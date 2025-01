Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","shortLead":"Úgy tűnik, nem tekintik közérdeklődésre számot tartónak a hírt.","id":"20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3471919d-0665-4df9-9ebf-acc61fc7de89.jpg","index":0,"item":"f1f7571f-b170-4590-9ce4-db8977dd60a1","keywords":null,"link":"/itthon/20250107_mti-rogan-antal-szankcio-ebx","timestamp":"2025. január. 07. 18:37","title":"Az MTI Rogán Antal szankcionálásáról nem, csak Gulyás és Szijjártó reakciójáról számolt be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós listára? A miniszter vagyonnyilatkozatában semmi ilyesmi nincs, ő maga nem nyilatkozik, az amerikai fél pedig, ha zárolt is valamit, nem árulja el.","shortLead":"Milyen vagyonelemei, érdekeltségei lehetnek Rogán Antalnak Amerikában, amit most zároltak, miután felkerült a szankciós...","id":"20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60ea9f46-5ed6-43e6-af40-4531762a7fe2.jpg","index":0,"item":"796788bf-7a10-4280-b4ea-94370ee27204","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Rogan-vagyonnyilatkozat-zarolas-Amerikaban-o-pedig-hallgat-ebx","timestamp":"2025. január. 08. 16:18","title":"Vagyonnyilatkozata szerint nincs mit zárolni Rogántól Amerikában, a DK nem hiszi, ő pedig hallgat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor környezeti fenntarthatósági teljesítményéről. A tanulmány bemutatja, hogy a bankok milyen eredményeket értek el a zöld átállás terén és milyen elvárásokat támasztanak velük szemben a magyar fogyasztók.","shortLead":"Megjelent a Mastercard „<em>Fenntarthatósági Percepciós Index”, </em>amely átfogó képet nyújt a hazai bankszektor...","id":"20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8781f5-ccea-4ea8-8067-b8a2c321c0af.jpg","index":0,"item":"d156a16f-e506-4cd3-950d-f99419f3cd68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20241203_Bankszektor-elorelepes-a-zold-uton","timestamp":"2025. január. 09. 07:30","title":"Tényleg erre tartanak a magyar bankok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","shortLead":"Akár kapcsolódna a Balatonhoz a tervezett lakópark belső tava, akár nem, Natura2000-es területről van szó.","id":"20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2f1ba10-0dbe-4596-844a-b95c264f1a77.jpg","index":0,"item":"bda255a6-18ef-4e3b-ab9a-4d742a2db150","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_Kockazatos-lenne-a-Balatonra-a-szemesi-luxus-lakoparkhoz-tervezett-belso-to","timestamp":"2025. január. 08. 08:26","title":"Kockázatos lenne a Balatonra a szemesi luxuslakóparkhoz tervezett belső tó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami adott esetben nem létező dolgokat hallucinál. Most a cég is megszólalt, de a fő változtatás a probléma gyökerét nem kezeli.","shortLead":"Néhány hónap alatt több botrányt is magáénak tudhat az Apple értesítéseket összegző mesterséges intelligenciája, ami...","id":"20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d5d27f8-827e-4868-ae58-1d3e5c4ca8ed.jpg","index":0,"item":"54367a31-be60-4a5b-baef-3992c8053770","keywords":null,"link":"/tudomany/20250107_apple-iphone-mesterseges-intelligencia-eszkoz-osszegzes-tevedesek-frissites","timestamp":"2025. január. 07. 15:03","title":"Változtat az Apple az álhíreket mutató rendszerén, de nem úgy, mint elsőre gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95a3f616-7173-4d50-95cf-7e2d9f810836","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnöke itthon szeretné látni a miniszterelnököt Rogán Antal szankciós listára kerülése miatt.","shortLead":"A DK elnöke itthon szeretné látni a miniszterelnököt Rogán Antal szankciós listára kerülése miatt.","id":"20250108_Gyurcsany-Ferenc-Orban-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95a3f616-7173-4d50-95cf-7e2d9f810836.jpg","index":0,"item":"cc3a7946-ea65-400b-ab00-a3fd93eee8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250108_Gyurcsany-Ferenc-Orban-India","timestamp":"2025. január. 08. 11:56","title":"Gyurcsány Ferenc: Orbán még ma jöjjön haza Indiából!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok a nem regisztrált állástalan: úgysem lennének jogosultak támogatásra. Egyébként még a regisztráltak közt is csak 126 ezren kapnak támogatást.","shortLead":"2024 végén csak 221 ezer regisztrált álláskereső volt, miközben ennél közel 100 ezerrel többen vannak állás nélkül. Sok...","id":"20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9924e58f-0536-423d-b9ec-77e4216ec0eb.jpg","index":0,"item":"e6549e87-75f3-4c05-a08c-b5c860b171d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250108_nagy-munkanelkuliseg-keves-allaskereso","timestamp":"2025. január. 08. 09:26","title":"A kormány büszke: nagy a munkanélküliség, mégis kevés az álláskereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Viszonylag sokan még a 300 ezres futásteljesítmény feletti autókat is bevállalják. ","shortLead":"Viszonylag sokan még a 300 ezres futásteljesítmény feletti autókat is bevállalják. ","id":"20250107_Tizenket-eves-auto-a-slager-a-magyar-hasznaltauto-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67a12779-18ad-4b8d-a2e7-37f6f6f01090.jpg","index":0,"item":"fc3c68d1-3fe5-4cd1-b743-8e726feca70d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250107_Tizenket-eves-auto-a-slager-a-magyar-hasznaltauto-piacon","timestamp":"2025. január. 08. 07:43","title":"Tizenkét éves kocsi a sláger a magyar használtautó-piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]