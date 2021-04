Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","shortLead":"Románia Örményországban szenvedett vereséget.","id":"20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b781999b-f4de-4538-b6a4-94ac938ca016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd17406-c391-43c7-aa90-1ada856c2b0c","keywords":null,"link":"/sport/20210401_Vbselejtezok_EszakMacedonia_legyozte_Nemetorszagot_Ausztria_negy_gollal_kapott_ki","timestamp":"2021. április. 01. 06:15","title":"Vb-selejtezők: Észak-Macedónia legyőzte Németországot, Ausztria négy góllal kapott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4fb1d9-9e50-4b0f-a37e-a8448e3d80a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube évek óta tervezi, hogy valamilyen formában megújítja a videóra leadható reakciók megjelenítését. Most úgy tűnik, közel értek a célhoz.","shortLead":"A YouTube évek óta tervezi, hogy valamilyen formában megújítja a videóra leadható reakciók megjelenítését. Most...","id":"20210331_youtube_video_like_dislike_szamlalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f4fb1d9-9e50-4b0f-a37e-a8448e3d80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9603142-4715-42ae-9d5a-8c8369f70e06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_youtube_video_like_dislike_szamlalo","timestamp":"2021. március. 31. 15:03","title":"Új funkciót tesztel a YouTube, sokkal jobb hely lehet tőle a videómegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány által amúgy is sújtott globális ellátási láncokra is. ","shortLead":"Súlyos fennakadásokat okozott az európai–ázsiai kereskedelemben a vízi úton megfeneklett óriáshajó. Ez kihat a járvány...","id":"20210331_Szuez_Ever_Given","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6d5e3a-682e-4dab-ad42-9b781d24b9ca","keywords":null,"link":"/360/20210331_Szuez_Ever_Given","timestamp":"2021. március. 31. 15:00","title":"A bolti árakon is látszik majd, hogy napokra bedugult a Szuezi-csatorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya miatt halnak meg sokan. Kemény bírálat érkezett az Európa Tanácstól. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lázár János szerint a nyugati vakcinák hiánya miatt halnak meg sokan. Kemény bírálat érkezett az Európa Tanácstól...","id":"20210331_Radar360_Zolditene_Amerikat_Biden_jo_hir_erkezett_az_mRNS_vakcinakrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f5a576-28d5-46fa-acf9-a2d36556e051","keywords":null,"link":"/360/20210331_Radar360_Zolditene_Amerikat_Biden_jo_hir_erkezett_az_mRNS_vakcinakrol","timestamp":"2021. március. 31. 07:59","title":"Radar360: Zöldítené Amerikát Biden, jó hír érkezett az mRNS vakcinákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték össze.\r

\r

","shortLead":"Evéssel támogatják a chicagói rendőrséget a város polgárai, és nem is először. Ezúttal védőmellények árát reggelizték...","id":"20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13fb291b-8d15-4cb9-88a1-970904ba2ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb42219-2c2a-4d80-8459-221d997103b9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_Az_amerikai_palacsinta_es_a_golyoallo_melleny","timestamp":"2021. április. 01. 09:01","title":"Az amerikai palacsinta és a golyóálló mellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és oktatásban dolgozó számára öt pedagógus-szakszervezet. A tanárok többsége tart attól, hogy túl korán térjenek vissza az iskolákba.","shortLead":"Közös nyilatkozatban kéri a kormánytól a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását minden pedagógus és...","id":"20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0602ed88-8680-4d64-a7f6-5a984da88763","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_koronavirus_oktatas_tanarok_pedagogusszakszervezetek_kormany_jelenleti_tanitas","timestamp":"2021. március. 30. 20:15","title":"Pedagógus-szakszervezetek: Csak a védettség kialakulása után engedjék vissza a tanárokat a termekbe!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78134d8-62d9-4558-9334-a1170b0603c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik hajlandóság – mondta a HVG-nek adott interjúban Benda József demográfus, a Gyermek- és Családbarát Magyarországért Alkotó Műhely vezetője.","shortLead":"A gazdaság újraindítását a demográfiai következményekre figyelemmel kellene megtervezni, ám erre nem mutatkozik...","id":"20210331_benda_jozsef_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d78134d8-62d9-4558-9334-a1170b0603c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c300c679-c3b5-4602-a034-bb9c2d848732","keywords":null,"link":"/itthon/20210331_benda_jozsef_interju","timestamp":"2021. március. 31. 16:49","title":"Benda József: Vezessék be a \"hivatásos szülők\" életpályamodellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony fizetésre panaszkodtak. \r

","shortLead":"A brit Deliveroo papírjai közel 2 milliárd fonttal értek kevesebbet az első kereskedési napra, a futárok is alacsony...","id":"20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9369b-7e02-4a6a-ba7a-95461c8c82f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83403d99-404f-4416-bb96-61ecd1a71a83","keywords":null,"link":"/kkv/20210331_Deliveroo_reszveny_tozsde_Amazon","timestamp":"2021. március. 31. 14:17","title":"A londoni tőzsdére lépve azonnal bezuhant az Amazon ételfutárcégének részvényárfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]