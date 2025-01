Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne ebben a hálóban.","shortLead":"A notesz ugyan eltűnt, de a portál úgy értesült, egy V. Gergely nevű volt ügyész sokat tudhat arról, kik lehettek benne...","id":"20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"d9878652-1727-4a9d-b034-1d88540c6ee6","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_444-nagymester-tanu-ugyeszseg-szocialistak-fidesz-korrupcio-jellinek-daniel","timestamp":"2025. január. 13. 08:02","title":"444: Nem akarja meghallgatni az ügyészség azt a tanút, aki mindent tudhatna a „Nagymester” korrupciós noteszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","shortLead":"Az aktivistánál házkutatást is tartottak.","id":"20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96da8754-8a66-4690-aa8f-c6353cd60fca.jpg","index":0,"item":"70f0bd7c-49aa-40e4-ac74-6ba7dde5c741","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Eloallitotta-a-rendorseg-az-egyik-aszfaltfesto-kutyapartos-aktivistat","timestamp":"2025. január. 12. 15:15","title":"Előállította a rendőrség az egyik aszfaltfestő kutyapártos aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","shortLead":"A Kreml varázslója azt dolgozza fel, hogyan tört Oroszország élére Putyin.","id":"20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cef3b405-0c5f-453c-a0af-1507f15fd341.jpg","index":0,"item":"9d6e5f6b-1227-4d6e-98c3-edef176abbb7","keywords":null,"link":"/kultura/20250112_Jude-Law-Putyin-film-foszereplo","timestamp":"2025. január. 12. 15:02","title":"Putyint játszhatja Jude Law egy új filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","shortLead":"Már majdnem olyan vékony lehet az Apple új okostelefonja, mint a tavaly bemutatott iPad Pro. Ennek azonban ára lehet. ","id":"20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2239c5d-ddc8-42d3-9c10-27e096c291b1.jpg","index":0,"item":"ed973017-3761-45b6-9c26-955385a0d5b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250113_apple-iphone-17-air-vekonysag-ming-chi-kuo","timestamp":"2025. január. 13. 16:03","title":"5,5 mm lett, maradhat? Elképesztően vékony lehet az iPhone 17 Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d29fb08-af9c-4283-ad62-960be3d5a0e8","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Egy, a fenntartó által küldött levél szerint büntetendő cselekmény gyanúja merült fel, belső vizsgálatot rendeltek el.","shortLead":"Egy, a fenntartó által küldött levél szerint büntetendő cselekmény gyanúja merült fel, belső vizsgálatot rendeltek el.","id":"20250113_szalezi-szamalk-szakgimnazium-igazgatohelyettes-felfuggesztes-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d29fb08-af9c-4283-ad62-960be3d5a0e8.jpg","index":0,"item":"226e9a6a-3f1d-48d5-9ad4-95c38646761c","keywords":null,"link":"/itthon/20250113_szalezi-szamalk-szakgimnazium-igazgatohelyettes-felfuggesztes-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 12:55","title":"„Gyermekvédelmi rendszert érintő jelzést” követően felfüggesztették egy egyházi fenntartású szakgimnázium igazgatóhelyettesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","shortLead":"Ebből 300 a halottak és 2700 a sebesültek száma.","id":"20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96641e3c-7f10-4ba0-a2e5-3f38779ad2da.jpg","index":0,"item":"64c7d1ca-bdb8-4c95-a10d-4284d13d299c","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_eszak-korea-vesztesegek-ukrajna-hirszerzes","timestamp":"2025. január. 13. 06:53","title":"Dél-koreai hírszerzés: Az Ukrajnában harcoló észak-koreai csapatok vesztesége elérte a háromezret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","shortLead":"Orwell látta a jövőt, de azt vajon látta-e, hogy egyszer saját érméje lesz?","id":"20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e795b083-5bf5-47cf-bba8-66bbe6b4b383.jpg","index":0,"item":"28eaf4f0-41cc-44c4-8d7e-6cc91245a17c","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_George-Orwell-uj-brit-ketfontos","timestamp":"2025. január. 13. 14:19","title":"A Nagy Testvér kerül az új brit kétfontosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b1772d6-7e3a-4d4d-9075-6a5e2a64d55f.jpg","index":0,"item":"8eca0a56-8026-4035-9270-e864e36add0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250112_nato-internet-olvasas-hatasa-az-agyra-facebook-tenyellenorzes-los-angeles-tuzek-nyalminta-kieges","timestamp":"2025. január. 12. 12:00","title":"Ez történt: Bejelentették a NATO újfajta internetét, és baj van, ha be is kapcsolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]