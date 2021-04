Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan zajlanak, az ügyészségnél pedig nem az eljárások minőségével van baj, hanem azok elmaradásával.","shortLead":"A Transparency International Magyarország szerint a terv nem foglalkozik azzal, hogy a közbeszerzések testre szabottan...","id":"20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57f9b25-3cfc-4304-8d03-276181c6e050","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_transparency_international_helyreallitasi_terv_kormany","timestamp":"2021. április. 23. 18:37","title":"Transparency: Nem alkalmas a korrupció érdemi csökkentésére a kormány Helyreállítási Terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már csak négy csapat van, amelyik nem lépett vissza hivatalosan a Szuperligától. Aleksander Ceferin szerint az ő sorozataik nélkülük is jók lesznek.","shortLead":"Már csak négy csapat van, amelyik nem lépett vissza hivatalosan a Szuperligától. Aleksander Ceferin szerint az ő...","id":"20210423_ceferin_szuperliga_kizaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d3723c-ce51-4d5d-82cc-31039a83a082","keywords":null,"link":"/sport/20210423_ceferin_szuperliga_kizaras","timestamp":"2021. április. 23. 20:57","title":"Az UEFA elnöke kizárással fenyegette meg a Barcelonát és a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","shortLead":"Ez a piros sportkompakt a Lancia talán legszebb éveibe repítheti vissza új tulajdonását.","id":"20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6187b3f0-0b9d-45a1-bc7d-c04fb7a7e0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3ce681-7e87-4599-90e2-3549daa21682","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_elado_egy_alig_200_kilometert_futott_31_eves_ralilegenda_lancia_delta_hf_integrale","timestamp":"2021. április. 24. 06:41","title":"Eladó egy alig 200 kilométert futott 31 éves ralilegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317244a3-9767-43b9-8617-c6b75a0e9060","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el a futólegenda.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után hunyt el a futólegenda.","id":"20210424_monspart_sarolta_gyaszhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=317244a3-9767-43b9-8617-c6b75a0e9060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3d8bfa-08b9-4558-b50c-80f2d57ce478","keywords":null,"link":"/sport/20210424_monspart_sarolta_gyaszhir","timestamp":"2021. április. 24. 11:02","title":"Meghalt Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","shortLead":"Erdogan szerint a céljuk a „gyilkosbanda kiirtása”.","id":"20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a9ef3b-4323-4ab7-8de7-8e789248f882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6daa6ed3-2f8f-4fa0-b7c5-1aac551683f1","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Torokorszag_uj_katonai_tamadast_inditott_a_PKK_terrorszervezet_ellen_Irak_eszaki_reszen","timestamp":"2021. április. 24. 21:55","title":"Törökország új katonai támadást indított a PKK terrorszervezet ellen Irak északi részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185304d3-12dd-4763-a9ab-160963aa144a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök elfogták az elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták az elkövetőt.","id":"20210423_lovoldozes_san_diegoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185304d3-12dd-4763-a9ab-160963aa144a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62fd878-bf82-4682-9c36-d35a178ba462","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_lovoldozes_san_diegoban","timestamp":"2021. április. 23. 18:33","title":"Lövöldözés volt San Diegóban, egy ember meghalt, négyen megsebesültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","shortLead":"Egy külön helyiségben találkozhatnak a bentlakó idősek a látogatókkal, de csak egy üvegfalon keresztül beszélgethetnek.","id":"20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e76524f-97be-4af8-a4db-16999bd6e8d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_nyiregyhaza_idosotthon_latogatas","timestamp":"2021. április. 23. 21:25","title":"Szombattól látogatható lesz két nyíregyházi idősotthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]