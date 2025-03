Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","shortLead":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","id":"20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94.jpg","index":0,"item":"5644dc40-d8d8-4ae1-8537-0831dfaeae1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","timestamp":"2025. március. 17. 21:40","title":"Donald Trump keményen megfenyegette Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","shortLead":"Petko Gancsevet azzal fogadta a felesége, hogy bemondta a tévé a halálhírét.","id":"20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5722bbff-d096-4cd7-8d80-31a626176d5c.jpg","index":0,"item":"4d4151aa-d671-48f0-832d-f1c6bec0e663","keywords":null,"link":"/elet/20250318_gyaszszunet-futballista-bulgaria-arda-levszki","timestamp":"2025. március. 18. 12:54","title":"Gyászszünetet tartottak egy futballista emlékére, pedig nem is halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új összecsukható mobilját.","shortLead":"A Huawei vezérigazgatója, Richard Yu egy rövid videóban, néhány képkocka erejéig mutatta meg a vállalat új...","id":"20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/003d874c-8f27-40f1-90be-f601b67afc6d.jpg","index":0,"item":"22159db0-d861-42d0-bcee-1022b3d7ab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_huawei-pura-okostelefon-hajlithato-kijelzo","timestamp":"2025. március. 17. 17:03","title":"Újfajta hajlítható okostelefont mutat be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell befognia a pofáját.","shortLead":"A „hajdanvolt, csodálatos európai létezésről” ábrándozott a fideszes publicista, miközben kiosztotta, hogy kinek kell...","id":"20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68af6666-4019-491d-8ecf-e62322a83cd5.jpg","index":0,"item":"58ff672b-b0cd-43e1-8b05-198d5c320730","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_bayer-zsolt-poloska-feherjehalmaz","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Bayer Zsolt bocsánatkérést követelt a poloskázáson felháborodott „túloldali világtól”, majd fehérjehalmaznak nevezett egy embercsoportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","shortLead":"2022 vége óta nem mutatott ilyen súlyos negatív tendenciát a K&H nagyvállalati növekedési indexe.","id":"20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71bdd287-6631-478b-a12c-81e4c22aa0c2.jpg","index":0,"item":"0d194dd0-32af-46b2-bbe8-7a411ff3864f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_Minden-tizedik-magyar-nagyvallalat-leepitest-tervez-iden","timestamp":"2025. március. 18. 13:57","title":"Minden tizedik magyar nagyvállalat leépítést tervez idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","shortLead":"Parkolóház vagy mélygarázs épülhet a helyén.","id":"20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a1e31b4-cd9b-4a91-b45c-4c5ea22e9038.jpg","index":0,"item":"9e44cec3-cced-42cc-b43e-5aa61e6e3981","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250317_Pecs-regi-Vasarcsarnok-lebontas-parkolohaz-melygarazs","timestamp":"2025. március. 17. 12:00","title":"Lebonthatják az egykor pezsgő, mára szégyenfolttá pusztult pécsi Vásárcsarnokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyi nyugdíjasklub vezetőjét életveszélyes koponyasérülésekkel vitték el a támadás helyszínéről a mentők.","shortLead":"A helyi nyugdíjasklub vezetőjét életveszélyes koponyasérülésekkel vitték el a támadás helyszínéről a mentők.","id":"20250317_fonoi-gyilkossag-ujabb-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49667690-f212-4ef4-8cf0-618351ad7ff4.jpg","index":0,"item":"75e7f402-5e48-4fa0-9198-0dd0333f261b","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_fonoi-gyilkossag-ujabb-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 17. 14:14","title":"Fonói gyilkosság: az egyik bántalmazott járókelő is meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","shortLead":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","id":"20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67.jpg","index":0,"item":"3e2170b6-0f8c-4fc7-baa7-cad52719112c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","timestamp":"2025. március. 17. 14:03","title":"11 kilométer mélyre fúr az új kínai hajó, onnan vehetnek mintát, ahonnan még senkinek sem sikerült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]