Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat egymástól. Az eredmények alapján igen, de azért van egy nagy „de” a dologban.","shortLead":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat...","id":"20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"fbaee1c1-b75f-4b32-a4b3-5151aa6df284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","timestamp":"2025. június. 02. 20:03","title":"Meglepő dolog derült ki a macskák szaglásáról – lehet, hogy nem csak a kutyák ismerik fel így a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék kölcsönhatásba lépnek egymással a térben. Eredményeik segíthetnek korábban sosem látott kvantumjelenségek vizualizálásában.","shortLead":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék...","id":"20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f.jpg","index":0,"item":"51cffabd-b1e7-4422-a028-c5e826a96bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Ilyen fénykép még sosem készült: lefotózták, ahogy éppen kapcsolatba lépnek egymással az atomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","shortLead":"Édesanyjával és a Fehér Lótusz színésznőjével, Haley Lu Richardsonnal néztek meg szombat este egy előadást. ","id":"20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda1bed0-f638-45b1-960e-b7d5d5aa7d74.jpg","index":0,"item":"f10da5a5-751d-4ab6-b3ae-62bf009f4669","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Emilia-Clarke-Haley-Lu-Richardson-forgatas-Ponies-Operahaz-Stuart-Maria-fotok","timestamp":"2025. június. 02. 08:35","title":"Emilia Clarke az Operaházban járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6049a799-167b-4de0-b524-6bcc8545b15a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A gyerekjogok védelmével foglalkozó szervezet ellehetetlenülhet, ha átmegy az átláthatóságinak nevezett törvény. ","shortLead":"A gyerekjogok védelmével foglalkozó szervezet ellehetetlenülhet, ha átmegy az átláthatóságinak nevezett törvény. ","id":"20250602_Petofi-Zenei-Dij-Magashegyi-Underground-Hintalovon-Alapitvany-penz-felajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6049a799-167b-4de0-b524-6bcc8545b15a.jpg","index":0,"item":"b4753ed6-6e58-4d6a-b2d4-97cbaca79f89","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Petofi-Zenei-Dij-Magashegyi-Underground-Hintalovon-Alapitvany-penz-felajanlas","timestamp":"2025. június. 02. 13:56","title":"A közmédia által díjazott Magashegyi Underground a „szuverenitásvédelmi” listán szereplő Hintalovon számára ajánlotta fel a jutalma egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c0e0fd-02a6-4873-8386-8927d2dd2206","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kiszuperált szélkerekek hatalmas alkatrészeit sem kell szemétdombra vetni vagy reciklálni, használati eszközként is találhatnak új életet. Egy holland dizájnstúdió ezt azzal is bizonyította, hogy egy szélturbina gondolájából készített miniházat.","shortLead":"A kiszuperált szélkerekek hatalmas alkatrészeit sem kell szemétdombra vetni vagy reciklálni, használati eszközként is...","id":"20250601_hvg-hasznalt-szelturbina-garzon-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74c0e0fd-02a6-4873-8386-8927d2dd2206.jpg","index":0,"item":"ac8bd151-01ef-4819-87a7-27b930c597c3","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-hasznalt-szelturbina-garzon-lakas","timestamp":"2025. június. 01. 16:15","title":"A szemétdombra dobás helyett 35 nm-es lakássá alakíthatók át a kiszuperált szélturbinák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","shortLead":"Arról, hogy átadják-e a német hatóságoknak, hamarosan dönt a bíróság. ","id":"20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca27e3dc-ed14-4a81-a88e-ac27a033f175.jpg","index":0,"item":"b314ac77-a9d3-4051-8bc6-a6c4227b9237","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_nemetorszag-gyilkossag-jaszalsoszentgyorgy-elfogas","timestamp":"2025. június. 02. 10:02","title":"Jászalsószentgyörgyön fogtak el egy nőt, aki Németországban megölt egy magyar férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e89895-74c9-4bad-9e1b-3c5cb8c0ca77","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig 826 esetben lett vádemelés a nyomozás vége a DELTA Program kezdete óta.","shortLead":"Eddig 826 esetben lett vádemelés a nyomozás vége a DELTA Program kezdete óta.","id":"20250601_DELTA-program-kabitoszer-drogellenes-hadjarat-buntetoeljaras-vademelesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e89895-74c9-4bad-9e1b-3c5cb8c0ca77.jpg","index":0,"item":"c92074b4-9499-437d-af7d-7a6aab6f0c00","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_DELTA-program-kabitoszer-drogellenes-hadjarat-buntetoeljaras-vademelesek","timestamp":"2025. június. 01. 13:24","title":"Három hónap alatt több mint 3500 büntetőeljárást indított a rendőrség az új drogellenes hadjárata keretében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","shortLead":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","id":"20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e.jpg","index":0,"item":"34871a8b-b5e9-426a-a16f-8dfae927431e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Itt az új Xbox-funkció, ami bármilyen kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]