Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egy olyan állásfoglalást készítenek elő az Európai Parlamentben, amelynek értelmében a cseh kormányfőt ki kellene hagyni az uniós döntéshozatalból. Az ok egyszerű: Andrej Babiš olyan pénzek elosztása fölött rendelkezik, amelyek jó része saját cégeinél landol.","shortLead":"Egy olyan állásfoglalást készítenek elő az Európai Parlamentben, amelynek értelmében a cseh kormányfőt ki kellene...","id":"20210528_Csehul_all_Andrej_Babis_szenaja_az_EPben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c138e8-4fe9-400a-a61e-d90383f6c776","keywords":null,"link":"/eurologus/20210528_Csehul_all_Andrej_Babis_szenaja_az_EPben","timestamp":"2021. május. 28. 12:21","title":"Csehül áll Andrej Babis szénája az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak menjen végre valaki dolgozni.","shortLead":"Csak menjen végre valaki dolgozni.","id":"20210528_ingyen_iphone_mcdonalds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfe9a30f-3932-4134-881e-d9dbc9695008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ba037c-7412-4fa6-ae75-5f0db908265e","keywords":null,"link":"/kkv/20210528_ingyen_iphone_mcdonalds","timestamp":"2021. május. 28. 12:53","title":"Ingyen iPhone-t ad egy amerikai McDonald’s az újonnan belépő alkalmazottaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális processzorhiány ellenére a tajvani gyártó már megkezdte az iPhone 13-okba szánt chip készítését, így a készülék szeptemberben debütálhat.","shortLead":"A globális processzorhiány ellenére a tajvani gyártó már megkezdte az iPhone 13-okba szánt chip készítését...","id":"20210527_apple_iphone_13_a_15_processzor_gyartasa_tajvan_tsmc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b939ec98-d814-4f46-b520-1583c5159e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016e67d9-a10d-4a1e-9857-45916e9925ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_apple_iphone_13_a_15_processzor_gyartasa_tajvan_tsmc","timestamp":"2021. május. 27. 17:08","title":"Beindult a gyártósor, idejében érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezer alá csökkent azon kórházi betegek száma, akik nem szorulnak lélegeztetésre. ","shortLead":"Ezer alá csökkent azon kórházi betegek száma, akik nem szorulnak lélegeztetésre. ","id":"20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765d915e-afc5-42eb-ad1a-6d2ff7afcf80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288bfda7-b951-45d4-a6f7-066fb78253d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Ezer_ala_csokkent_a_korhazban_apoltak_szama","timestamp":"2021. május. 28. 09:29","title":"448 új fertőzöttet találtak, 28 koronavírusos beteg halt meg ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076a7291-02fa-4565-9665-a79f56c16f7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp negyven éve kapta meg Cannes-ban a nagydíjat a kisfilm, amely tíz évig dobozban maradt, és amely megidézte John Lennont is a zenész meggyilkolása előtt.","shortLead":"Épp negyven éve kapta meg Cannes-ban a nagydíjat a kisfilm, amely tíz évig dobozban maradt, és amely megidézte John...","id":"20210528_Ingyenesen_nezheto_a_magyar_Arany_Palma_dijas_animacios_film","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076a7291-02fa-4565-9665-a79f56c16f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325d9aac-9e8f-4c02-8516-3f52694184dc","keywords":null,"link":"/kultura/20210528_Ingyenesen_nezheto_a_magyar_Arany_Palma_dijas_animacios_film","timestamp":"2021. május. 28. 11:24","title":"Ingyenesen nézhető a magyar Arany Pálma-díjas animációs film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi államtitkárától.\r

\r

","shortLead":"Érdemi válasz helyett oltásellenes ellenzékről szóló tirádát kapott írásbeli kérdésére Szabó Tímea az Emmi...","id":"20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83fbf0d1-1025-4ac1-ab76-911c916fd15a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_szabo_timea_irasbeli_kerdes_emmi_kasler_retvari_oltasellenes_ellenzek","timestamp":"2021. május. 27. 21:00","title":"Vakcinaadatokra kérdezett rá Szabó Tímea, Rétvári azzal válaszolt: Mert az ellenzék…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek eredményeképp Franciaország egykori köztársasági elnöke másodszor is börtönbüntetést kaphat.","shortLead":"Messze túllépte az engedélyezett kampányköltségeket 2012-ben Nicolas Sarkozy. Ennek eltitkolásáról szól a per, amelynek...","id":"20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c87c63e2-748a-4a5a-84ad-c1c68e0d9577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd24b24-9511-43f0-b288-75997de8773a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210528_Kinos_vallomas_az_Nicolas_Sarkozy_pereben_az_elnok_mindenrol_tudott","timestamp":"2021. május. 28. 18:08","title":"Kínos vallomás az Nicolas Sarkozy perében: \"az elnök mindenről tudott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne lehessen utazni keleti vakcinával. Elmondta, ezer alá csökkent a kórházban lévő koronavírusos betegek száma, 121 ember van lélegeztetőgépen. ","shortLead":"10 percet kampányolt Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban az oltás mellett. Azt kizártnak tartja, hogy ne...","id":"20210528_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f0a3a64-8dd1-4737-b551-4a4153d59e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02b63d3-43ca-4928-a10a-1a986f175f10","keywords":null,"link":"/itthon/20210528_Orban","timestamp":"2021. május. 28. 07:41","title":"Orbán: \"Nem vagyok bolond, hogy elzárjam magam az utazástól\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]