Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","shortLead":"A párt 23 millió forintot költött az önkormányzati választások kampányaira.","id":"20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f92047c-a269-4330-8c27-258efec69e89.jpg","index":0,"item":"ac87ec49-b5df-415d-b889-8239467a72f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_bojar-gabor-ketfarku-kutyapart-hegyvideki-kampany","timestamp":"2025. február. 25. 16:13","title":"Bojár Gábor 3,5 millió forintot adott a Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki kampányára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Fehér Ház szóvivője szerint ezzel szélesebbre tárják a bejutás lehetőségét.","shortLead":"A Fehér Ház szóvivője szerint ezzel szélesebbre tárják a bejutás lehetőségét.","id":"20250226_feher-haz-sajtotajekoztato-ujsagirok-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d60a79b-9974-4a76-915c-3a18ab7099d3.jpg","index":0,"item":"e5ec9cb7-d0a9-4709-85d4-03ef4e7d5b3b","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_feher-haz-sajtotajekoztato-ujsagirok-donald-trump","timestamp":"2025. február. 26. 06:03","title":"Ezentúl a Fehér Ház dönt arról, ki kérdezheti Trumpot a sajtótájékoztatókon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Orbán Viktor veje szerint politikai célzatú lejáratókampány zajlik ellene.","shortLead":"Orbán Viktor veje szerint politikai célzatú lejáratókampány zajlik ellene.","id":"20250225_tiborcz-istvan-a-dinasztia-dokumentumfilm-elios-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81567027-cd75-4e9c-9a4b-1cf468fa37d8.jpg","index":0,"item":"62d148e6-5186-4db8-8e48-faafedc0a866","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_tiborcz-istvan-a-dinasztia-dokumentumfilm-elios-ugy","timestamp":"2025. február. 25. 20:38","title":"„Az én karrierem már az Elios-ügy előtt elindult” – Tiborcz István megszólalt a meggazdagodásáról szóló filmről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","shortLead":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","id":"20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c.jpg","index":0,"item":"83b1d7d0-d4cb-48f0-9527-dd2f7425e193","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","timestamp":"2025. február. 26. 13:47","title":"A Magyar Nemzet beismerte, hogy alaptalanul vádolta szavazatvásárlással a józsefvárosi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is dönthetnek a gyártók.","shortLead":"Néhány okostelefon már most is hét éven át kap frissítéseket, de mostantól ennél hosszabb támogatási idő mellett is...","id":"20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e45a2d7d-91d1-4dec-9aab-1538d0caec0f.jpg","index":0,"item":"9e910d9f-6593-4bda-9f4e-15daafdabd08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_qualcomm-google-android-frissites-nyolc-ev-tamogatas","timestamp":"2025. február. 25. 15:03","title":"Összefogott a Google és a Qualcomm, és ami ebből kisült, annak rengeteg androidos fog örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és függetlenként folytatja, de a Magyar Kétfarkú Kutya Pártból kilép. A párt szerint személyes konfliktusok állnak a háttérben.","shortLead":"Üvöltözésről is beszélt a HVG-nek Hankó Viktória pécsi önkormányzati képviselő, aki megtartja mandátumát, és...","id":"20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f98b919f-33f5-421a-bfbc-7797bef5b143.jpg","index":0,"item":"bbda401f-8b9b-450b-9b31-922e0fc62560","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kutyapart-pecs-onkormanyzat-kilep-hanko-viktoria-kepviselo","timestamp":"2025. február. 25. 15:44","title":"Elvesztette egyetlen képviselőjét a Kutyapárt Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"289bc7c8-f025-4a94-b3d8-e98e616e65c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az idei év sem indul túl fényesen a Kínában sokáig uralkodó márkának. ","shortLead":"Az idei év sem indul túl fényesen a Kínában sokáig uralkodó márkának. ","id":"20250225_Tovabb-tart-a-VW-kinai-melyrepulse","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/289bc7c8-f025-4a94-b3d8-e98e616e65c3.jpg","index":0,"item":"e9e5ac22-23ce-4689-8182-3a3d1ab18d65","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_Tovabb-tart-a-VW-kinai-melyrepulse","timestamp":"2025. február. 25. 13:22","title":"Tovább tart a VW kínai mélyrepülése, van olyan modelljük, amelyből 9 darabot adtak el összesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","shortLead":"A bátyja kocsijával akart kicsit autózni a fiatal. ","id":"20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75c2bc12-fdd1-4a60-b11a-5402108438af.jpg","index":0,"item":"a6a30023-f747-44f9-90c1-ba02aa796845","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_sofor-okozott-internetkimaradast-villanyoszlopot-kidonto-fiatal","timestamp":"2025. február. 26. 07:45","title":"Villanyoszlopot döntött ki egy sofőr: elintézte 22 település internetét, és lekapcsolt 75 térfigyelő kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]