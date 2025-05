Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom – derül ki a K&h csütörtökön közzétett adatokból. A különböző alternatívák közül a K&H-nál is az Apple Pay-fizetés a leggyakoribb.","shortLead":"Jóval többen fizetnek mobillal vagy okosórával, mint korábban, egy év alatt több mint 50 százalékkal bővült a forgalom...","id":"20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e827ff52-e13d-4c3f-a950-b85e0e3bac29.jpg","index":0,"item":"23f57998-3d57-4933-a62f-b14ad87b4961","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_kh-bank-okoseszkozos-fizetes-telefon-ora-apple-pay-google-pay-garmin-xiaomi-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 22:03","title":"Kiadták a magyar adatokat arról, hányan fizetnek bankkártya nélkül bankkártyával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d87a245-0cd9-4e85-98c2-07b3104bb774","c_author":"HVG","category":"360","description":"Május elején a Vatikánban megválasztották Ferenc pápa utódját. Egy interjúban Donald Trump is bejelentkezett a posztra, olyannyira, hogy még egy képet is posztolt magáról egyházfőként. A Duma Aktuál csapata elővett egy korábbi fotót, amin látszik, hogy az amerikai elnök még a békés Ferenc pápából is kihozta a Rambót, majd jött az érdekes következtetés, hogy a világ sorsát el fogják tudni dönteni egy hatfős kórteremben is – és hogy a konklávé több mindenben is hasonlít egy általános iskolára. Kiderült az is, hogy ministránsként kinek kellett tömjénkúrára menni, és miért baj az, ha egy pap szőlőbor helyett almabort használ.","shortLead":"Május elején a Vatikánban megválasztották Ferenc pápa utódját. Egy interjúban Donald Trump is bejelentkezett a posztra...","id":"20250528_papavalasztas-duma-aktual","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d87a245-0cd9-4e85-98c2-07b3104bb774.jpg","index":0,"item":"b293b683-4d9d-4a64-b89f-9dc93b504d26","keywords":null,"link":"/360/20250528_papavalasztas-duma-aktual","timestamp":"2025. május. 28. 17:30","title":"Több közös van a pápaválasztásban és a magyar oktatásban, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kell Morrist csak megfigyelésre vitték kórházba.","shortLead":"Kell Morrist csak megfigyelésre vitték kórházba.","id":"20250530_alaszka-gleccser-sziklaomlas-tulelo-turista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c.jpg","index":0,"item":"088345e6-0e61-4e2a-9805-c8676d5d80f3","keywords":null,"link":"/elet/20250530_alaszka-gleccser-sziklaomlas-tulelo-turista","timestamp":"2025. május. 30. 10:39","title":"Rázuhant egy 320 kilós szikla, de a haja szála sem görbült egy alaszkai turistának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","shortLead":"A kínai hatóságok nem hagyták jóvá a londoni tőzsdei bevezetést.","id":"20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55817588-dff1-422c-818e-1c98496f63e6.jpg","index":0,"item":"be7da1e1-4913-4f68-825b-8c0e8bb80a7d","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_New-Yorkban-es-Londonban-befurdott-most-a-hongkongi-tozsden-probalkozna-a-Shein","timestamp":"2025. május. 28. 11:31","title":"New Yorkban és Londonban befürdött, most a hongkongi tőzsdén próbálkozna a Shein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit a magyar kormányfőt, mint korábban. De akadnak más jelei is, hogy lehűlt a kétoldalú viszony – jelenti a magyar fővárosból Lucas Minisini, a francia lap kiküldött tudósítója.","shortLead":"Habár a CPAC jelenleg éppen Budapesten ülésezik, újraválasztása óta Donald Trump amerikai elnök már nem dicséri annyit...","id":"20250530_Le-Monde-Orban-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45633044-0b45-411c-a3ea-36a81a0cb097.jpg","index":0,"item":"1fc00949-0e11-43fc-add1-61c12bc64f40","keywords":null,"link":"/360/20250530_Le-Monde-Orban-Trump","timestamp":"2025. május. 30. 06:52","title":"Le Monde: Véget értek a mézeshetek Orbán és Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges zenei projektben, amely a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól.","shortLead":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges...","id":"20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78.jpg","index":0,"item":"c1c7d984-0c20-4b0e-93a6-cc3b83ed611e","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Magyar sztárzenészek készítenek közös albumot egy gyermekkórussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709ff86a-57d0-4958-9441-f152aa7f1370","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Már meg is kapta a szolgálati egyenruháját. ","shortLead":"Már meg is kapta a szolgálati egyenruháját. ","id":"20250529_lefoglalt-Audival-jaroroznek-majd-a-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/709ff86a-57d0-4958-9441-f152aa7f1370.jpg","index":0,"item":"a8449bb4-3a5e-4072-b3ec-7121de02c0b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250529_lefoglalt-Audival-jaroroznek-majd-a-rendorok","timestamp":"2025. május. 29. 17:50","title":"Drogdílertől lefoglalt 450 lóerős Audiból lett magyar rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad659071-18db-4492-a980-4d7d7f62434b","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Akkora hévvel hirdetett csatát a Fidesz az online térben, hogy akadhatnak harcosai, akik ezt felhatalmazásként értve a valódi életben is kimutatják agressziójukat. Miért nagyobb ennek a valószínűsége most, mint a menekültek elleni hergelés idején? Kik kerülhetnek célkeresztbe? Fel van készülve a magyar társadalom az erőszakra?","shortLead":"Akkora hévvel hirdetett csatát a Fidesz az online térben, hogy akadhatnak harcosai, akik ezt felhatalmazásként értve...","id":"20250529_hvg-zaszlo-zaszlo-okol-politikai-agresszio-offline-pofonok-feszultseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad659071-18db-4492-a980-4d7d7f62434b.jpg","index":0,"item":"ab2f3bcb-cf7d-4e6c-a06a-3093905a0da3","keywords":null,"link":"/360/20250529_hvg-zaszlo-zaszlo-okol-politikai-agresszio-offline-pofonok-feszultseg","timestamp":"2025. május. 29. 11:32","title":"Zászló, zászló, ököl: mikor csap át valódi erőszakba a végsőkig pörgetett szájkarate?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]