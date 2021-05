Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogi hátterét a Vagyontervezési labirintus című könyv.","shortLead":"Közérthető formában, több elképzelt gazdasági szereplő példáján mutatja be a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő...","id":"crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d36c402-a70c-4791-8962-e245280538b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"596dcd0b-a433-4633-acd4-71fe82eb19fb","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210410_Kalandos_utmutato_a_vagyontervezeshez_ez_a_konyv_segithet_eligazodni_a_labirintusban","timestamp":"2021. május. 05. 07:30","title":"Kalandos útmutató a vagyontervezéshez: ez a könyv segíthet eligazodni a labirintusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"5f38203b-4fbf-432a-8e53-a353c8ba66a1","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Csalódtak az északír protestánsok a brit kormányban, amiért belement a tengeri határ felállításába. 