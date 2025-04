Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d9f7c9d-78c5-45e0-8ee0-35c33bf0c12f","c_author":"Lőrinc László ","category":"360","description":"Bethlen István parlamenti ellenzéke egy kétharmadot összetrükköző erővel szemben próbált szövetkezni. Miután sokukat kitiltották a Nemzetgyűlésből, bojkottal kezdtek el harcolni. ","shortLead":"Bethlen István parlamenti ellenzéke egy kétharmadot összetrükköző erővel szemben próbált szövetkezni. Miután sokukat...","id":"20250428_hvg-horthy-korszak-parlament-kormany-ellenzek-Fugefalevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9f7c9d-78c5-45e0-8ee0-35c33bf0c12f.jpg","index":0,"item":"382d2ad5-f1a4-4b9c-9f77-c829eb5e989c","keywords":null,"link":"/360/20250428_hvg-horthy-korszak-parlament-kormany-ellenzek-Fugefalevel","timestamp":"2025. április. 28. 15:15","title":"Momentumosok kitiltása: 100 éve is pont itt tartott a magyar parlamentarizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d8b8ea-84d7-4ebb-9fad-4e88b6193582","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A budapestiek fele úgy véli, hogy sétálóövezetté kell nyilvánítani azokat az utcákat, ahol nincs átmenő autóforgalom.","shortLead":"A budapestiek fele úgy véli, hogy sétálóövezetté kell nyilvánítani azokat az utcákat, ahol nincs átmenő autóforgalom.","id":"20250429_median-kozvelemeny-kutatas-tomegkozlekedes-autos-kozlekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5d8b8ea-84d7-4ebb-9fad-4e88b6193582.jpg","index":0,"item":"cad009d2-e7f4-487a-9f1c-584798d7571f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250429_median-kozvelemeny-kutatas-tomegkozlekedes-autos-kozlekedes","timestamp":"2025. április. 29. 15:13","title":"Medián: A fővárosiak többsége tömegközlekedéssel jár a leggyakrabban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"Parászka Boróka","category":"eurologus","description":"Miközben nálunk nagy vihart kavart az a hír, hogy várólistára sem kerülhetnek a csípő- és térdműtétre váró túlsúlyos emberek, vannak olyan európai országok, ahol tiltás helyett államilag támogatott terápiával küzdenek az obezitás ellen.","shortLead":"Miközben nálunk nagy vihart kavart az a hír, hogy várólistára sem kerülhetnek a csípő- és térdműtétre váró túlsúlyos...","id":"20250429_elhizas-protokoll-statisztika-tulsulyosok-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"2b554e1c-b827-49b9-8c9f-ae27fa1aa6e9","keywords":null,"link":"/eurologus/20250429_elhizas-protokoll-statisztika-tulsulyosok-europai-unio","timestamp":"2025. április. 29. 11:36","title":"Magyarországon büntetik, az Európai Unióban segítik a túlsúlyosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44097af0-f76f-426c-b235-d010e06ac4a9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kérdés sokkal bonyolultabb annál, mint hogy meg lehet-e tanítani egy gorillának a jelnyelv jeleit.","shortLead":"A kérdés sokkal bonyolultabb annál, mint hogy meg lehet-e tanítani egy gorillának a jelnyelv jeleit.","id":"20250430_ertik-e-az-allatok-az-emberi-nyelvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44097af0-f76f-426c-b235-d010e06ac4a9.jpg","index":0,"item":"001d95ee-a9d7-472c-b8c4-9e1ae3e2782f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_ertik-e-az-allatok-az-emberi-nyelvet","timestamp":"2025. április. 30. 07:01","title":"Értik-e az állatok az emberi nyelvet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezményezett országok között ott van még Szlovákia és Dél-Korea is.","shortLead":"A kedvezményezett országok között ott van még Szlovákia és Dél-Korea is.","id":"20250430_kozmetikai-termekek-buntetovam-oroszorszag-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"8520cd2d-cc21-41e4-a821-65c6efc4ddc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_kozmetikai-termekek-buntetovam-oroszorszag-magyarorszag","timestamp":"2025. április. 30. 11:12","title":"Kozmetikai termékekre vetett ki büntetővámot Putyin, de Magyarországot nagylelkűen felmentette alóluk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar szerint komoly átalakítás jöhet.","shortLead":"Magyar szerint komoly átalakítás jöhet.","id":"20250429_magyar-peter-rogan-antal-ktk-valasztasi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bc8ea4b-c4dc-4158-8fae-f91e402425c9.jpg","index":0,"item":"c04c8a4a-a015-4718-a590-2fef7f64b57d","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-rogan-antal-ktk-valasztasi-torveny-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 10:39","title":"Magyar Péter állításai ellenére Rogánék tartják, hogy nem fogják piszkálni a választási törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb","c_author":"Fülöp István - Arató László","category":"360","description":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban hirdetnek. Ha az Európai Bizottság is elfogadja a Magyar Hang érvelését, az érintett cégeknek akár közel 450 milliárd forintot is vissza kell fizetniük, ami a fideszes médiabirodalom megroppanását is eredményezheti.","shortLead":"Semmilyen piaci logika nem indokolja, hogy a magyar kormány és az állami cégek kizárólag kormánybarát médiumokban...","id":"20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d142cb7-cbc5-4bca-9edd-8f6bc1dfb4fb.jpg","index":0,"item":"4c9da1b5-f039-4680-81e3-e8261655ca11","keywords":null,"link":"/360/20250429_propaganda-media-335-milliard-kormany-hirdetes-magyar-hang-panasz-europai-bizottsag-reagal","timestamp":"2025. április. 29. 06:30","title":"Így tapsolt el a kormány 335 milliárd forintot a baráti médiumokon keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88369a1c-1c6e-41f2-8278-26fd7c9b1aa7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rozs Tamás három kemoterápián és 35 sugárkezelésen esik át éppen.","shortLead":"Rozs Tamás három kemoterápián és 35 sugárkezelésen esik át éppen.","id":"20250429_Rakkal-kuzd-a-magyar-zenesz-az-allapota-miatt-nincs-bevetele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88369a1c-1c6e-41f2-8278-26fd7c9b1aa7.jpg","index":0,"item":"dd2cf7b2-be2a-4751-bcab-481e32b79bc3","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Rakkal-kuzd-a-magyar-zenesz-az-allapota-miatt-nincs-bevetele","timestamp":"2025. április. 29. 12:21","title":"Rákkal küzd a magyar zenész – gyűjtést szerveznek, mert a betegsége miatt nincs bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]