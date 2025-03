Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország és Szlovákia mindeközben kicsinálná az oroszokra kivetett szankciókat. ","shortLead":"Magyarország és Szlovákia mindeközben kicsinálná az oroszokra kivetett szankciókat. ","id":"20250328_daily-telegraph-trump-zelenszkij-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ad320a3-f1a7-48f5-8409-011ebe27e4b9.jpg","index":0,"item":"bbde47db-fda0-41a6-b3ba-eb87ca2f20a3","keywords":null,"link":"/360/20250328_daily-telegraph-trump-zelenszkij-ukrajna","timestamp":"2025. március. 28. 07:30","title":"Daily Telegraph: Mintha Trump fegyvert tartana Zelenszkij halántékához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Ezzel a remek kiállású német roadsterrel eddig kevesebb mint 5 ezer kilométert tettek meg.","id":"20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0160cfea-b5b6-4ba4-b1e4-c7c331f1dee0.jpg","index":0,"item":"254ef4b5-d1dc-43b4-bd76-851b8469cca6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_25-eves-de-szinte-vadonatuj-bmw-z3-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 27. 07:21","title":"25 éves, de szinte vadonatúj BMW Z3 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0171e8-6df6-4eb8-878d-1044ca46e0cb","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes házelnöknek nem volt elég, hogy összesen 82 millióra büntette a gyertyázókat.","shortLead":"A fideszes házelnöknek nem volt elég, hogy összesen 82 millióra büntette a gyertyázókat.","id":"20250328_kover-laszlo-fustgyertya-parlament-momentum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da0171e8-6df6-4eb8-878d-1044ca46e0cb.jpg","index":0,"item":"cc3e8009-4b34-4b2e-9289-2011cef9067c","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_kover-laszlo-fustgyertya-parlament-momentum-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 09:54","title":"Feljelentette Kövér László a parlamentben füstgyertyázó momentumosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","shortLead":"A Vörös-tengeren, a hurghadai korallzátony közelében történt a baleset.","id":"20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fb9496-1953-4ab5-b20b-d07a2ec2aad6.jpg","index":0,"item":"54b7d727-9300-45e0-b450-f7ca25ec4ccc","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_egyiptom-elsullyedt-turista-tengeralattjaro","timestamp":"2025. március. 27. 12:14","title":"Orosz turistákkal a fedélzetén süllyedt el egy tengeralattjáró Egyiptomban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában álló SpaceX-nek is vannak NASA-szerződései. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatalt is elérte az Elon Musk által irányított DOGE, ami azért is érdekes, mert a Musk tulajdonában...","id":"20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92775b30-2354-4e2d-b1a3-fb185b2e9630.jpg","index":0,"item":"6542734b-a3c4-4812-8a9e-35ef2b90631e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_elon-musk-nasa-doge-koltsegcsokkentes-szerzodesek","timestamp":"2025. március. 26. 17:03","title":"420 millió dollárnyi szerződést húzott át a NASA-nál Elon Musk „bürokráciacsökkentő kormányügynöksége”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia a törvénynek – mondta a miniszterelnök, majd arról kezdett beszélni, hogy Brüsszel háborúra készül. ","shortLead":"A hídlezárásoknak van tanulsága, viszont szerinte a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia...","id":"20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afbe704-165f-4388-add7-2902c7355294.jpg","index":0,"item":"2163542b-5501-4b60-a97a-2261240a70d4","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_orban-viktor-kossuth-radio-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 07:38","title":"Orbán Viktor: A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normálisan élhesse az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922bf901-1881-4671-ba0a-e24a6d78fe90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A feltételezett támadót elfogták.","shortLead":"A feltételezett támadót elfogták.","id":"20250327_amszterdam-keseles-merenylet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/922bf901-1881-4671-ba0a-e24a6d78fe90.jpg","index":0,"item":"8edb8a97-66c9-4b19-a0f0-76d6bf807b12","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_amszterdam-keseles-merenylet","timestamp":"2025. március. 27. 16:53","title":"Késelés történt Amszterdam belvárosában, legalább öten megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon – hivatalba lépése után szinte azonnal agresszív és követhetetlen gazdasági döntéseket hozott Donald Trump. A bizonytalanságok miatt nő az amerikai recesszió esélye, az elnök hívei szerint viszont mindez nem kapkodás, hanem egy átgondolt mesterterv része, amellyel Trump újraírná a játékszabályokat, és amelynek központi eleme a zsarolás.","shortLead":"Vámháborút szít, szövetségeseket fenyít, és úgy akarja gyengíteni a dollárt, hogy az közben erős is maradjon –...","id":"20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c1ece79-dfd8-46cf-9437-b8daf59b60b4.jpg","index":0,"item":"2e8b3d07-168b-4991-bb9e-903f9c587018","keywords":null,"link":"/360/20250327_Donald-Trump-gazdasagpolitika-usa-amerika-recesszio-vamok-vamhaboru-dollar-Mar-a-Lago-egyezmeny-mesterterv","timestamp":"2025. március. 27. 11:18","title":"Trumpcesszió: terv is van az elnök tombolása mögött, vagy csak gödörbe kormányozza az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]