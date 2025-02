Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e9e21565-f974-4636-9b54-7be58f7e7a62","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Olha Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes arra csodálkozott rá, hogy Magyarország megvétózta az ukrán uniós tagságról szóló tárgyalások megkezdését.","shortLead":"Olha Sztefanisina ukrán miniszterelnök-helyettes arra csodálkozott rá, hogy Magyarország megvétózta az ukrán uniós...","id":"20250218_ukrajna-eu-nato-magyarorszag-veto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9e21565-f974-4636-9b54-7be58f7e7a62.jpg","index":0,"item":"ce627f11-2b1d-443b-93ba-a1affccd6e0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_ukrajna-eu-nato-magyarorszag-veto-ebx","timestamp":"2025. február. 18. 18:31","title":"Ukrajna szerint a magyar kormány csak a szavak szintjén támogatja az USA kelet-európai elképzeléseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","shortLead":"De szerinte még nem tartanak ott az egyeztetési folyamatok. ","id":"20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ceca9794-819d-4cf4-b4ec-d8d54ff07d66.jpg","index":0,"item":"90244d91-a774-4946-89de-eaff5d734aa4","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Marco-Rubio-szerint-Ukrajna-es-Europa-is-resze-lesz-a-beketargyalasoknak","timestamp":"2025. február. 17. 05:40","title":"Marco Rubio szerint Ukrajna és Európa is része lesz a béketárgyalásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói Pearson repülőtér kifutópályáján.","shortLead":"A Delta Air Lines CRJ900-as repülőgépe fejjel lefelé landolt, miután kényszerleszállást hajtott végre a torontói...","id":"20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55c16fc4-fa05-4ba7-9f5a-89eb7c2eb569.jpg","index":0,"item":"319288f4-0c9c-4837-b796-61a02b8c18a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Lezuhant-egy-Delta-gep-a-torontoi-Pearson-repuloteren-videon-az-oltasa","timestamp":"2025. február. 17. 21:56","title":"A tetején landolt egy Delta-gép a torontói Pearson repülőtéren – videón az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9e3fde-bab3-4089-9d21-9e0250bc037a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vezető a Karmelita kolostorban tárgyalt.","shortLead":"A két vezető a Karmelita kolostorban tárgyalt.","id":"20250217_Orban-Viktor-a-Karmelita-kolostorban-fogadta-a-boszniai-szerb-elnokot-aki-szerint-Srebrenicaban-nem-volt-nepirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9e3fde-bab3-4089-9d21-9e0250bc037a.jpg","index":0,"item":"291bd098-23a1-4333-91ec-2a392c92b8ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Orban-Viktor-a-Karmelita-kolostorban-fogadta-a-boszniai-szerb-elnokot-aki-szerint-Srebrenicaban-nem-volt-nepirtas","timestamp":"2025. február. 17. 13:31","title":"Orbán Viktor fogadta a boszniai szerb elnököt, aki szerint a srebrenicai népirtás „mítosz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","shortLead":"A csúcstartó rendszám még ennek is közel a duplájába került Hongkongban.","id":"20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef07720-b908-4a18-aad9-c2e68db5c336.jpg","index":0,"item":"1d5d9ac7-2108-49ba-baa5-94d9a75204b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Kozel-700-millio-forintert-adtak-el-egy-rendszamtablat","timestamp":"2025. február. 17. 20:20","title":"700 millió forintért adtak el egy rendszámtáblát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","shortLead":"Csak a leállósávon lehet haladni. ","id":"20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934.jpg","index":0,"item":"9cdd1a0e-ebb3-4954-ac67-6eca9d2a0f37","keywords":null,"link":"/cegauto/20250217_Baleset-miatt-tobb-kilometeres-a-torlodas-az-M0-s-autouton","timestamp":"2025. február. 17. 08:36","title":"Kilenc autó ütközött össze, több kilométeres a torlódás az M0-s autóúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b55ad2b-b529-4d65-9085-60bd7484c9d4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az előző évek drágulása után árcsökkenés biztosan nem lesz sem a használt, sem az új autóknál – véli Wachtler Tamás, a Porsche Hungaria ügyvezető igazgatója. Ha nincs elég pénzük, a vevők inkább kivárnak, de olyan autót akarnak venni, amelyben jól érzik magukat.","shortLead":"Az előző évek drágulása után árcsökkenés biztosan nem lesz sem a használt, sem az új autóknál – véli Wachtler Tamás...","id":"20250218_hvg-wachtler-tamas-interju-porsche-hungaria-auto-elektromos-auto-korlatos-szaguldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b55ad2b-b529-4d65-9085-60bd7484c9d4.jpg","index":0,"item":"33449484-02b4-4e7a-aaac-5a661b235266","keywords":null,"link":"/360/20250218_hvg-wachtler-tamas-interju-porsche-hungaria-auto-elektromos-auto-korlatos-szaguldas","timestamp":"2025. február. 18. 16:00","title":"„Aki elektromos autót vesz, az utána ragaszkodik hozzá” – interjú a Porsche Hungaria ügyvezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak „életben” egy szappanbuburékot. Bár ez nem tűnik nagy durranásnak, de a tudományban ez fontos lehet.","shortLead":"Bekerült a Guinness-rekordok könyvébe két harmadéves egyetemista – azzal, hogy 84 percen át lebegtettek, és tartottak...","id":"20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d26a8f-23ce-4b5c-9a17-511a01ec86af.jpg","index":0,"item":"9c328fbe-b423-40ff-b020-fb8712ce002b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_szappanbuborek-lebegtetes-guinness-rekord-84-perc","timestamp":"2025. február. 18. 15:03","title":"Guinness-rekord: 84 percen át lebegtetett egy szappanbuborékot két egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]