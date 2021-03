Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641","c_author":"Bihari Péter","category":"360","description":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar kormány mást csinál, viszont már közgazdasági kiindulópontja is hibás – mondja Bihari Péter közgazdász, egyetemi oktató, korábban a Monetáris Tanács tagja.","shortLead":"A nemrég bejelentett 1900 milliárdos Biden-terv esetében nyilvánvaló a rászorulók megsegítésének szándéka, a magyar...","id":"20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8a78af-5bec-4fb2-b205-4621e0624641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33442fc9-b395-4365-9e23-f8317337f53c","keywords":null,"link":"/360/20210320_Bihari_Peter_A_Bidenterv_magyar_szemmel","timestamp":"2021. március. 20. 16:00","title":"Bihari Péter: A magyar válságkezelés szociálisan még Trumpéhoz képest is érzéketlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák meg.","shortLead":"A szakszervezet szerint elfogadhatatlan, hogy a főváros finanszírozásával kapcsolatos vita levét a BKV dolgozói igyák...","id":"20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bea138f-cf7d-46dd-b0ae-d06948700ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbdae495-4c49-47eb-8692-4f19b35cc577","keywords":null,"link":"/kkv/20210320_Nincs_megallapodas_a_BKVnal_sztrajk_johet","timestamp":"2021. március. 20. 19:26","title":"Nincs megállapodás a BKV-nál, sztrájk jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta a véleményét.","shortLead":"Össze kell fogni a kisebbik rosszal a nagyobb rossz, a huxit ellen – mondta a vállalkozó, aki Gyurcsányról is elmondta...","id":"20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5074fe37-8cb1-4f2b-90bd-6797130dae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f0f1c9-e232-4e16-b638-311b63d21887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Bojar_Gabor_A_vallalhatatlannak_tuno_jelolteket_is_vallalni_kell","timestamp":"2021. március. 20. 16:56","title":"Bojár Gábor: A vállalhatatlannak tűnő jelölteket is vállalni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb","c_author":"K. B. ","category":"tudomany","description":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték 30 év börtönre, hogy a boncolás nem igazolta a gyilkosságot. Még mindig nem szabadult.","shortLead":"Mind a négy gyereke bölcsőhalálban halt meg, amit a bíróság nagyon valószínűtlennek tartott, és annak ellenére ítélték...","id":"20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b40a595-c9a3-43d3-accb-85fc781020bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2065b1-2543-46a2-9a93-74f6156f7d69","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_Negy_gyereke_megoleseert_18_eve_bortonben_ul_egy_no_most_kiderult_hogy_alighanem_artatlan","timestamp":"2021. március. 21. 17:00","title":"Négy gyereke megöléséért 18 éve börtönben ül egy nő, most kiderült, hogy alighanem ártatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár szerint \"nem jellemző\" csoportnál mérik az adóéket.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"nem jellemző\" csoportnál mérik az adóéket.","id":"20210320_Reagalt_a_kormany_arra_hogy_nalunk_az_egyik_legmagasabb_a_berre_terhelt_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c68fe-f23a-403c-ad52-7f4f10002202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Reagalt_a_kormany_arra_hogy_nalunk_az_egyik_legmagasabb_a_berre_terhelt_ado","timestamp":"2021. március. 20. 10:01","title":"Reagált a kormány arra, hogy nálunk az egyik legmagasabb a bérre terhelt adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának zárómérkőzésén.","shortLead":"Elek Gábor csapata 29-23-ra kapott ki Oroszországtól a győri olimpiai selejtezőtorna vasárnapi, utolsó fordulójának...","id":"20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccbeb709-b383-4e70-8b9c-f3244936774d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a74dbdf-dcf3-4786-8f56-5d99504422a2","keywords":null,"link":"/sport/20210321_magyar_ni_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_oroszorszag","timestamp":"2021. március. 21. 22:35","title":"Nem bírt az olimpiai bajnokkal a magyar női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","shortLead":"Az EU megtilthatja a vakcina exportját, ha a cég nem teljesíti a szállítási kötelezettségeket.","id":"20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2603982b-847d-4f1a-b475-a8f5defa4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f061d30d-1447-4d70-beb7-07acb5cc8196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210320_Von_der_Leyen_kiviteli_tilalommal_fenyegeti_az_AstraZenecat","timestamp":"2021. március. 20. 22:00","title":"Von der Leyen kiviteli tilalommal fenyegeti az AstraZenecát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194","c_author":"Lindner András","category":"360","description":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett megnyitások ugyanis sokszor fulladnak idő előtti megegyezéses kézfogásokba, és egyre kevesebb a játékot izgalmassá varázsló eredeti ötlet. Mesterséges intelligencia bevonásával keresik a kiutat.","shortLead":"Elsősorban az elit játékosok között gyakori döntetlenek miatt többen temetni kezdték a sakkot. A végletekig kielemzett...","id":"202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da89369a-caf2-42b8-8149-930da1fd0194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75581d61-3740-4374-939e-445eb7c945b6","keywords":null,"link":"/360/202111__reformelkepzelesek_asakkban__alpha_zero__onutes__a_patthelyzet_feloldasa","timestamp":"2021. március. 21. 08:15","title":"Új szabályok a sakkban: saját bábjainkat is leüthetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]