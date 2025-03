Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","shortLead":"„Miniszterelnök úr, ki mer állni?” – kérdezi Magyar.","id":"20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"c420f010-a176-4b71-a687-915e271e353c","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Magyar-Peter-elindul-Orban-valasztokorzeteben-orszaggyulesi-kepviselojeloltkent-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 10:08","title":"Magyar Péter elindul Orbán választókörzetében országgyűlési képviselőjelöltként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","shortLead":"Pár percig láthatták a szerencsések este kilenc után a különleges égi jelenséget. ","id":"20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cb086d4-3cb9-451f-a043-2e8a083e23f4.jpg","index":0,"item":"ff1c8374-16da-465b-9ea3-bd013ad2a7d9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_Varazslatos-fenyspiral-tunt-fel-hetfo-este-Magyarorszag-folott-spacex-falcon9","timestamp":"2025. március. 25. 08:36","title":"Varázslatos fényspirál tűnt fel hétfő este Magyarország fölött (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar EP-képviselőket. A szabálysértőtől elvehetik a mandátumát. Ehhez egy 1976-os európai tanácsi határozatot porolt le a Fidesz, és így a Tisza elnökét is „hazahívhatják”, sőt akár Magyar Péter 2026-os választási szereplését is akadályozhatják.","shortLead":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar...","id":"20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384.jpg","index":0,"item":"fecdb9fa-f14d-4147-8c9e-6d77dc8d95d4","keywords":null,"link":"/360/20250325_Magyar-Peter-mandatumvesztes-vagyonnyilatkozat-Europai-Parlament-torvenyjavaslat-Fidesz-jogalap-felreallitas-valasztas","timestamp":"2025. március. 25. 13:38","title":"Ami a „zebragate” mögött van: 49 évet ment vissza az időben a Fidesz, hogy Magyar Péter félreállítására jogalapot találjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország legyen. Európának ajánlatos óvatosnak lennie az Amerika elleni vámháborúban. Trump igencsak elkalkulálhatta magát gazdasági kérdésekben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország...","id":"20250325_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3a7035ea-9c7c-460e-9777-97a3f38c969e","keywords":null,"link":"/360/20250325_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 25. 11:07","title":"Wall Street Journal: Trump ukrajnai megbízottja papagájként mondta fel a Kreml álláspontját – tud bármit is Oroszországról és Putyinról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","shortLead":"A Tisza önkéntesei április 11-ig minden településre elviszik a kérdéseket.","id":"20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36d19b1f-519e-41bc-afda-06b8ff358019.jpg","index":0,"item":"d99bcf84-0909-4ba6-98a9-8492aeeafd2a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Egy-nap-alatt-100-ezren-toltottek-ki-Magyar-Peter-nepszavazasat","timestamp":"2025. március. 25. 08:24","title":"Egy nap alatt 100 ezren töltötték ki Magyar Péter „népszavazását”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai nyúlfarkfű sem úszta meg az akciót.","shortLead":"A nemzeti park szerint mohák, zuzmók, páfrányok estek áldozatul a kék, sárga és fekete színű festéknek, de a budai...","id":"20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ecf3aa4-5936-419a-88e3-fa863b64b5d9.jpg","index":0,"item":"2fc4d8e9-be07-4e1f-977a-a5157443bc30","keywords":null,"link":"/zhvg/20250326_ukran-szinek-normafan-tunder-szikla","timestamp":"2025. március. 26. 13:01","title":"Ukrán nemzeti színekbe festették Normafán a Tündér-sziklát, védett növények pusztultak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly tavasszal az is felmerült benne, hogy főpolgármester-jelöltként ráindul Karácsony Gergelyre, amiről állítólag Puzsér Róbert és Zaránd Péter beszélték le.","shortLead":"A későbbi ellenzéki politikus korábban többször is sikertelenül próbálta magát felvetetni a kormányba, de tavaly...","id":"20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7b3774-8883-4adf-b83c-4a167987b661.jpg","index":0,"item":"b419ee03-a598-4fad-bba6-04deeb9efa30","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Direkt36-magyar-peter-ner-politikai-ambiciok-onallosag-konfrontativ-stilus","timestamp":"2025. március. 25. 08:14","title":"Direkt36: Magyar Péter a konfrontatív stílusa és a túlzott önállósága miatt sodródott a NER partvonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület alpolgármestere.","shortLead":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület...","id":"20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71.jpg","index":0,"item":"1eaae572-8316-4475-8595-daa2227adf79","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","timestamp":"2025. március. 25. 13:32","title":"Szivárványzászlót tűztek ki az óbudai városháza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]