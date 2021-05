Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","shortLead":"A megszúrt férfi súlyosan megsérült. A támadót két órán belül elfogták a rendőrök.","id":"20210503_keseles_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098db358-402f-4cec-ae16-022cdefbeda3","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_keseles_pecs","timestamp":"2021. május. 03. 18:44","title":"Nyakon szúrtak egy férfit Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése után eddig kevesen kapták meg az első oltásukat.","shortLead":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. A négymilliós határ elérése...","id":"20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b5cff3-9765-464c-adbd-5e92e6e64abb","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_covid_koronavirus_jarvany_szamok","timestamp":"2021. május. 03. 09:09","title":"106 újabb áldozata van a koronavírusnak, alig 9 ezren kapták meg tegnap az első oltásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna. A Kult és az Élet + Stílus cikkeiben így tükröződött az elmúlt hónap.","shortLead":"A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna...","id":"20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d255bf78-4a5c-4b86-b055-a32a6269e3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f92f389-ce48-4325-94d8-63ccfdbe50fa","keywords":null,"link":"/elet/20210430_Varkonyi_Andrea_megnyitotta_az_eskuvoszezont_Orban_Viktor_meg_a_teraszokat","timestamp":"2021. május. 02. 18:00","title":"Várkonyi Andrea megnyitotta az esküvőszezont, Orbán Viktor meg a teraszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","shortLead":"Saroltáról már rég nem készült hivatalos fotó. ","id":"20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9c69f07-e768-4c30-ba62-211488318eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5867ac-fec2-4b14-8b52-75e81b30b2c1","keywords":null,"link":"/elet/20210502_Sarolta_hercegno_szuletesnapi_foto","timestamp":"2021. május. 02. 17:27","title":"Hatéves lett Sarolta hercegnő, új fotót tett róla közzé a királyi család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","shortLead":"A legolcsóbb változatban 58-as aksi és 170 lóerős villanymotor található.","id":"20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df353ceb-77d9-4183-80f0-7023439b9cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3767f00c-946c-42dd-9524-9837da0f1886","keywords":null,"link":"/cegauto/20210503_15_millio_forinton_nyit_itthon_a_hyundai_ioniq_5","timestamp":"2021. május. 03. 06:41","title":"15 millió forinton nyit itthon a Hyundai Ioniq 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig beadott első és második oltási adagok együttes száma megközelítette az 50 milliót.","shortLead":"Meghaladta a 15 milliót a koronavírus elleni oltásokból beadott második dózisok száma Nagy-Britanniában. Az eddig...","id":"20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b24753-9609-4899-82f8-6c93d395e923","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Napi_felmillio_embert_oltanak_be_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. május. 02. 21:10","title":"Napi félmillió embert oltanak be Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab41fcf-53c8-4bb8-b49b-2fa561f93d88","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Rengeteg hazai cég érett meg a generációváltásra, de vagy nincs kinek átadni a stafétát, vagy az alapítók ragaszkodnak a vállalathoz, és féltik a vagyont.","shortLead":"Rengeteg hazai cég érett meg a generációváltásra, de vagy nincs kinek átadni a stafétát, vagy az alapítók ragaszkodnak...","id":"202117__csaladi_cegek__generaciovaltas__bizalmi_vagyonkezeles__aparol_fiura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ab41fcf-53c8-4bb8-b49b-2fa561f93d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871dd28-ad1f-4499-9a63-adc5dbe74dd1","keywords":null,"link":"/360/202117__csaladi_cegek__generaciovaltas__bizalmi_vagyonkezeles__aparol_fiura","timestamp":"2021. május. 03. 07:00","title":"Mi legyen a családi vállalkozással, ha kiöregedett az alapító?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","shortLead":"Szigorú intézkedéseket vezettek be, de így is óriási az érdeklődés.","id":"20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7df393d-2e6b-4f91-bce8-310c57a13a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679573d-f504-46cc-a8fe-6673ee3abbd6","keywords":null,"link":"/kkv/20210503_Ujra_megnyilt_a_Disneyland_de_Miki_egeret_mar_nem_lehet_megolelni","timestamp":"2021. május. 03. 16:20","title":"Újra megnyílt a Disneyland, de Miki egeret már nem lehet megölelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]