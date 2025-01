9 forintot esik csütörtöktől a gázolaj nagykereskedelmi ára – írja a holtankoljak.hu. A benzin is olcsóbbá válik, de az azért nem ennyire: ott bruttó 5 forinttal csökken a nagykereskedelmi ár.

A változtatás várhatóan a kutak áraiban is megjelenik majd. Ez azt jelenti, hogy egy liter gázolaj átlagosan 639 forintba kerülhet, ugyanennyi 95-ös benzin pedig 629 forintba.

Az üzemanyagok nagy drágulása ért véget január közepén – akkor a gázolaj már olyan árnál tartott, ahol kilenc hónapja nem járt. Az árak annyira elszálltak, hogy azt a Nemzetgazdasági Minisztérium, majd Orbán Viktor is szóvá tette, bár azt egyikük sem említette meg, hogy a jövedéki adó januári emelése is közrejátszott ebben. Ezek után a Mol engedett az árból, méghozzá mint egy belsős levélből kiderült, úgy, hogy a nagykereskedelmi ár nem is változott akkor. Most viszont már a nagykerár is esik.