[{"available":true,"c_guid":"92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694","c_author":"Mercarius","category":"brandcontent","description":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","shortLead":"Az alapításának 25. évfordulóját ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőit kérdeztük a siker kulcsáról.","id":"20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92fb86b3-ddfb-4f40-a683-46ac7b700694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc3d47a-bb72-4c02-bedb-0543737bcdd7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210408_A_siker_titka_hogy_partnerkent_tekintunk_az_ugyfeleinkre__interju_Mercarius_Flottakezelo","timestamp":"2021. április. 15. 07:30","title":"„A siker titka, hogy partnerként tekintünk az ügyfeleinkre” – interjú a 25. jubileumát ünneplő Mercarius Flottakezelő vezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703","c_author":"Rajki Diána","category":"360","description":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és enyhült a megújulók kötelezően 25 százalékos részesedésére vonatkozó szabály is. Nem csoda, hogy nem csökken a hazai lakások energiafogyasztása.","shortLead":"Mégsem vezették be az új lakóépületeket érintő energiafelhasználás jelentős csökkentésére vonatkozó előírást, és...","id":"202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d30f0a7-639f-4a03-bc52-b4b8cf4cb703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3d44d1-cecf-464b-90fe-82b87101265c","keywords":null,"link":"/360/202114__epuletek_energiaigenye__halasztas__buvos_25_szazalek__kozel_sem_nulla","timestamp":"2021. április. 13. 16:15","title":"Megtorpant a lakások \"zöldítése\", ez meg is látszik az energiafogyasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most közös koncertre készülnek, ahol a zeneszerző első komoly hangversenyének tételeit játsszák el. De hogyan reagáltak a kortárs kritikusok Kodály akkor még újítónak számító műveire? A mi Kodályunk negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Kodály Zoltán életében fontos állomás volt, mikor a Zeneakadémián lett tanár. A pályáját végigkövető zenészek most...","id":"20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1243b-2fa2-45f8-b2ae-86a094c86e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6c1ca00-e716-48aa-901c-9230db2b7337","keywords":null,"link":"/360/20210413_Doku360_A_mi_Kodalyunk_negyedik_resz","timestamp":"2021. április. 13. 19:00","title":"Doku360: Faleveleket eresztettem szélnek, de talán meglátszik egy épület terve belőlük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra a végzősök.



","shortLead":"Alig több mint két hét múlva indul az érettségi, a tanulási hajrában online videókurzussal készülhetnek a matekra...","id":"20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dba4df65-eeed-44a8-a68f-0fe854fd79a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8909ee9-e40f-45f0-9960-0aaf0caa71c4","keywords":null,"link":"/elet/20210415_Ingyen_keszit_fel_az_erettsegire_az_orszag_matektanara","timestamp":"2021. április. 15. 10:22","title":"Ingyen készít fel az érettségire az ismert matektanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás óta a leg­hosszabb ideje regnáló Bojko Boriszov kormányfő, ám a választók a proteszt­pártok­nak sem adtak kellő felhatalmazást a kormányzáshoz.","shortLead":"A korrupciónak is van határa – ezt üzenték szavazataikkal a bol­gá­­rok. Emiatt veszítheti el hatalmát a rendszerváltás...","id":"20210414_Kibeszeloshow","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88b255db-dcf7-4479-88f5-ed776c33cb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c1db2a-40c9-468b-9ade-78c0d81db6bf","keywords":null,"link":"/360/20210414_Kibeszeloshow","timestamp":"2021. április. 14. 17:00","title":"A bulgáriai választáson nem dőlt el, belebukik-e a korrupcióba Boriszov kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a gyerekek alig több mint 10 százaléka volt jelen tegnap az óvodákban.","id":"20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb9e90-7022-473d-b1f2-797757211b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d5162a-c61f-4293-8ed8-02be725e9320","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_Maruzsa_Zoltan_operativ_torzs","timestamp":"2021. április. 15. 14:27","title":"Maruzsa: Nem lesz kötelező a gyerekeket visszavinni az óvodába és az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus időkben sem lanyhult. A magyar piac kevésbé tudta kivédeni a negatív hatásokat.","shortLead":"A forgalom tavaly visszaesett, ám a pandémia ellenére szépen gyarapodó szupergazdagok műgyűjtő-szenvedélye a kritikus...","id":"202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=399754b6-9d04-4135-81a6-6efb39c62039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5217417-ff41-4b62-bce5-05ec1af65743","keywords":null,"link":"/360/202114__mutargypiac__sokk_es_alkalmazkodas__anagysag_atka__kicsit_faj","timestamp":"2021. április. 13. 15:00","title":"A világjárványban is ütésállónak bizonyult a nemzetközi műtárgypiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","shortLead":"3100 méteres magasságban bukkantak rá a tudósok arra az új fajra, amely különleges módon költi ki petéit.","id":"20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76f626c6-f946-43de-9b50-248bd19f9efa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02de870-e41e-4df2-95e5-d47d3bd95020","keywords":null,"link":"/tudomany/20210413_uj_faj_beka_gastrotheca_gamma_peru_termeszet","timestamp":"2021. április. 13. 16:03","title":"Új erszényesbékafajt fedeztek fel Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]