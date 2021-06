Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","shortLead":"A nagykövetség szerint hazugságok és hamis információk hangzottak el szombaton.","id":"20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce0057b-20c7-4cdc-8614-0a9b2cb3e7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c695f9-b69b-4100-b265-0a6de0c63214","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Kina_nagykovetseg_szabotazs_szombati_tuntetes","timestamp":"2021. június. 07. 06:00","title":"A kínai nagykövetség durva beavatkozásról és szabotázsról ír a szombati tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","shortLead":"Főleg az ország délnyugati részein eshet ma, de délután visszatér a napsütés.","id":"20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc6c7be7-ab15-4670-b02e-a991561e1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf1a313-8531-49d5-9337-6bf5584e52b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Esernyoket_elo_akar_zivatar_is_lehet_vasarnap","timestamp":"2021. június. 06. 08:10","title":"Esernyőket elő: akár zivatar is lehet vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9d31fe-de87-45fe-8897-7db630fabfd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy a drágulás az építőiparban, és nem látszik, hol lehet a vége; kiderült, hogy még annál is jobban teljesített a gazdaságunk az év elején, mint ahogy eddig hittük. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az éves beszámolókból kiderült, hogy a NER nagy része számára jó üzleteket hozott a tavalyi év is; vészesen nagy...","id":"20210606_Es_akkor_eromu_ettermek_ner_beszamolok_epitoipar_gdp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9d31fe-de87-45fe-8897-7db630fabfd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580438f2-8b44-4e26-bb44-79758a8f61d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Es_akkor_eromu_ettermek_ner_beszamolok_epitoipar_gdp","timestamp":"2021. június. 06. 07:00","title":"És akkor a Mátrai Erőmű még az éttermeknél is nagyobbat bukott 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első internet-celeb, aki a profi ökölvívószakma figyelmébe került: 2018 óta különböző YouTuberek és kiöregedett világsztárok szállnak ringbe őrületes pénzekért. Kulcskérdés előtt áll a szakma: jót tesz-e egy sportnak, ha az amatőrök a profik rivaldafényét élvezhetik, vagy az \"elseggfejesedés\" a kamerák színe előtt öli meg a boksz hagyatékát?","shortLead":"Floyd Mayweather egy YouTube-sztárral, Logan Paullal bokszolt hétfő hajnalban, de az elmúlt években nem ő az első...","id":"20210607_boksz_mayweather_logan_paul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad82cf1-2a80-4f33-b93f-46afea52efee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27702168-4ff9-4473-b8ff-14cf480c6678","keywords":null,"link":"/sport/20210607_boksz_mayweather_logan_paul","timestamp":"2021. június. 07. 20:00","title":"A szemünk láttára válik viccé a profi boksz, de ez nem feltétlen baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","shortLead":"Weiszdorn Róbert elsőre megúszta figyelmeztetéssel, de az újabb balhé után már elkülönítették.","id":"20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ea530d-3be7-4d37-9225-c642735e0911","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Blikk_Ket_het_sotetzarkat_kapott_a_mori_meszaros","timestamp":"2021. június. 06. 14:30","title":"Blikk: Két hét sötétzárkát kapott a móri mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain ma már a kínálat is sokkal szerteágazóbb, és szinte minden igényt kielégít. Egy harminc éve rendszeresen vásárlótól kérdeztük meg, hogyan változott az évek alatt a bevásárlás. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedek során jelentősen átalakultak bevásárlási szokásaink, köszönhetően annak is, hogy a boltok polcain...","id":"spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af580732-f9b7-4568-9c49-1e7ae9a8d05e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c40b2b93-359d-4fd0-8709-29c88e0ec2af","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20210602_Igy_alakultak_at_vasarlasi_szokasaink_harminc_ev_alatt","timestamp":"2021. június. 07. 07:30","title":"Így alakultak át vásárlási szokásaink harminc év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"65e69f50-8c4e-4abf-97cc-3f55f57d10d2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Trianon 1920 feliratot festettek a szobor talapzatára.","shortLead":"Egy Trianon 1920 feliratot festettek a szobor talapzatára.","id":"20210607_sepsiszentgyorgy_Vitez_Mihaly_szobor_rongalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65e69f50-8c4e-4abf-97cc-3f55f57d10d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239eee51-843e-4796-ae53-f11deb867b9e","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_sepsiszentgyorgy_Vitez_Mihaly_szobor_rongalas","timestamp":"2021. június. 07. 11:55","title":"Négy fiatalt gyanúsítanak a sepsiszentgyörgyi Vitéz Mihály-szobor megrongálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","shortLead":"Dél-koreai források szerint a Samsung kihagyja a Galaxy S22-ből a kijelző alá rejtett kamerát.","id":"20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4384f2-e3a0-44f9-a9a5-b3e8752ba640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3389893e-8148-43ae-a42b-b7a353c10544","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_samsung_galaxy_s22_okostelefon_kijelzo_ala_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2021. június. 07. 15:03","title":"Már a jövőre érkező Galaxy S22 kamerájáról is pletykálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]