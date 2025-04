Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4aec7c75-580c-4f86-879b-73680e23b37c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész tagadja a vádakat.","shortLead":"A színész tagadja a vádakat.","id":"20250404_russell-brand-vademeles-nemi-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aec7c75-580c-4f86-879b-73680e23b37c.jpg","index":0,"item":"29f8fbc7-2182-4e5f-9fca-721dab1c7312","keywords":null,"link":"/kultura/20250404_russell-brand-vademeles-nemi-eroszak","timestamp":"2025. április. 04. 17:29","title":"A brit rendőrség hivatalosan is megvádolta nemi erőszakkal Russell Brandet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A miniszter alapvető csúsztatásokkal kommunikál az „elfogadhatatlan árképzésről”, miközben az ő tervei alapján mindössze 3-4 százalékkal csökkennének a távközlési díjak.","shortLead":"A miniszter alapvető csúsztatásokkal kommunikál az „elfogadhatatlan árképzésről”, miközben az ő tervei alapján...","id":"20250404_Nagy-Marton-telkocegeket-erinto-tervenek-nagyobb-lehet-a-fustje-mint-a-langja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"46d3e583-7cdb-4d04-ae59-a8cce31bb164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Nagy-Marton-telkocegeket-erinto-tervenek-nagyobb-lehet-a-fustje-mint-a-langja","timestamp":"2025. április. 04. 14:43","title":"Nagy Márton telkócégeket érintő tervének nagyobb lehet a füstje, mint a lángja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel kapcsolatos fejleményeket. A feszültség a sertéstenyésztőket érinti a leginkább, náluk pár napos késés is a pénztárcára mehet. ","shortLead":"Pánik nincs, de a hazai állattenyésztés kétharmada aggódva figyeli a ragadós száj- és körömfájásos esetekkel...","id":"20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"e74845e6-510e-46f6-8cfd-6813d61d94df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_ragados-szaj--es-koromfajas-marha-sertes-juh-tej-agazat-jarulekos-karok-kockazatok-husexport-husimport-allattenyesztok-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 17:30","title":"Ragadós száj- és körömfájás: a piaci pszichózis miatt már azt a magyar húst sem veszik meg, amit lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz, amiket kijavítva jobb és tartósabb szerkezetet lehet építeni.","shortLead":"Kínai kutatók szerint az az atomreaktor, amit a NASA a Holdra készül szállítani, több tervezési hibát is tartalmaz...","id":"20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4017cd3c-35d0-4e3c-ac8f-b8cb218951c3.jpg","index":0,"item":"e848c19b-c393-48d9-aeca-086123d955c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_nasa-atomreaktor-hold-hiba-kinai-atomreaktor","timestamp":"2025. április. 05. 10:03","title":"Kína állítja, hogy miután a mérnökei ránéztek a NASA atomreaktorára, kitaláltak egy sokkal jobbat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes elpusztítani a rettegett antibiotikum-rezisztens kórokozókat.","shortLead":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes...","id":"20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"9e7653b4-1f1e-4f21-ada0-242c0a2d9632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","timestamp":"2025. április. 04. 10:33","title":"A hátsókertben találták meg a csoda-antibiotikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101cba2e-7def-49a0-b193-fc4d4fa36438","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elsőre furcsa termékkapcsolásnak tűnik, azonban a résztvevők és a nézők is úgy látják, jól megfér egymás mellett a két dolog, ráadásul az üzenet is azonos: a jó és a rossz harca.","shortLead":"Elsőre furcsa termékkapcsolásnak tűnik, azonban a résztvevők és a nézők is úgy látják, jól megfér egymás mellett a két...","id":"20250404_templom-pankracio-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/101cba2e-7def-49a0-b193-fc4d4fa36438.jpg","index":0,"item":"5002d8ba-b545-4245-9690-3ca576eec8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_templom-pankracio-anglia","timestamp":"2025. április. 04. 12:07","title":"Pankrációval csábítják templomba a híveket egy észak-angliai kisvárosban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","shortLead":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","id":"20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6.jpg","index":0,"item":"4aceef47-6305-4a87-9efe-fa37fc2cfc79","keywords":null,"link":"/elet/20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","timestamp":"2025. április. 04. 12:43","title":"Nem vicc: III. Károly király tényleg egy répán furulyázik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai Unió akár amerikai technológiai óriásvállalatok ellen is megtorló lépéseket tehet.","shortLead":"Olaf Scholz német kancellár csütörtökön „alapvetően hibásnak” nevezte az új amerikai vámokat, és jelezte: az Európai...","id":"20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"ec0a294b-b21b-4750-9ccf-677c3bf55527","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250404_Az-EU-kulonadot-is-bevezethet-az-amerikai-techcegek-szolgaltatasaira-a-vamokra-valaszul","timestamp":"2025. április. 04. 07:52","title":"Az EU különadót is bevezethet az amerikai techcégek szolgáltatásaira a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]