[{"available":true,"c_guid":"abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","shortLead":"Az ügyvéd szerint értelmetlen volt a bevetés, amelyben Kónya Gábor Lajos életét vesztette.","id":"20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abbf9bce-c0e9-4f6e-a121-d8b0185418aa.jpg","index":0,"item":"44abdc0f-19f5-4d2f-a55c-c99114c91452","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_esztergom-robbantas-tek-karteritesi-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:49","title":"Esztergomi robbantás: kártérítési pert indított a TEK ellen az akcióban elhunyt kommandós családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első körben Lengyelországon keresztül csatlakoztak az európai uniós hálózathoz.","shortLead":"A három balti ország villamosenergia-hálózata sikeresen integrálódott az EU belső energiapiacába azáltal, hogy első...","id":"20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/655daaa8-5397-46f4-bd76-5d2465fe13a0.jpg","index":0,"item":"df1b2d0c-0421-46eb-82ea-b5bb60adb196","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_esztorszag-lettorszag-litvania-elektromos-aram-oroszorszag-europai-unio-energiafuggoseg","timestamp":"2025. február. 09. 16:56","title":"Vége az orosz függőségnek: Észtország, Lettország és Litvánia is az uniós villamosenergia-rendszerre váltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","shortLead":"Namíbia függetlenségének atyja, Sam Nujoma a feketéket sújtó elnyomás ellen harcolt egész életében. ","id":"20250209_sam-nujoma-namibia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f667bf8-16db-432d-8219-f750ecab168f.jpg","index":0,"item":"dd9027dc-83ac-4818-ac01-39786e9c11a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_sam-nujoma-namibia","timestamp":"2025. február. 09. 11:23","title":"Az egymilliárdos német kárpótlási ajánlatot is visszadobta a most elhunyt Sam Nujoma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d17e066-82bb-4746-9c59-4bdccc904598","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szirénázó mentőautó? A szomszéd fúrógépe szombat reggel hétkor? Síró csecsemő egy tízórás repülőúton? Egyik sem sérti annyira a hallójáratainkat, mint az a fajta hang, amit már az őskor óta gyűlölünk.","shortLead":"Szirénázó mentőautó? A szomszéd fúrógépe szombat reggel hétkor? Síró csecsemő egy tízórás repülőúton? Egyik sem sérti...","id":"20250211_ez-az-egyik-legidegesitobb-hang-a-vilagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d17e066-82bb-4746-9c59-4bdccc904598.jpg","index":0,"item":"8d9e1097-52ca-4f7d-a7d9-e92b4be12833","keywords":null,"link":"/elet/20250211_ez-az-egyik-legidegesitobb-hang-a-vilagon","timestamp":"2025. február. 11. 05:31","title":"Ez az egyik legidegesítőbb hang a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","shortLead":"Vasárnap délután automatikus védelmi működés lépett életbe a Paksi Atomerőműben.","id":"20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243def90-b76a-4b3f-b21b-937641f4779a.jpg","index":0,"item":"3a4e3cdd-60f0-423c-a17c-10f815c8f46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_paksi-atomeromu-4-es-blokk-hiba","timestamp":"2025. február. 09. 21:25","title":"Hiba történt a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","shortLead":"Újra névleges teljesítményén üzemel a 4-es blokk.","id":"20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b62eba4-047d-414a-ace3-628c9f411c74.jpg","index":0,"item":"06d04fcc-4ac0-4f51-8317-745e8d4ccee1","keywords":null,"link":"/kkv/20250210_paksi-atomeromu-hiba-elharitas","timestamp":"2025. február. 10. 08:45","title":"Elhárították a hibát a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A skót rendőrök szerint az aberdeeni tragédiában Huszti Elizán és Huszti Henriettán kívül más nem volt érintett.","shortLead":"A skót rendőrök szerint az aberdeeni tragédiában Huszti Elizán és Huszti Henriettán kívül más nem volt érintett.","id":"20250209_huszti-henrietta-huszti-eliza-aberdeen-skocia-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"b5222379-749c-4167-a05e-f7f6198112a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_huszti-henrietta-huszti-eliza-aberdeen-skocia-rendorseg","timestamp":"2025. február. 09. 15:04","title":"Magyar ikerpár halála: a skót rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]