[{"available":true,"c_guid":"9252b5fe-51df-4e59-a4a1-416e71f58477","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A teljes visegrádi csoport, így Magyarország is kiállt Csehország mellett az orosz kémbotrányban. ","shortLead":"A teljes visegrádi csoport, így Magyarország is kiállt Csehország mellett az orosz kémbotrányban. ","id":"20210423_oroszorszag_lengyelorszag_szlovakia_diplomatak_kiutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9252b5fe-51df-4e59-a4a1-416e71f58477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f10b192-f44d-4736-bc2d-047fa98a3410","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_oroszorszag_lengyelorszag_szlovakia_diplomatak_kiutasitas","timestamp":"2021. április. 23. 17:27","title":"Lengyel diplomatákat utasított ki Oroszország, Varsó arányos választ ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac502db-1d6b-42b2-9988-3a6bc53a30a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legértékesebb európai természeti területek egyikéről, a Natura 2000 hálózathoz tartozó hegyoldalról van szó.\r

","shortLead":"A legértékesebb európai természeti területek egyikéről, a Natura 2000 hálózathoz tartozó hegyoldalról van szó.\r

","id":"202116_visegrad_lepence_engedely_amilliardosoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac502db-1d6b-42b2-9988-3a6bc53a30a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d0009f5-a834-4e30-8fc4-456cd508e29b","keywords":null,"link":"/360/202116_visegrad_lepence_engedely_amilliardosoknak","timestamp":"2021. április. 23. 10:00","title":"Környezetvédelmi hatástanulmány nélkül indul a visegrádi strand újjáépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke erről az Azonnalinak adott interjúban beszélt.","shortLead":"Nem tartja biztonsági kockázatnak a Fudan Egyetem érkezését, de az irodáját rendszeresen átnézeti poloskák után Parragh...","id":"20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d851562-aad9-4991-9ebb-53f028c96131","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_parragh_laszlo_interju_valsag_poloska_oltas","timestamp":"2021. április. 23. 15:23","title":"Parragh László: Napi tizenöt-húszmilliárd forintba kerül, hogy válság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","shortLead":"Műszaki hiba okozta a balesetet.","id":"20210424_m1_auto_kieges","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb7dabcb-babc-423e-9f8c-d629ab69d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc0665a-2c94-4cbe-a2c9-a2fe94820864","keywords":null,"link":"/cegauto/20210424_m1_auto_kieges","timestamp":"2021. április. 24. 10:51","title":"Videón, ahogy kiég egy autó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","shortLead":"A tervek szerint ha egy 18 éven felüli egy 70 éven felülivel érkezik, mindkettejüket beoltják.","id":"20210424_szlovakia_oltas_oregek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=204954d9-8bb6-43a9-ab78-c7c6d40aea74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad7b776e-cc4b-4c63-849c-2c111d5b6920","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_szlovakia_oltas_oregek","timestamp":"2021. április. 24. 15:55","title":"Azonnali oltást ígér azoknak a szlovák kormány, akik idős embert visznek el oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csökkent a magyarok saját kormányukba és nőtt az Európai Unióba vetett bizalma – ez derült ki a legújabb Eurobarométer felmérésből, amelyet pénteken tettek közzé.","shortLead":"Csökkent a magyarok saját kormányukba és nőtt az Európai Unióba vetett bizalma – ez derült ki a legújabb Eurobarométer...","id":"20210423_EUs_felmeres_a_magyarok_sokkal_jobban_biznak_az_EUban_mint_a_sajat_kormanyukban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=792ca029-c0c8-4aef-82bc-a753623634b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c1c886f-02e9-4c91-9ba1-5c9bc506ccfb","keywords":null,"link":"/eurologus/20210423_EUs_felmeres_a_magyarok_sokkal_jobban_biznak_az_EUban_mint_a_sajat_kormanyukban","timestamp":"2021. április. 23. 13:51","title":"EU-s felmérés: a magyarok sokkal jobban bíznak az EU-ban, mint a saját kormányukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég ügyében, amellyel Zsámbék szerződött, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a képviselő. ","shortLead":"A cég ügyében, amellyel Zsámbék szerződött, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése és környezetkárosítás gyanúja...","id":"20210423_szel_bernadett_zsambek_hulladek_feljelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d095b0b4-f9b7-47a6-b52b-6e095d3e752c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18892837-5497-4a99-b0ec-f4c78dc52c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210423_szel_bernadett_zsambek_hulladek_feljelentes","timestamp":"2021. április. 23. 12:48","title":"Feljelentést tesz Szél Bernadett, aki szerint kamionszámra hordják a szemetet egy természetvédelmi terület mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában alapította a fotóriporteri életműdíjat, amelyet idén Benkő Imre kapott. A képeit Kecskeméttől Lausanne-on és Párizson át New Yorkig őrzik közgyűjtemények, itthon talán az ózdi sorozata a legismertebb. „Hosszú távú sorozatokban, fotóesszékben gondolkodom, a fekete-fehér vizuális álomvilág foglalja egységbe szubjektív korlenyomataimat. Mindig csak szórt fényekben találok rá jelentéssel bíró arcaimra, sajátos hangulatokra. Alkotóként fontos számomra: a folyamatosan változó látványvilágból kiszakított képkonstrukcióim filmre készüljenek, amik egyben hiteles bizonyítványai a kézműves analóg nagyításaimnak” – mondta magáról és munkájáról. ","shortLead":"A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ és szakmai partnere, a MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztálya 2018 márciusában...","id":"20210423_Benko_Imre_eletmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833f9ac0-4730-4e4b-843d-d6bb35291c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"989cb55d-b267-4c07-b45f-2c47b40eac93","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210423_Benko_Imre_eletmu","timestamp":"2021. április. 23. 15:57","title":"Benkő Imre és a fekete-fehér álomvilág","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]