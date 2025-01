Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb néhány hétig hatályos kisstílű és megalapozatlan bosszúról” van szó.","shortLead":"Donald Trumptól várja az Orbán-kormány, hogy rendet tegyen az ügyben. Gulyás Gergely is úgy véli, “legfeljebb...","id":"20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ea01c4-9c69-4417-b505-4df314892626.jpg","index":0,"item":"18b9858a-d66c-4a29-905d-639964d87134","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_Itt-a-kormany-valasza-Rogan-szankcios-listara-kerulesere-pitianer-de-majd-az-uj-elnok-leveszi-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:08","title":"Itt a kormány válasza Rogán szankciós listára kerülésére: pitiáner bosszú, de majd az új elnök leveszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","shortLead":"Az ellenzéki politikus közösségi oldalán több kérdést is feltett a miniszterelnök utazásával kapcsolatban.","id":"20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71cb8ba6-5c92-45ec-bb97-1013db6b5b10.jpg","index":0,"item":"69b021c9-fa61-46bd-ad6f-2775df70ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_Magyar-Peter-Orban-Viktor-india-utazas","timestamp":"2025. január. 06. 17:54","title":"Magyar Péter azt kérdezi Orbán Viktortól, hogy állami géppel utazott-e Indiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6597382c-d3d6-4847-a0dd-47f82d46c957","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter elleni szankcióval biztosítják, hogy korrupciós tevékenységéhez ne használhassa fel az amerikai pénzügyi rendszert – közölték.","shortLead":"A miniszter elleni szankcióval biztosítják, hogy korrupciós tevékenységéhez ne használhassa fel az amerikai pénzügyi...","id":"20250107_rogan-szankcio-amerikai-kulugy-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6597382c-d3d6-4847-a0dd-47f82d46c957.jpg","index":0,"item":"ef438dc2-27b5-47c8-8c84-12eccbdc62e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_rogan-szankcio-amerikai-kulugy-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 17:42","title":"Az amerikai külügy szerint Rogán Antal jelképezi az állam foglyul ejtését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ee70235-6092-4808-a5a7-d5fb93b19e4f.jpg","index":0,"item":"871dbf0e-e20d-4a5f-bb13-4eb58b2a405b","keywords":null,"link":"/360/20250106_hvg-jon-lonoff-centirol-centire-szinhaz-eloadas","timestamp":"2025. január. 06. 16:00","title":"„Ez az a szellemes és komolyan vett vígjáték, amelyre minden évad vár”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Határidőre sem teljesített minden előírást az OTP és az MBH a jegybank feltételei közül, így újabb büntetést kaptak.","shortLead":"Határidőre sem teljesített minden előírást az OTP és az MBH a jegybank feltételei közül, így újabb büntetést kaptak.","id":"20250107_otp-mbh-bank-penzmosas-mnb-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"d817a409-c508-40f9-a5ce-a2a82c915705","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250107_otp-mbh-bank-penzmosas-mnb-birsag","timestamp":"2025. január. 07. 10:25","title":"Megszegte az OTP és az MBH a pénzmosás elleni szabályokat, annyi büntetést fizethetnek, amennyi profit egy hosszabb kávészünet alatt összejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető vissza, de vannak esetek, amikor nem árt alaposabban kivizsgáltatnunk magunkat.","shortLead":"Az éjszaka, lefekvéskor hallható, nyugtalanító, ritmikus dobogás legtöbbször teljesen természetes okra vezethető...","id":"20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dbb6e7-dc8a-4908-ba2c-688b4f2e1c47.jpg","index":0,"item":"9a517fc1-4baa-4e62-ab7a-934be1a917bb","keywords":null,"link":"/elet/20250107_fulzugas-fekve-oka-kezelese-szivveres","timestamp":"2025. január. 07. 05:50","title":"Kell-e aggódnunk, ha halljuk a saját szívdobogásunkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","shortLead":"Az informatikai rendszerben volt hiba, ezért átálltak rádiós kapcsolattartásra és papíralapú dokumentációra.","id":"20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc8e8bb-baa4-4734-8b27-97e0063c8d7b.jpg","index":0,"item":"0f4bf4b4-ee0c-4cc6-ae61-8ef1c3c90987","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_omsz-fennakadas-mentesiranyitasi-rendszer","timestamp":"2025. január. 08. 06:44","title":"OMSZ: komoly fennakadás volt kedden a mentésirányítási rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el emlegetni az ájurvédával, az indiai hagyományos orvoslással. Az ígéret, hogy az ájurvéda nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és az egyensúly helyreállításával gondoskodik az egészség megőrzéséről, vonzónak tűnik a nyugati világban is. Az Indiában több ezer évre visszatekintő gyógyászati rendszer ígéreteit ugyanakkor nem igazolja vissza a tudomány. ","shortLead":"Nem várt fordulatként, indiai utazásának következményeként, Orbán Viktor nevét egyszer csak egyszerre kezdtük el...","id":"20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc1504ff-4cae-4837-9890-69dbb96a8e01.jpg","index":0,"item":"bc8f16cb-885c-4476-9283-5b3d0f6609ee","keywords":null,"link":"/elet/20250106_ajurveda-india-gyogyitas-dosak","timestamp":"2025. január. 06. 17:00","title":"Mit tud az ájurvédikus gyógyítás, hogy ilyen sokan hisznek benne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]