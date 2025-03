Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Eddig a hivatalának saját becslése szerint is az összeg töredékénél jár.","shortLead":"Eddig a hivatalának saját becslése szerint is az összeg töredékénél jár.","id":"20250328_elon-musk-interju-megtakaritas-megbizas-letelik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5476ebe8-038e-4946-ba87-9cd1c5089da4.jpg","index":0,"item":"074d1886-7039-4fff-9304-bcda9ac2298f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_elon-musk-interju-megtakaritas-megbizas-letelik","timestamp":"2025. március. 28. 05:24","title":"Musk biztos benne, hogy talál egybillió dollár felesleges kormányzati költést, mire két hónap múlva lejár a megbízatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","shortLead":"Már nincs benne a Divatcsarnok Projekt Zrt. igazgatóságában Habsburg-Lotharingiai Mihály.","id":"20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab7dce9-b1d2-4297-aea9-0971bb9d58bd.jpg","index":0,"item":"6f135fb9-542b-4dd9-a02f-95b33a645e66","keywords":null,"link":"/360/20250327_hvg-Lazar-Janos-habsburg-lotharingiai-mihaly-divatcsarnok-projekt","timestamp":"2025. március. 27. 16:00","title":"Lázár János után a főherceg is kiszáll a Divatcsarnokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clive Revill 94 éves volt.","shortLead":"Clive Revill 94 éves volt.","id":"20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9630dd2-70ee-4569-88b1-ab138aad1ecf.jpg","index":0,"item":"b9f8f40a-106c-4d71-9025-03cdf01994a2","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Gyaszol-a-Star-Wars-univerzum-meghalt-Palpatine-csaszar-hangja","timestamp":"2025. március. 27. 15:46","title":"Gyászol a Star Wars-univerzum: meghalt Palpatine császár hangja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának bejáratánál.","shortLead":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának...","id":"20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd.jpg","index":0,"item":"3da7c96b-3019-4a94-b2f8-b62eee556615","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","timestamp":"2025. március. 28. 17:23","title":"Huszonegy momentumos ellen indítottak eljárást a Kossuth rádiós akció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06806cdb-4d68-4a9c-a856-b2f52fe60c69","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először halad majd emberes űrküldetés poláris pályán. 