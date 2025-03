Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","shortLead":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","id":"20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"b8498906-92d2-46c8-b512-1f3e60e38708","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","timestamp":"2025. március. 11. 13:29","title":"Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","shortLead":"Emma Heming már eddig is megosztotta a nyilvánossággal azt, hogy milyen terhet jelent együttélni a férje demenciájával. ","id":"20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de16f415-0aaf-406c-844f-b8eda5bd4b51.jpg","index":0,"item":"f492bccb-d85e-46d9-83b9-f95622e50e8f","keywords":null,"link":"/elet/20250311_gene-hackman-halala-demencia-alzheimer-bruce-willis-emma-heming","timestamp":"2025. március. 11. 13:55","title":"Bruce Willis feleségének fontos mondanivalója van Gene Hackman haláláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados többségének jóváhagyása sem. Az Orbánék számára kényelmes rendeleti kormányzást is könnyítik az Alaptörvény módosításával, bár a Fidesz-frakció szerint ami könnyítésnek látszik, valójában szigorítás.","shortLead":"A kormány örökké fenntarthatja a háborús veszélyhelyzetet, ehhez ezentúl nem kell az Országgyűlés kétharmados...","id":"20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5a92110-cc7f-4628-b8bf-6d7f1054bb08.jpg","index":0,"item":"4e377b04-0111-421a-b1c3-d9948a383f9c","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_alaptorveny-modositas-veszelyhelyzet-rendeleti-kormanyzas-konnyites-kisebbsegi-fidesz-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 10:39","title":"Rejtett módosítás az Alaptörvényben: akár kisebbségi kormányként is fenntarthatja a Fidesz a veszélyhelyzetet és a rendeleti kormányzást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","shortLead":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","id":"20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4.jpg","index":0,"item":"024a7492-4c2c-4736-8215-a0e026f146be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","timestamp":"2025. március. 11. 08:41","title":"Meglepetésre feltámadhat az Audi R8, ráadásul akár 1000 benzines lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által beígért teljes áfa-visszatérítést a zöldség és gyümölcs vásárlása után – derül ki a Medián friss felméréséből.","shortLead":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által...","id":"20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696.jpg","index":0,"item":"d952edf5-2713-495a-9e4e-8df9864595bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:16","title":"Medián: A fideszesek többsége is Magyar Péter áfajavaslatát kérné, nem Orbán visszatérítéses ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát, a rendőrség négy embert letartóztatott a baleset után.","shortLead":"A gyermek alvás közbeni légzéskimaradás és figyelemhiányos hiperaktivitás zavar miatt kapott hiperbár oxigénterápiát...","id":"20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89309ad-113c-4922-a469-69760189da0d.jpg","index":0,"item":"06c815b8-3354-4353-8fa8-214a927b75b0","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Egy-oteves-kisfiu-eletet-vesztette-amikor-felrobbant-egy-tulnyomasos-kamra-Amerikaban-oxigenterapia-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 19:38","title":"Hiperbár-terápia közben történt robbanás ölt meg egy ötéves kisfiút Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök reméli, hogy Putyin beleegyezik a tűzszünetbe és néhány napon belül véget érhet a háború.","shortLead":"Az amerikai elnök reméli, hogy Putyin beleegyezik a tűzszünetbe és néhány napon belül véget érhet a háború.","id":"20250311_Donald-Trump-Oroszorszag-Ukrajna-Zelenszkij-beke-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"bb10ae85-3f82-4916-891f-2298ebd19a86","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Donald-Trump-Oroszorszag-Ukrajna-Zelenszkij-beke-Putyin","timestamp":"2025. március. 11. 21:07","title":"Trump bejelentette, hogy a héten tárgyalnak Oroszországgal, és visszavárja Zelenszkijt a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1085bd-bf79-4ca7-b045-366dfdd725b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fényt állít elő, és hasznosítja napelemmel az az akkumulátor-megoldás, amit amerikai kutatók dolgoztak ki.","shortLead":"Fényt állít elő, és hasznosítja napelemmel az az akkumulátor-megoldás, amit amerikai kutatók dolgoztak ki.","id":"20250310_radioaktiv-hulladek-atomeromu-akkumulator-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1085bd-bf79-4ca7-b045-366dfdd725b2.jpg","index":0,"item":"821c1470-a5bf-40b2-b53a-2f91d0885783","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_radioaktiv-hulladek-atomeromu-akkumulator-feny","timestamp":"2025. március. 10. 19:03","title":"Radioaktív hulladékból készítettek akkumulátort, a fényt hasznosítja az új megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]