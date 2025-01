Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt hírszerzői tevékenységét.","shortLead":"Az MI5 titkosítás alól feloldott dokumentumaiból derül ki, hogy még az uralkodó elől is titkolták Anthony Blunt...","id":"20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/376c2a9a-1508-4e39-90d5-6067588182a0.jpg","index":0,"item":"a0538a6d-b781-481d-b6f2-e41947055a8b","keywords":null,"link":"/elet/20250114_mi5-szovjet-kettos-ugynok-kiralyi-udvar","timestamp":"2025. január. 14. 12:57","title":"Szovjet kettős ügynök dolgozott a királyi udvarban, de a királynőnek tíz évig nem mondták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cee3b8a-a928-4cc7-983d-0f709a32516b","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"1–1-es döntetlen született a 21. forduló rangadóján, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.","shortLead":"1–1-es döntetlen született a 21. forduló rangadóján, Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset.","id":"20250114_liverpool-fc-premier-league-nottingham-forest-szoboszlai-dominik-diogo-jota-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cee3b8a-a928-4cc7-983d-0f709a32516b.jpg","index":0,"item":"ac105937-8a24-4585-8e28-01d8bad130de","keywords":null,"link":"/sport/20250114_liverpool-fc-premier-league-nottingham-forest-szoboszlai-dominik-diogo-jota-ebx","timestamp":"2025. január. 14. 22:56","title":"A liverpooli csodacserék összehozták ugyan az egyenlítést, de nem bírt a listavezető a Nottingham Foresttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","shortLead":"Hétezer autó a szállítási kapacitása.","id":"20250114_byd-autoszallito-hajo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed032c96-63ea-4fee-9712-378a9b57aa9b.jpg","index":0,"item":"3ec8d44f-3ddf-41aa-bc84-d90ca6a6790a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250114_byd-autoszallito-hajo","timestamp":"2025. január. 14. 10:46","title":"Elkészült a BYD harmadik hatalmas autószállító hajója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki pénzt, majd a gyermek édesanyját is megzsarolta. Több mint másfél millió forintot szedett ki belőlük, de elvette a gyerek értékes mobilját, pénzét és fülhallgatóját is.","shortLead":"Rablás, zsarolás és csalás bűntette miatt is vádat emeltek egy fiatalkorúval szemben, aki előbb egy kisfiútól csalt ki...","id":"20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"29de75f2-4640-480b-a306-40d9d3303272","keywords":null,"link":"/itthon/20250114_16-eves-tinedzser-zsarolt-ki-millios-osszeget-a-gyereket-felto-anyatol","timestamp":"2025. január. 14. 09:32","title":"16 éves tinédzser zsarolt ki milliós összeget a gyerekét féltő anyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b0f469-f298-48ba-9c5d-a195a26bcf94","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Január 23-án tárgyalja Magyar Péter mindkét mentelmi ügyét az Európai Parlament jogi szakbizottsága – értesült parlamenti forrásokból az EUrologus. Döntés azonban most még nem fog születni.","shortLead":"Január 23-án tárgyalja Magyar Péter mindkét mentelmi ügyét az Európai Parlament jogi szakbizottsága – értesült...","id":"20250113_mentelmi_jog_magyar_peter_europai_parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48b0f469-f298-48ba-9c5d-a195a26bcf94.jpg","index":0,"item":"17074e4d-7070-4ff8-b5d2-3b714a9e6133","keywords":null,"link":"/eurologus/20250113_mentelmi_jog_magyar_peter_europai_parlament-ebx","timestamp":"2025. január. 13. 20:05","title":"Még januárban tárgyalják az EP-ben Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","shortLead":"A cég már megkapta az áram- és gázkereskedelemhez szükséges engedélyeket Csehországban.","id":"20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/906a59fe-48b6-4abb-a2ae-31cf8d3e445a.jpg","index":0,"item":"3d398433-7995-4168-98f3-8e275054b2c5","keywords":null,"link":"/kkv/20250115_Cseh-leanyvallalatot-alapitott-a-met-csoport","timestamp":"2025. január. 15. 15:18","title":"Cseh leányvállalatot alapított a kormány kedvenc energiakereskedője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól ez a cikk.","shortLead":"Ha valaki e-mailes kóddal szeretné használni az Ügyfélkapu+-t, esetleg az autentikátoros mellé szeretné, azoknak szól...","id":"20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3626125e-dbf6-4f3b-9153-3e3088669bad.jpg","index":0,"item":"8a0a9d2d-7ea7-4817-b593-2d49bc17f24a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250115_ugyfelkapu-emailes-kod","timestamp":"2025. január. 15. 15:01","title":"Így kell beállítani az Ügyfélkapu+-t e-mailes kóddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","shortLead":"Mark Rutte NATO-főtitkár szerint azonban veszélyes időket élünk, ezért többet kell beruházni a védelembe.","id":"20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4c41095-eca7-4a4f-ad57-ade326a0a886.jpg","index":0,"item":"9e82f04d-0f90-4400-83ac-b2fee5286dee","keywords":null,"link":"/vilag/20250113_olaf-scholz-nato-vedelmi-kiadasok","timestamp":"2025. január. 13. 19:26","title":"Olaf Scholz szerint nem lehet 5 százalékra növelni a védelmi kiadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]