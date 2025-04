Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","shortLead":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","id":"20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"a8cba5bd-cae3-4959-8aa6-e6ffae6773af","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","timestamp":"2025. április. 02. 07:27","title":"Netanjahu letartóztatását, Magyarország ellen pedig a 7-es cikkely szerinti eljárást követeli az Európai Zöld Párt a budapesti látogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és egy katonai helikopter összeütközött Washington fölött. Úgy akart szerepelni a világbajnokságon, hogy az méltó legyen az áldozatok emlékéhez.","shortLead":"Ilia Malinin nehezen dolgozta fel, hogy a klubjából többen is odavesztek, amikor januárban egy utasszállító és...","id":"20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10cfd477-70d7-4ec7-b4da-b12671c27ff0.jpg","index":0,"item":"b4615e43-0e9d-4183-aac2-a9d3e8566fd8","keywords":null,"link":"/sport/20250401_ilia-malinin-mukorcsolya-cimvedes-vilagbajnoksag-kvadraisten-legi-katasztrofa","timestamp":"2025. április. 01. 21:16","title":"A kvadraisten csodálatos versenyzéssel védte meg a címét, de előbb túl kellett tennie magát egy hatalmas tragédián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése egyénenként változó lehet: kit így, kit úgy, kit jobban, kit kevésbé viselnek meg. Egy biztos, a test változásaira mindenkinek érdemes tudatosan felkészülnie. Mutatjuk, hogyan.","shortLead":"Ahány nő, annyiféle élet, szokás, test és tűrőképesség. A változókori tünetek – habár jellemzően azonosak – megélése...","id":"20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40df24e6-3cee-410b-8828-7ae17b339872.jpg","index":0,"item":"1f064fcd-3835-41e8-9539-f526d60a0389","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Valtozni-a-valtozokorban-remifemin","timestamp":"2025. április. 02. 13:30","title":"Változni a változókorban: fontos és elkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e2d6b2-7e35-4ebc-9f61-fadbf15918d3.jpg","index":0,"item":"489aea84-2702-42d1-97b2-9461109c140f","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Marabu-Feknyuz-Megvan-Menczer-utodja","timestamp":"2025. április. 02. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvan Menczer utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak a bolondját járatja Trumppal. Putyin ideges, főként, miután Moszkvában felrobbantották az autóját. Engedjék indulni Le Pent az elnökválasztáson, mert bár a bűnösnek lakolnia kell, ennek nem ihatja meg a levét a demokrácia. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak...","id":"20250402_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"0e52b097-4e51-4fa7-941e-439238a2d822","keywords":null,"link":"/360/20250402_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 02. 10:41","title":"Miért gyűlöli országa fővárosát Orbán, Trump és a többi autokrata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","shortLead":"Magát Szabót is előállították, de időközben szabadon távozhatott, mert valaki befizette a bírságot, amivel tartozott. ","id":"20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90ddb931-c8b3-418a-b36b-77a566cd3214.jpg","index":0,"item":"54f8cbea-d357-4ae2-aedb-cd70e7fb06e3","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_szabo-balint-trombita-lefoglalas","timestamp":"2025. április. 03. 15:19","title":"Lefoglalta a rendőrség Szabó Bálint trombitáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a60202f-9c77-4148-b36f-f9393c98f457","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Alig két hónapon belül már a második cégét indítja el Fellegi Áron.","shortLead":"Alig két hónapon belül már a második cégét indítja el Fellegi Áron.","id":"20250403_Az-exminiszter-fia-tanacsot-ad-hvg-cegvilag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a60202f-9c77-4148-b36f-f9393c98f457.jpg","index":0,"item":"09a2f9e6-151b-4191-8ccb-a08ca3a8625c","keywords":null,"link":"/360/20250403_Az-exminiszter-fia-tanacsot-ad-hvg-cegvilag","timestamp":"2025. április. 03. 06:15","title":"Az exminiszter fia tanácsot ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","shortLead":"Cory Booker ezzel megdöntötte a leghosszabb szenátusi beszéd rekordját.","id":"20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a8f092f-537b-46d7-aabe-f30df3c1c943.jpg","index":0,"item":"11b1c515-a721-471f-a7e4-37a3369291b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_usa-szenatus-cory-booker-obstrukcio-beszed-rekord-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 05:30","title":"25 órás felszólalással tiltakozott Trump ellen az amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]