[{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is folyik már.","shortLead":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is...","id":"20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"3508a8ea-a935-4bd1-97f8-d672a9b189b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:09","title":"Levélben kérte Orbán Viktortól Varga Mihály, hogy szabadítsa meg az alapítványaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","shortLead":"A Cadillac legizgalmasabb benzines izomautóinak napjai meg vannak számlálva.","id":"20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f06d4c1-0d20-43c8-98f4-7ace2e6be16e.jpg","index":0,"item":"31845af6-dbff-4d67-b117-d84f085daab1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_bucsuzoban-a-legutosebb-amerikai-benzinpusztito-elmenyautok-cadillac-ct4-ct5","timestamp":"2025. március. 25. 06:41","title":"Búcsúzóban a legütősebb amerikai benzinpusztító élményautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Mostantól nem a tavalyelőtti, hanem az annál jóval kisebb tavalyi infláció az állampapírok kamatbázisa.","shortLead":"Mostantól nem a tavalyelőtti, hanem az annál jóval kisebb tavalyi infláció az állampapírok kamatbázisa.","id":"20250325_PMAP-hozamok-kamatok-bankbetetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"8fee8bbd-4127-4500-92af-a8f2fe0e1e3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_PMAP-hozamok-kamatok-bankbetetek","timestamp":"2025. március. 25. 08:56","title":"Összeesett a prémium állampapír hozama, bankbetétekkel most szinte kétszer annyit lehet keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","shortLead":"A gép már két órája a levegőben volt, amikor fény derült a feledékenységére.","id":"20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b4807d7-4929-4e8a-92a3-11efc7e598f7.jpg","index":0,"item":"d0279e63-188f-4c92-a4a7-787120a5ecc9","keywords":null,"link":"/elet/20250325_repules-united-airlines-feledekeny-pilota-utlevel","timestamp":"2025. március. 25. 10:06","title":"Vissza kellett fordulnia egy repülőnek, mert a pilóta otthon felejtette az útlevelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a volt plébániáján és iskolájában nem végezhet papi tevékenységet Benkovich Ferenc.","shortLead":"Már nem csak a volt plébániáján és iskolájában nem végezhet papi tevékenységet Benkovich Ferenc.","id":"20250325_eltiltas-benkovich-ferenc-papi-tevekenyseg-gyori-egyhazmegye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"8ec9f9cf-6b34-44bd-b038-cef936cc345d","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_eltiltas-benkovich-ferenc-papi-tevekenyseg-gyori-egyhazmegye","timestamp":"2025. március. 25. 15:39","title":"Eltiltották a papi tevékenységtől az egész országban azt a papot, aki mellett a hívek tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A torlódás 2 kilométeres.","shortLead":"A torlódás 2 kilométeres.","id":"20250325_m3-karambol-gorbehaza-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"35304ace-ffa0-488e-af5e-aaa7d2500216","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_m3-karambol-gorbehaza-torlodas","timestamp":"2025. március. 25. 07:21","title":"Több jármű ütközött az M3-ason Görbeháza térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64711895-4c79-4711-8c7d-0daaba44cd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ferenciek tere és a Szabadság híd után a Petőfi hidat foglalták el kedd este a tüntetők, akik a Pride betiltását lehetővé tevő törvénymódosítás miatt gyűltek össze. Igaz, a rendőrsorfalon nem jutottak át Budára. Szabó Bálint pedig végül egy rendőrautó alá került. 