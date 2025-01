Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25, a Galaxy S25+ és a Galaxy S25 Ultra? Milyen árcédulát kaphatnak a telefonok? Jövünk a nem hivatalos válaszokkal.","shortLead":"Hónapok óta szivárognak az információk a Samsung új csúcstelefonjairól. Milyen specifikációval érkezhet a Galaxy S25...","id":"20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6436d348-8e75-4983-84c2-254771e1aa59.jpg","index":0,"item":"a46d59f3-1e0c-4097-8f97-af4585ac51a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_samsung-galaxy-s25-galaxy-s25-plus-galaxy-s25-utra-specifikacio-arazas","timestamp":"2025. január. 16. 11:03","title":"Mit fognak tudni a Samsung új telefonjai? Tényleg drágábbak lesznek? Íme minden, amit most tudni lehet a Galaxy S25-ösökről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában ezt járjuk körbe különböző aspektusokból; ebben a cikkünkben arról lesz szó, hogy miként zajlott a kényszerűnek tűnő digitális átalakulás, amely nemcsak a munkaerőpiacra, a cégekre volt súlyos hatással, hanem a mentális állapotunkra is. Miért nem teljesen egyértelmű még ma sem a home office megítélése, hogyan változtak meg az elvárt vezetői és munkavállalói kompetenciák, és mi az a VUCA/BANI-világ, amelyben élünk? Szakértőket kérdeztünk.","shortLead":"Az öt éve kitört járvány társadalmi, gazdasági hatásai jóval távolabb mutatnak, mint gondoltuk. A HVG új sorozatában...","id":"20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cdf44fc3-ae65-4a99-909f-317dae170623.jpg","index":0,"item":"612e49fc-058b-4c15-87f1-fe6fdc763026","keywords":null,"link":"/360/20250115_Covid-koronavirus-jarvany-hatasa-a-munkahelyekre-munkaeropiac-digitalizacio-home-office-krizis-technostressz-kieges-digitalis-nomadok","timestamp":"2025. január. 15. 14:45","title":"Technostressz, kiégés, home office – áldjuk vagy átkozzuk a Covidot azért, amivé a munkahelyek váltak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","shortLead":"Az OAH szerint ők folyamatosan monitorozzák az építkezést és a talajmozgást a paksi beruházásnál.","id":"20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f96f7de2-5946-4217-acc8-66e7012d6228.jpg","index":0,"item":"b26c8237-943f-4c74-b87e-9e2548cb01b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_atomenergia-hivatal-rezsufal-Paks-II-beruhazas","timestamp":"2025. január. 15. 18:36","title":"Atomenergia-hivatal: Megelőző céllal támasztották meg a rézsűfalat a Paks II. beruházásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90cd7b60-6d25-45cf-8235-5575d9131695","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Duster nagy testvérében található a Dacia valaha készült legerősebb motorja.","shortLead":"A Duster nagy testvérében található a Dacia valaha készült legerősebb motorja.","id":"20250117_a-legdragabb-es-legnagyobb-dacia-bearaztak-az-uj-bigstert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90cd7b60-6d25-45cf-8235-5575d9131695.jpg","index":0,"item":"0d6ca9f9-8503-4359-b6a3-c72cd2ebb52c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250117_a-legdragabb-es-legnagyobb-dacia-bearaztak-az-uj-bigstert","timestamp":"2025. január. 17. 06:41","title":"A legdrágább és legnagyobb Dacia: beárazták az új Bigstert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","shortLead":"Az egyik eszközt le is lőtte az ukrán légvédelem.","id":"20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aec35bd3-be88-4214-954f-04fa89453540.jpg","index":0,"item":"6c8b3d26-9658-4278-84e8-ab28408ad2e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250116_orosz-ukran-haboru-kijev-dron-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. január. 16. 17:43","title":"Orosz drónok jelentek meg a kijevi elnöki palotánál, amikor Zelenszkij a brit kormányfőt fogadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d29ea3-ab87-4dd4-ae89-26eda9a39ec8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Texasban hónapok óta vitatkoznak arról, hogyan tudják garantálni, hogy kiskorúak ne keveredjenek olyan oldalakra, ahova nem lenne szabad. A döntés akár más államok számára is mintaként szolgálhat majd. ","shortLead":"Texasban hónapok óta vitatkoznak arról, hogyan tudják garantálni, hogy kiskorúak ne keveredjenek olyan oldalakra, ahova...","id":"20250116_Texas-porno-korhatar-USA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16d29ea3-ab87-4dd4-ae89-26eda9a39ec8.jpg","index":0,"item":"de53050e-d039-4b3e-afa4-d567e73fbdba","keywords":null,"link":"/elet/20250116_Texas-porno-korhatar-USA","timestamp":"2025. január. 16. 14:31","title":"Ha Texasban tényleg sikerül a pornótól eltiltani a gyerekeket, az szigorítási hullámot indíthat el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan robotpuskát tervezett, amelyik a hangutasításoknak megfelelően céloz és lő. Közben jóval nagyobb léptékekben már folyik a MI bevonása a fegyverek készítésébe.","shortLead":"Pillanatok alatt elterjedt a TikTokon, majd a közösségi média egyéb platformjain is egy videó: egy mérnök egy olyan...","id":"20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c73c0b3-bd80-4240-a096-8e7c897479ef.jpg","index":0,"item":"5f10ceaa-f9d8-495a-99ad-c3502914de81","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_sts-3d-chatgpt-vezerles-robotpuska-mesterseges-intelligencia-tiktok-video","timestamp":"2025. január. 17. 12:03","title":"Kiszabadult a szellem a palackból: mesterséges intelligenciával vezérelt robotpuskát készített egy mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet része: az útvonal a Mount Everest havas hegycsúcsai mellett halad el, a pilótákat is próbára tevő leszálláshoz pedig egy kolostorokkal szegélyezett völgyön kell végigrepülnie a gépnek. ","shortLead":"A világ egyik legelzártabb országába nem egyszerű eljutni, aki viszont vállalkozik rá, annak különleges élményben lehet...","id":"20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e882555-7d0d-4fb7-8725-a24c1dc3cca4.jpg","index":0,"item":"42233d39-df28-4fb1-b613-4bed5fbfad83","keywords":null,"link":"/elet/20250116_bhutan-repuloter-mount-everest","timestamp":"2025. január. 16. 05:31","title":"A világ legszebb repülőútja alig tart egy óráig, de csak néhány pilóta repülhet végig rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]