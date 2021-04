Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik Szép-kártya zsebből fizethet a szálláshelyért, a vendéglátásért vagy a szabadidős-szolgáltatásért vasárnaptól - tájékoztatta az MTI-t Tállai András.","shortLead":"Az év végéig szabad az átjárás a Szép-kártya egyes alszámlái között, így mintegy egymillió munkavállaló bármelyik...","id":"20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8710ff87-4e0d-4fe5-9961-1a6693f2c598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0809f3-7a1a-438e-b1ff-b2854e688b23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Mostantol_szabad_az_atjaras_a_Szepkartya_alszamlai_kozott","timestamp":"2021. április. 25. 10:45","title":"Mostantól szabad az átjárás a Szép-kártya alszámlái között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","shortLead":"40 fokos lázzal ment be dolgozni a férfi, majd egy edzőterembe is elment betegen. ","id":"20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9fff76b-97e0-4396-8860-e2f47bd02d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b2b101-4328-4f53-9e54-fdce1e524577","keywords":null,"link":"/vilag/20210424_Letartoztattak_Mallorcan_egy_ferfit_aki_velhetoen_22_embert_fertozott_meg_koronavirussal","timestamp":"2021. április. 24. 21:45","title":"Letartóztattak Mallorcán egy férfit, aki vélhetően 22 embert fertőzött meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","shortLead":"Érzékenyen reagálnak a pingvinek a víz feletti és alatti zajokra is a kutatók szerint. ","id":"20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4846d-1b93-4783-a90c-d26318f6c028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64579fd3-b5e0-4dae-b78d-9a3ff3744f04","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_viz_feletti_es_alatti_zajok_pingvinek","timestamp":"2021. április. 24. 12:03","title":"Zavarja a pingvineket, hogy mi, emberek zajongunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok alapján.","shortLead":"Kiöltöznek az emberek, miután hónapokig zárva volt minden. A reméltnél jóval nagyobb a britek vásárlási kedve az adatok...","id":"20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73cae255-73bc-4d54-abad-40532c86a848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8936355-3045-4efa-aa4d-534e3cce9df7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Ruhak_es_sminktermekek_ezekre_koltenek_a_britek_a_kijarasi_korlatozasok_feloldasa_utan","timestamp":"2021. április. 24. 16:05","title":"Ruhák és sminktermékek: ezekre költenek a britek a kijárási korlátozások enyhítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","shortLead":"30-an viszont több, mint 1,5 millió forintot nyertek négy eltalált számmal. ","id":"20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d32ab55-8c1d-42cd-a7c3-fb5d1fb41191","keywords":null,"link":"/elet/20210424_Kihuztak_az_eheti_lottoszamokat_nem_lett_otos_talalat","timestamp":"2021. április. 24. 20:40","title":"Kihúzták az eheti lottószámokat, nem lett ötös találat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ó. Bencét első fokon minden vádpontban bűnösnek találták.","shortLead":"Ó. Bencét első fokon minden vádpontban bűnösnek találták.","id":"20210423_szfe_maszk_keseles_busz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ad246-83a4-42e4-9bce-66f78db4f5dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444fdb89-7799-4295-b3d2-a27f2c5f49e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_szfe_maszk_keseles_busz","timestamp":"2021. április. 23. 17:40","title":"Hat év börtönre ítélték a SZFE-s maszkot viselő nő támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","shortLead":"A 35 méter magasan lévő medence alja teljesen áttetsző.","id":"20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61feb2d1-4b1f-4eb8-9bad-09942001342c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f933787-081f-480c-9366-6c72844635ef","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210423_london_medence_lakopark_sky_pool","timestamp":"2021. április. 23. 16:50","title":"Van egy lakópark Londonban, ahol a házak tetejét egy hosszú úszómedence köti össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik túlestek a betegségen, de még nem kapták meg az oltást, nem tudnak hosszabbítani, de a 11 ezer forintos ellenanyag-vizsgálatot követően háromezer forintért új igazolványt kérhetnek.","shortLead":"Azok, akik túlestek a betegségen, de még nem kapták meg az oltást, nem tudnak hosszabbítani, de a 11 ezer forintos...","id":"20210423_Hosszabbitas_lejart_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70d51a6-0883-4f7f-ae40-6b2d33df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e24fdd1-d4a6-400c-9072-277f8816b3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Hosszabbitas_lejart_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. április. 23. 15:19","title":"Telex: Nem hosszabbítható meg a lejárt védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]