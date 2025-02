Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat mondani, amitől meggondolná magát.","shortLead":"Az elnök bejelentette, hogy hétfőn tárgyalni fog a kanadai és a mexikói vezetőkkel, de szerinte nem tudnak neki olyat...","id":"20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/056dd5da-e326-4b60-a9e7-f916e994efc4.jpg","index":0,"item":"e36ca683-4acf-461a-97e7-e0e1d49d80de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Trump-vamok-amerikaiak-gazdasag-fentanil-kanada-mexiko-kina","timestamp":"2025. február. 03. 08:48","title":"Trump: Rövid távon az amerikaiaknak is fájni fog a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6311ffa1-62de-49b8-aa26-8f4e14f23172","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rossz év volt 2024 az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások számára, reálértéken visszaesett a lakáscélú hitelek összege, a felújítási célúaké pedig éppen csak csordogált. 2025 jobbnak ígérkezik, aminek már látszanak is a jelei.","shortLead":"Rossz év volt 2024 az építőipari mikro-, kis- és középvállalkozások számára, reálértéken visszaesett a lakáscélú...","id":"20250203_otthonfelujitas-ingatlan-epitoipar-lakasfelujitasi-hitel-lakasvasarlasi-hitel-kkv-juhasz-attila-evosz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6311ffa1-62de-49b8-aa26-8f4e14f23172.jpg","index":0,"item":"cd12aad9-c444-45ae-b0ab-3f5b5d05df52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_otthonfelujitas-ingatlan-epitoipar-lakasfelujitasi-hitel-lakasvasarlasi-hitel-kkv-juhasz-attila-evosz","timestamp":"2025. február. 03. 12:28","title":"Állami támogatás nélkül alig akar otthonára költeni a lakosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen tiltakozott. ","shortLead":"A német fővárosban elérhette a 250 ezer főt is az a tömeg, amely a CDU és a szélsőjobboldali AfD együttműködése ellen...","id":"20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff1c59ff-6c99-45e0-9119-2433a25a6967.jpg","index":0,"item":"35c81680-3899-4c81-ad42-101d527a040d","keywords":null,"link":"/vilag/20250202_Tobb-szazezren-tuntettek-Berlinben-a-CDU-es-az-AfD-egyuttmukodese-ellen","timestamp":"2025. február. 02. 21:55","title":"Több százezren tüntettek Berlinben a CDU és az AfD együttműködése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére mást állítottak.","shortLead":"Az ügyfeleknek azt mondják, csak nullás közüzemi számla esetén engedik el a szemétszállítást. A sajtó megkeresésére...","id":"20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/531d9ec1-5284-4ee7-bc4d-b1fa42c2e477.jpg","index":0,"item":"bcd72c2a-72ec-4137-a4e7-f8ed6cf046fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_mohu-hulladekszallitasi-szolgaltatas-dij-szuneteltetese-ures-haz-csekely-fogyasztas","timestamp":"2025. február. 03. 13:24","title":"Nem engedi a Mohu, hogy felmondják a hulladékszállítást, hiába nem viszi már ki a szemetet a néhai nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár stílusban kommunikált nyilvánosan.","shortLead":"Egy komáromi középiskola igazgatója szexuális kapcsolatba került egy diáklánnyal, az egyik oktató erről trágár...","id":"20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1bebac6-1bc5-44f1-8eb2-9085dd07a986.jpg","index":0,"item":"801bd890-c5cb-4801-9566-2e3a4d658da8","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Jol-teszi-hogy-bassza-a-kislanyokat-az-igazgato-mondta-egy-oktato-aki-ellen-panasszal-eltek-a-diakok-es-szulok","timestamp":"2025. február. 03. 09:32","title":"„Jól teszi” – mondta a komáromi tanár az igazgatójáról, miután az szexuális kapcsolatot létesített egy diákjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cedd9b3-40a9-4a96-a4a5-dbea08958517","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy Gergelynek most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: tűzgolyó, hazugságvírus, hibahatártalan, debilizál, miniszterhumor.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Péterfy...","id":"20250202_az-en-hetem-peterfy-gergely-napoly-roma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cedd9b3-40a9-4a96-a4a5-dbea08958517.jpg","index":0,"item":"f63f6575-17c8-44c5-b3a1-971119b6c938","keywords":null,"link":"/360/20250202_az-en-hetem-peterfy-gergely-napoly-roma","timestamp":"2025. február. 02. 17:30","title":"„Nápolyban még vannak istenek”: Az én hetem Péterfy Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","shortLead":"Emiatt pedig egyre többen ülünk egy kocsiba.","id":"20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6812d9ac-587c-4319-b0e3-8950af538aaa.jpg","index":0,"item":"9612ba85-13a3-4d42-99eb-518067d3373b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_tankolas-uzemanyagar-havi-atlagos-koltes-kh-felmeres-biztos-jovo-kutatas-autozas","timestamp":"2025. február. 03. 11:42","title":"Nyolc év alatt másfélszeresére nőtt a tankolásra havonta költött összeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","shortLead":"Az ELTE professor emeritusa 89 éves volt.","id":"20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f62afad9-55ee-4689-ae59-a316592385b5.jpg","index":0,"item":"7115194d-046b-4568-b4de-53a1af5aa439","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_Meghalt-Ficzere-Lajos-kozigazgatasi-jogtudos","timestamp":"2025. február. 03. 17:28","title":"Meghalt Ficzere Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]