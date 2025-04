Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három balatoni települést érint a felújítás.","shortLead":"Három balatoni települést érint a felújítás.","id":"20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b95f3440-7624-4895-8a84-a465d6621a00.jpg","index":0,"item":"19e5af66-adb7-4a2a-8d71-f99a3c0ccf84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_Navracsics-Tibor-Epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium-vasut-villamos-Balaton","timestamp":"2025. április. 23. 13:30","title":"Navracsics bejelentette, hogy 7,5 milliárd forintból kezdik el megtervezni az észak-balatoni vasútvonal villamosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Princetoni Egyetem politológiaprofesszora nem ért egyet azokkal, akik szerint kár a tüntetésekért, mivel azok nem tudják megbuktatni az éppen aktuális hatalmat. 