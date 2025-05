Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","shortLead":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","id":"20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2.jpg","index":0,"item":"5fabf6c0-f045-4b9c-914d-4cfedb3dccb3","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","timestamp":"2025. május. 21. 13:50","title":"Az ifjabb Donald Trump is az elnökség gondolatával kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este az átláthatóságinak nevezett törvény ügyében. A Mi Hazánk és a román AUR képviselői hevesen védelmezték Orbán Viktort. ","shortLead":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este...","id":"20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c.jpg","index":0,"item":"0034ca0a-20e0-4d70-bd77-37f401d2af69","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 20:43","title":"„Arra várunk, hogy ellenzéki politikusok essenek ki az ablakon?” – az EP-ben vitáztak az „átláthatósági” törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","shortLead":"A Kívülálló. Freud című film rendezője, Yair Qedar úgy igyekszik bemutatni a pszichoanalízis atyját, ahogy még senki. ","id":"20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a9cfc73-6106-4caa-aeba-b77af655a5ec.jpg","index":0,"item":"7dff9ed1-8258-4a1e-adaa-7209551be710","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-Kivulallo-Freud-dokumentumfilm-Yair-Qedar-Tal-Kantor","timestamp":"2025. május. 22. 16:00","title":"Szürreális, álomszerű animációkkal gazdagított dokumentumfilmet láthatunk Freudról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári bevezetése után azonnal rákaptak az ügyfelek az újfajta megoldásra. ","shortLead":"Fokozatosan nő a fizikai bankkártya nélküli készpénzfelvételek aránya a K&H bankautomatáinál. A lehetőség januári...","id":"20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f824a3e5-ad9e-45f6-bfae-81e073fc8cc1.jpg","index":0,"item":"4c6c8470-b9ad-4b5a-8158-5340f89d9587","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_kh-nfc-keszpenzfelvetel-befizetes-atm-bankkartya-nelkul-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 22:03","title":"Egyszerűen berobbant Magyarországon a megoldás, amivel nem kell bankkártya a készpénzfelvételhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","shortLead":"A Fiat Tris az olasz márka első háromkerekű villanyautója.","id":"20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89e1f42c-4321-4732-a9d9-0b92e8fc0305.jpg","index":0,"item":"3a00ee15-f2af-4507-8bd9-0bb21f56d071","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_12-loeros-cuki-aprosaggal-rukkolt-elo-a-fiat-tres","timestamp":"2025. május. 22. 07:59","title":"12 lóerős cuki aprósággal rukkolt elő a Fiat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594","c_author":"Balogh Csaba ","category":"tudomany","description":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország, köztük 35 európai állam képviselője egy helyen: megmutatják, megnézik, megbeszélik, hol tart és merre halad a világ. Szerdán megkezdődött a berlini GITEX Europe konferencia: fejlődésről, nyitottságról és magyar szemmel nézve elképesztő összegű befektetésekről.","shortLead":"Nem nehéz kitalálni, mit csinál 1400 kisebb-nagyobb technológiai vállalat, több mint 600 befektető és 100 ország...","id":"20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04218dd5-e5ca-49e5-af51-9bd0d3d28594.jpg","index":0,"item":"969fd791-8fc2-4d42-8da3-3fee0c182d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_gitex-europe-2025-technologia-nyitottsag-innovacio-kazahsztan","timestamp":"2025. május. 21. 16:43","title":"Nyitott és bátor Európát emlegetve elindult a GITEX: „a tőke, a kód és a tehetség gyorsan beporozzák egymást”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6bcff5-873d-433c-b071-61da13b21ea4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mentő is érkezett a helyszínre.","shortLead":"Mentő is érkezett a helyszínre.","id":"20250522_Harom-auto-utkozott-Arpad-hid-budai-lehajto-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea6bcff5-873d-433c-b071-61da13b21ea4.jpg","index":0,"item":"eff673a0-c7af-43e7-9380-4b4fec740204","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Harom-auto-utkozott-Arpad-hid-budai-lehajto-ebx","timestamp":"2025. május. 22. 09:50","title":"Három autó ütközött az Árpád híd budai lehajtóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még az állampárt kézi vezérlése sem tudta elnémítani a demokratikus ellenzéket, amely komoly kockázatokat is vállalva, de megtalálta a módját, hogyan szóljon a nyilvánossághoz.","shortLead":"A Kádár-érában bevetett sajtóelnémítási módszereket kreatív formában alkalmazza az Orbán-kormány, csakhogy még...","id":"20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5faedec1-9c59-4afc-8dd1-6ada5eb46657.jpg","index":0,"item":"1fb28151-efe2-40cf-9372-b6174ba50e45","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-beszelo-kadar-rendszer-szamizdat-sajtoszabadsag-ugynokvadak","timestamp":"2025. május. 22. 18:04","title":"„Soha nem vitték el a nyolc szerkesztőt együtt” – mit tanulhatott Orbán abból, ahogy Kádárék bántak a szabad sajtóval?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]