-5b9f6401c4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b53171-7533-4914-b29c-775b5c4e9ec1","keywords":null,"link":"/360/202109_orosvari_zsolt","timestamp":"2021. március. 09. 13:00","title":"\"Nem veszi be a gyomrom, ha emberek gyógyulását múlt századi körülmények nehezítik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","shortLead":"A magyar modellt a főpolgármester egyik tanácsadója, Korányi Dávid vette el. Már babát várnak.","id":"20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7fa7c4-263f-4b4d-ba91-d57b928fb302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b1cc36-6232-4f1b-a72b-45bf53f2ca05","keywords":null,"link":"/elet/20210309_mihalik_eniko_koranyi_david","timestamp":"2021. március. 09. 11:59","title":"Mihalik Enikő férjhez ment, babát vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d51cdbef-ae29-4434-8b2c-9fa9c69d77a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár tízezer forintos csalással rengeteget lehet nyerni és lebukni sem könnyű.

","shortLead":"Pár tízezer forintos csalással rengeteget lehet nyerni és lebukni sem könnyű.

","id":"20210309_Akar_25_szazalekot_is_emel_az_aron_egy_ugyes_kilometeroravisszatekeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d51cdbef-ae29-4434-8b2c-9fa9c69d77a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acdd314-a1b1-4d6f-ad39-409c765e9b6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210309_Akar_25_szazalekot_is_emel_az_aron_egy_ugyes_kilometeroravisszatekeres","timestamp":"2021. március. 09. 16:48","title":"Akár 25 százalékot is emel az áron egy ügyes kilométeróra-visszatekerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem kötelező.","shortLead":"Az USA első tagállamaként Alaszka büszkélkedett el azzal, hogy mindenki kaphat vakcinát, aki szeretne. Az oltás nem...","id":"20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84d1a8b-b384-4d98-abf1-404eaf9a2054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e27954-b4b7-4153-ad6c-c1b04af2136e","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_Alaszka_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 10. 07:26","title":"Alaszkában minden 16 év feletti számára elérhetővé tették a koronavírus elleni vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","shortLead":"A Fidesznek és az Éljen Szekszárd Egyesületnek is 7 szavazata van most a közgyűlésben. ","id":"20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b7e106b-0a77-4a3d-972d-10823c14afda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7d53e8-2164-4811-aed5-bea695d5b5e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210309_kepviselo_kilepes_ellenzeki_tobbseg_szekszard","timestamp":"2021. március. 09. 11:10","title":"Egy képviselő kiugrott, így ugrott az ellenzéki többség Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudatosan gondozzuk a városi kerteket, mert ezek az utolsó mentsvárai a méheknek és a beporzást végző egyéb rovaroknak – figyelmeztetnek brit ökológusok. ","shortLead":"Tudatosan gondozzuk a városi kerteket, mert ezek az utolsó mentsvárai a méheknek és a beporzást végző egyéb rovaroknak...","id":"202109_mehek_avarosban_rarepulhetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af3f45ed-399f-4816-aae9-ea49db6aca71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18e255c-f82c-4ffb-99d3-01ffc5e30493","keywords":null,"link":"/360/202109_mehek_avarosban_rarepulhetnek","timestamp":"2021. március. 09. 10:00","title":"A városban lakókon múlhat, túlélnek-e a méhek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd használni.","shortLead":"A szingapúri Kelley Aerospace bemutatta az Arrow névre keresztelt harci drónját, amit felderítésre is jól lehet majd...","id":"20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef6c621-9901-46f1-a06e-39c37c9aa674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc4e04f-d553-48d1-8614-a3d2b05428a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_kelley_aerospace_repulogep_harci_dron_szuperszonikus_repulo","timestamp":"2021. március. 09. 20:03","title":"2414 km/h-val repül az új harci drón, de az ára igen szerény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli fülhallgatót.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, a Nothing a nyár elején mutatja majd be első termékét, egy vezeték nélküli...","id":"20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be96f3ef-4f72-442a-83a9-15f52859efc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeb62d89-ce67-49f7-9f6f-2db6ec86e681","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_carl_pei_nothing_vezetek_nelkuli_fulhallgato_concept1","timestamp":"2021. március. 09. 16:03","title":"Megmutatta a OnePlus társalapítója, milyen lehet a vezeték nélküli fülhallgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]