[{"available":true,"c_guid":"0bd570dd-10dd-4155-ac23-45301e54bb2b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Leipzig kettős emberhátrányban fejezte be a meccset.","shortLead":"A Leipzig kettős emberhátrányban fejezte be a meccset.","id":"20250116_rb-leipzig-gulacsi-peter-willi-orban-schafer-andras-union-berlin-bundesliga-vereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bd570dd-10dd-4155-ac23-45301e54bb2b.jpg","index":0,"item":"9f03e172-d5e4-430f-be39-2b122e4b88b0","keywords":null,"link":"/sport/20250116_rb-leipzig-gulacsi-peter-willi-orban-schafer-andras-union-berlin-bundesliga-vereseg","timestamp":"2025. január. 16. 05:58","title":"Gulácsiék és Schäferék is kikaptak, a Bayern kiütéses győzelmet aratott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4681b41c-9cee-47ec-b7b7-a264d36dc197","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 6:1-re hozta a döntő szettet. 