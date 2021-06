Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért. Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről A sötét anyag minden kétséget kizáró hiányát azonosította az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA Hubble űrteleszkópja egy ultradiffúz galaxisban. Olyan furcsa galaxist talált a Hubble, hogy a tudósok sem értik, mi történhet odaát A Vígszínház korábbi igazgatója nemcsak zsűritag a kisvárdai fesztiválon, de szakírói kurzust is vezet. Eszenyi Enikő újabb feladatot kapott a kisvárdai színházi fesztiválon Terjeszkedik az Euronet. Bank nélküli kistelepülésekre telepíthetnek ATM-ket Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval magasabban is megbízhatóan működik-e egy drón. Ahol a madár sem jár, oda küldenék fel drónjukat a franciák Hat hónap leforgása alatt több terabyte-nyi adatot dolgoznak majd fel a Szegedi Tudományegyetem kutatói. A Nemzetközi Űrállomásról figyelik a mezőhegyesi ménesbirtokot A szerkezet ráadásul képes különbséget tenni az egyes tárgyak között, így nem töri apróra a poharat, miközben letörli a pultot. Az hagyján, hogy a Toyota robotja kitakarítja a lakást, de még szelfizik is közben Az ausztrál Macquarie Egyetem kutatói szerint az általuk megvizsgált, a Google Play áruházából letölthető alkalmazások 88 százaléka figyeli meg a felhasználókat, és gyűjt róluk valamilyen adatot. Átnéztek több mint 20 ezer egészségügyi appot, megdöbbentő eredményre jutottak a kutatók