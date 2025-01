Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben a kolumbiai kormány tehetetlenül szemléli az eseményeket.","shortLead":"A lázadók a dél-amerikai ország egyik legfontosabb kokainközpontja feletti irányításért harcolnak egymással, miközben...","id":"20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c8dde9b-7565-48ef-adb1-b07f0771e393.jpg","index":0,"item":"346024b0-a206-42bc-acc7-42c998c7732d","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_kolumbia-lazadok-meszarlas-beketargyalas","timestamp":"2025. január. 20. 11:07","title":"Mészárlásba fulladt a kolumbiai lázadó csoportokkal folytatott béketárgyalás, legalább 80-an meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald Trump megválasztott elnöknek mond köszönetet, aki végül elég garanciával szolgált ahhoz, hogy reaktiválni merjék a videós appot.","shortLead":"Egy teljes napot sem élt meg a TikTok elsötétítése az Egyesült Államokban. A szolgáltatást üzemeltető vállalat Donald...","id":"20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdd373-6706-4b86-a51d-eec58b6d3214.jpg","index":0,"item":"d08e3b04-15e3-47cf-a928-8c74f3c191ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20250119_tiktok-tiltas-visszakapcsolas-bytedance-trump-ebx","timestamp":"2025. január. 19. 19:43","title":"Visszakapcsolták a TikTokot az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén történt. A TikTok elsötétítése mellett az is kérdéseket vet fel, ami a tiltás hozadéka lett. A megmentő szerepében Donald Trump tetszeleg – aki első elnöksége idején elkezdte pedzegetni a betiltást.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, de világszerte is veszélyes precedenst teremthet, ami a Biden-kormányzat utolsó hétvégéjén...","id":"20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"ff7f2e36-9eb6-4285-8c0b-2d560f3dd519","keywords":null,"link":"/360/20250121_hvg-tiktok-betiltas-haladek-trump","timestamp":"2025. január. 21. 07:00","title":"Mi baj lehet abból, hogy betiltják a TikTokot, még akkor is, ha órákkal később visszaengedik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy felkapott videó szerint kötegekben is elfogadja a papírpénzt az automata, az áruházlánc azonban azt tanácsolja, inkább legyünk türelmesek.","shortLead":"Egy felkapott videó szerint kötegekben is elfogadja a papírpénzt az automata, az áruházlánc azonban azt tanácsolja...","id":"20250120_lidl-onkiszolgalo-kassza-tiktok-papirpenz-bankjegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4060d91-9ae1-47cb-b1b0-19a8dd053fc8.jpg","index":0,"item":"28a94214-1649-40db-b62e-f4c6d4bd0a3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250120_lidl-onkiszolgalo-kassza-tiktok-papirpenz-bankjegy","timestamp":"2025. január. 20. 11:58","title":"Hiába látta a TikTokon, jobb, ha nem fizet így a Lidl önkiszolgáló kasszáiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbccb41-575a-4467-8877-8d95436e55ec","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A MÁV szerint túl sokat akarnak, túl korán, túl rövid határidővel. Szokatlan módon közleményben panaszkodnak és üzennek az ÁSZ-nak.","shortLead":"A MÁV szerint túl sokat akarnak, túl korán, túl rövid határidővel. Szokatlan módon közleményben panaszkodnak és üzennek...","id":"20250121_mav-allomasfelujitasi-program-asz-lazar-janos-ekm-ingatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcbccb41-575a-4467-8877-8d95436e55ec.jpg","index":0,"item":"c7647d82-4464-407f-8df1-50acaa02f4ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250121_mav-allomasfelujitasi-program-asz-lazar-janos-ekm-ingatlan","timestamp":"2025. január. 21. 11:57","title":"Olyat kér a Számvevőszék a MÁV-tól, amire felháborodott közleménnyel válaszolt a Lázár János felügyelte társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi élet lehetséges meghosszabbításán fognak ötletelni a kutatók. ","shortLead":"A Sam Altman által is támogatott Retro Biosciences, valamint az OpenAI elkészítette az első eszközt, amivel az emberi...","id":"20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/538b3837-96b3-49d0-856c-74b9035803dd.jpg","index":0,"item":"4f2f6938-288d-4027-8247-dc0b56341ae1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250120_retro-biosciences-openai-sam-altman-gpt-4b-micro-modell-elet-meghosszabbitasa","timestamp":"2025. január. 20. 13:03","title":"Már az élet meghosszabbításán dolgozik az OpenAI, +10 évről szól az ígéret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","shortLead":"Az ónos eső mellett fagyott eső is eshet.","id":"20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1df53531-8fe4-4071-a178-86208e0ea3c3.jpg","index":0,"item":"44e1e664-b330-4eef-b0ec-c60f377c1298","keywords":null,"link":"/itthon/20250120_idojaras-onos-eso-masodfoku-figyelmeztetes","timestamp":"2025. január. 20. 11:47","title":"Ónos esőt kapunk a nyakunkba kedden, több megyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","shortLead":"A techmilliárdos szerint az ellene bevetett „piszkos trükkök” nem ütik meg a mércét. ","id":"20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84794a12-9c9c-4407-b51c-ee01444807f1.jpg","index":0,"item":"3f6e8240-fc12-4b18-b5cf-8949de06121a","keywords":null,"link":"/elet/20250121_elon-musk-karlendites-reakcio","timestamp":"2025. január. 21. 11:58","title":"Elon Musk reagált a karlendítése miatti kritikákra, szerinte unalmas, hogy vannak, akik mindenkiben Hitlert látják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]