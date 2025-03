Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","shortLead":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","id":"20250305_donald-trump-transznemu-egerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"018678b6-6106-40de-a730-ae6910d78c84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_donald-trump-transznemu-egerek","timestamp":"2025. március. 05. 18:33","title":"Donald Trump szerint transznemű egerek létrehozására költötték az amerikai adófizetők pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","shortLead":"A férfi csaknem nyolc éve gyalázza a lúgos orvos áldozatát, a nő lakására is elment.","id":"20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234d8c86-244e-47cc-851b-e23ad8350d25.jpg","index":0,"item":"56195413-d7ec-48fd-b388-5060ed5b844a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_renner-erika-zaklatas-hazi-orizet","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"Megtiltották Renner Erika zaklatójának, hogy elhagyja a lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","shortLead":"A pápa állapota továbbra is stabil, láza nem volt.","id":"20250305_ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c96022f-a2cc-4081-8590-7e2d37def3cb.jpg","index":0,"item":"f26181b5-e48b-4af9-bde5-dd75dfcfee79","keywords":null,"link":"/elet/20250305_ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. március. 05. 10:43","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának, éjjel nem invazív lélegeztetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával foglalkoznak a vezetők: az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetével és Európa védelmének megerősítésével. És viszonylag sokan beszéltek Orbán Viktorról is, aki semmit sem mondott az újságíróknak.","shortLead":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával...","id":"20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a.jpg","index":0,"item":"9f70f0eb-116c-49f7-b601-c5e14e66ddb2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"A magyar politika „veszélyes szerencsejáték” – ha kell, Orbán nélkül fognak össze Európa biztonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35bca5e-15fc-4530-8e7d-6a28d1abb389","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fiatal karbantartónak öltözve bemászott a repülőtérre és felment egy repülőgépre.","shortLead":"A fiatal karbantartónak öltözve bemászott a repülőtérre és felment egy repülőgépre.","id":"20250306_repulogep-soretes-puska-melbourne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e35bca5e-15fc-4530-8e7d-6a28d1abb389.jpg","index":0,"item":"2a0fea62-0b1b-40ca-b64c-9fca886d7e47","keywords":null,"link":"/elet/20250306_repulogep-soretes-puska-melbourne","timestamp":"2025. március. 06. 14:43","title":"Az utasok nyomták le azt a fiatalt, aki sörétessel szállt fel a repülőgépre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hétfői zuhanás után kedden tovább estek a legfontosabb tőzsdei indexek, miután életbe léptek Trump vámjai Mexikóval és Kanadával szemben.","shortLead":"A hétfői zuhanás után kedden tovább estek a legfontosabb tőzsdei indexek, miután életbe léptek Trump vámjai Mexikóval...","id":"20250304_donald-trump-vam-mexiko-kanada-dow-jones-nasdaq-sp-500-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb.jpg","index":0,"item":"ab72829c-633f-4fba-8e8e-8d5485ae4316","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_donald-trump-vam-mexiko-kanada-dow-jones-nasdaq-sp-500-tozsde","timestamp":"2025. március. 04. 19:52","title":"Még kedden sem heverték ki a tőzsdék Trump vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5dc8b87-1335-40a1-abba-a2b996b4f37a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új rendszertől a megmaradt ételmennyiség csökkenését várják.","shortLead":"Az új rendszertől a megmaradt ételmennyiség csökkenését várják.","id":"20250305_svedasztalos-iskolai-menza-hegyvidek-orsi-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5dc8b87-1335-40a1-abba-a2b996b4f37a.jpg","index":0,"item":"2c69331f-f9fb-47ac-89db-339ec829599e","keywords":null,"link":"/elet/20250305_svedasztalos-iskolai-menza-hegyvidek-orsi-gergely","timestamp":"2025. március. 05. 09:04","title":"Svédasztalos lesz a menza több II. kerületi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2847368-4ce2-4023-b56e-ce4659913e49","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A négyes találkozó témáját nem közölték, de a francia elnök és a brit kormányfő vasárnap arról beszélt, hogy összeraktak egy béketervet, amit be akarnak mutatni Trumpnak.","shortLead":"A négyes találkozó témáját nem közölték, de a francia elnök és a brit kormányfő vasárnap arról beszélt...","id":"20250305_macron-washington-targyalas-trump-zelenszkij-starmer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2847368-4ce2-4023-b56e-ce4659913e49.jpg","index":0,"item":"1bbb7e41-dcf6-47ce-ba2f-ea4b6fdd9114","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_macron-washington-targyalas-trump-zelenszkij-starmer","timestamp":"2025. március. 05. 13:18","title":"Macron visszavinné Washingtonba Zelenszkijt, és erősítésként elhozná a brit kormányfőt is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]