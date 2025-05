Tavaly is jó üzlet volt óriásplakátok helyét fenntartani. A több mint hétezer óriásplakátot és más városi hirdetőfelületeket is kezelő Publimont most tette közzé az éves beszámolóját, és ebből az derül ki: a 2023-as 12,8 után már 15,3 milliárd forint árbevételt ért el, és miután ebből lejöttek a költségei, 3,34 milliárd forint lett az adózott eredménye. Ez 217 millió forinttal nagyobb profit, mint amekkora az előző évben összejött.

A cég tulajdonosai úgy döntöttek, hogy a nyereség nagyobb részét bent hagyják eredménytartalékban, de egymilliárd forintot kivettek osztalékként.

2022-as választási plakát. Veres Viktor

Hogy ők pontosan kik is, azt nem lehet pontosan tudni. A vállalat korábban sokáig a Simicska-birodalom egyik legfontosabb cége volt, majd miután Simicska Lajos kiszállt az üzleti érdekeltségeiből, ez volt az egyik olyan vállalata, amely Mészáros Lőrinchez került. 2023-ban azonban a felcsúti expolgármester már nem ragaszkodott ahhoz, hogy a saját nevén legyen, két magántőkealap szerezte meg. Ezek a tulajdonosai most is, úgyhogy a valódi tulajdonos a két tőkealap mögé rejtőzik.