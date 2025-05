A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum, WEF) alapítójának, Klaus Schwabnak a váratlan távozása felgyorsította, egyben megnehezítette azt a folyamatot, amely végén a tervek szerint Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke kerülhetne a helyére – írja a Bloomberg.

A 87 éves Schwab eredetileg 2027 elejéig akart posztján maradni – ugyanabban az évben jár le Lagarde mandátuma az Európai Központi Bank élén. Schwab azonban múlt hónapban távozott, miután pénzügyi visszaélésekkel kapcsolatos vádak és az igazgatósággal való összetűzések miatt nyomás alá került. A vádakat tagadja.

Az igazgatótanács továbbra is Lagarde-ot tartja a legesélyesebb jelöltnek, és Schwab lemondása óta több belső egyeztetést is tartott erről – mondta egy, az ügyet ismerő, névtelenséget kérő személy. Azonban Lagarde-nak több mint két éve van még hátra jelenlegi mandátumából, és korábban jelezte, hogy ki is fogja tölteni a hivatali idejét.

Christine Lagarde jogászként kezdte pályafutását, korábban az IMF vezérigazgatója és Franciaország pénzügyminisztere volt – mindkét tisztséget első nőként töltötte be. Az EKB élére 2019-ben nevezték ki nyolcéves, nem megújítható mandátummal.

A WEF igazgatótanácsát jelenleg ideiglenesen Peter Brabeck-Letmathe, a Nestlé 80 éves korábbi elnöke vezeti. A testület tagjai között található például Larry Fink, a BlackRock vezérigazgatója, Kristalina Georgieva, az IMF vezetője, Al Gore volt amerikai alelnök, valamint maga Lagarde is. A tanács – az értesülések szerint – gyors döntést szeretne hozni az új vezetőről.