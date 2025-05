Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","shortLead":"Rekordot döntenek az esetszámok, ezért oltani kezdik a legveszélyeztetettebbeket.","id":"20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a15f1fd-8941-45c1-bd5f-032d32689214.jpg","index":0,"item":"d434b21f-e8c9-4d03-8a9b-7dabb985bdf0","keywords":null,"link":"/elet/20250521_gonorrhea-vakcina-oltas-anglia","timestamp":"2025. május. 21. 14:59","title":"Csecsemőknek kifejlesztett vakcinával harcolnak a kankó ellen Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"De számolniuk kell a kormány által követelt 89 milliárd forintos „szolidaritási” hozzájárulással, amelynek jogszerűségét a főváros vitatja.","shortLead":"De számolniuk kell a kormány által követelt 89 milliárd forintos „szolidaritási” hozzájárulással, amelynek...","id":"20250521_Hiaba-kerte-Sara-Botond-foispan-a-Kuria-nem-semmisiti-meg-Budapest-koltsegveteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98a4de9b-81b8-40f8-9ecc-9b5ce749362e.jpg","index":0,"item":"ebc78c6a-2eb9-4871-a410-10079f1e02e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Hiaba-kerte-Sara-Botond-foispan-a-Kuria-nem-semmisiti-meg-Budapest-koltsegveteset","timestamp":"2025. május. 21. 16:12","title":"Hiába kérte Sára Botond főispán, a Kúria nem semmisíti meg Budapest költségvetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig virtuóz módon használják a fiatal felnőttek. Nem sajnálják az energiát, ha arról van szó, hogy jó áron vásárolhassanak.","shortLead":"A pénzügyi felelősséggel még csak ismerkednek, de a virtuális térben otthonosan mozognak, az online lehetőségeket pedig...","id":"20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bfa5f55-49c7-49d8-8567-8879d02e7471.jpg","index":0,"item":"f8586055-3a6a-4491-9c7c-513e258d41ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_penzugy-fiatal-z-generacio","timestamp":"2025. május. 21. 09:00","title":"Saját márkás cuccok és Youtube Prémium – tudatosan költik a pénzüket a fiatal felnőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli ébresztőkor a szundi gombot.","shortLead":"Brit kutatók 21 ezer ember viselkedését elemezték, hogy kiderüljön, ki és milyen gyakran használja a reggeli...","id":"20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86603094-8d42-4738-8d1f-41c4b94bf550.jpg","index":0,"item":"a9177b3d-ad49-4bf3-b396-d2ba33ac0578","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_alvas-pihenes-ebredes-ebreszto-szundi-gomb","timestamp":"2025. május. 21. 17:03","title":"Ezért nyomja meg ön is reggelente a szundi gombot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 20. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Készült erről egy előterjesztés, de a helyi Fidesz nem vette napirendre.","shortLead":"Készült erről egy előterjesztés, de a helyi Fidesz nem vette napirendre.","id":"20250521_Nem-hatarolodott-el-az-egri-onkormanyzati-bizottsag-Rak-Sandoretol-aki-rasszista-tomeggyilkosnak-nevezte-Dobrev-Klarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3722ea9f-dd9f-4d0a-a5d0-34faf0b7d276.jpg","index":0,"item":"ec744d58-d3ec-40e8-9e51-9114708583a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Nem-hatarolodott-el-az-egri-onkormanyzati-bizottsag-Rak-Sandoretol-aki-rasszista-tomeggyilkosnak-nevezte-Dobrev-Klarat","timestamp":"2025. május. 21. 10:57","title":"Nem határolódott el az egri önkormányzati bizottság Rák Sándorétól, aki rasszista, tömeggyilkosozó posztot osztott meg Dobrev Kláráráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","shortLead":"Az új tulajdonos egy frissen bejegyzett békéscsabai cég.","id":"20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2696061-3d71-47d3-bfc8-60b46587da82.jpg","index":0,"item":"903d1bc6-6631-46c7-b473-75e152b72fb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_A-Szepesi-csalad-Tiborczhoz-kotheto-cegnek-adta-el-a-balatoni-otcsillagos-BalaLand-Hotel-reszesedeset","timestamp":"2025. május. 21. 11:55","title":"A Szepesi család Tiborczhoz köthető cégnek adta el a balatoni ötcsillagos BalaLand Hotel részesedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem akart.","shortLead":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem...","id":"20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8.jpg","index":0,"item":"228d6261-6c24-49b8-b847-4304574b5102","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","timestamp":"2025. május. 21. 14:46","title":"Szabó Bálint újra akcióba lendült: kétszer is megpróbált bejutni Erdogan budapesti szálláshelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]