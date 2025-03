Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","shortLead":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökét arról kérdezték, hogy mit dolgozott a külföldi tulajdonú sörgyárak szövetségénél. ","id":"20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22f28e83-d2b2-4970-a258-562d939f2b0b.jpg","index":0,"item":"fc2b009a-9992-40c8-b4be-fe2e53bac3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-Lanczi-Tamas-MTVA-sorszovetseg-fizetes","timestamp":"2025. március. 19. 05:43","title":"Lánczi Tamás: Mindenről, amiről számot kellett adnom, arról számot adtam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4167f196-939e-4c2e-b2de-77f9104b5575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz Kőnig doki feladata.","shortLead":"A betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztése lesz Kőnig doki feladata.","id":"20250318_Konig-Robert-gyermeksebesz-miniszterelnoki-biztos-betegtajekoztatas-betegelegedettseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4167f196-939e-4c2e-b2de-77f9104b5575.jpg","index":0,"item":"54d247cb-d378-40dd-a89c-71f4e145eec8","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Konig-Robert-gyermeksebesz-miniszterelnoki-biztos-betegtajekoztatas-betegelegedettseg","timestamp":"2025. március. 18. 16:11","title":"Orbán Viktor miniszterelnöki biztosnak nevezte ki Kőnig Róbert gyermeksebészt, akinek a HVG Könyveknél jelent meg „Ilyen egy kórház” című könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","shortLead":"Megérkezett az első előzetes a klasszikus családi vígjáték második részéhez.","id":"20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d0d322-3d1a-4e3a-a594-322d3b4ed0a4.jpg","index":0,"item":"c8c606de-b932-44fa-83e6-47f412ce0fa6","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_Jamie-Lee-Curtis-es-Lindsay-Lohan-ujra-testet-cserel-a-Nem-ferek-a-borodbe-folytatasaban","timestamp":"2025. március. 19. 13:10","title":"Jamie Lee Curtis és Lindsay Lohan újra testet cserél a Nem férek a bőrödbe folytatásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5384dbf6-adea-4def-bd6f-eea12370b886","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Pincérkedik saját éttermében, de a vendégeknek nem árulja el, hogy ő a tulajdonos, abban pedig biztos volt, hogy előbb-utóbb meglesz a csillag, ha nem idén, akkor majd jövőre. A Mérlegen új adásában Kvasznicza Ferenccel, a Pajta tulajával beszélgettünk.","shortLead":"Pincérkedik saját éttermében, de a vendégeknek nem árulja el, hogy ő a tulajdonos, abban pedig biztos volt...","id":"20250318_Pajta-etterem-michelin-csillag-interju-Kvasznicza-Ferenc-Merlegen-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5384dbf6-adea-4def-bd6f-eea12370b886.jpg","index":0,"item":"f52df9ee-0c10-4f98-a3fe-96e53f7f259e","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Pajta-etterem-michelin-csillag-interju-Kvasznicza-Ferenc-Merlegen-podcast-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 17:30","title":"Hiába a Michelin-csillag, az ablakot még mindig a tulaj pucolja – a Pajta étterem sztorija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok valódi mozgatórugóit, az viszont igen, hogy közben cseresznyemagnyira szűkül a gyomrunk. Olyan formai és színészi bravúrt igen ritkán látni a Netflixen, mint a Kamaszokban.","shortLead":"Bár végig követjük egy gyilkossági ügy feltárását, nem biztos, hogy pontosan megértjük végül az érintett kamaszok...","id":"20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70407850-2ac0-4d56-ab67-2238aeedf28d.jpg","index":0,"item":"0c936ee6-3eb6-4484-a302-53ce1fc36105","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Netflix-sorozat-Kamaszok-kritika","timestamp":"2025. március. 19. 19:50","title":"Az év legnyomasztóbb és legbravúrosabb Netflix-sorozata – megnéztük a Kamaszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","shortLead":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","id":"20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20.jpg","index":0,"item":"1af4e44a-ef52-4121-b91a-5f3c2e48c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","timestamp":"2025. március. 19. 07:54","title":"Őrizetbe vették Erdoğan fő ellenfelét a török hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","shortLead":"Elmondása szerint az autizmusa sokat segített neki pályafutása során.","id":"20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a289eac7-656f-451e-810c-abe93a3f9f71.jpg","index":0,"item":"2cf4f99e-7ba1-43d5-aaf1-01cd64dcbdb7","keywords":null,"link":"/sport/20250319_autizmus-adhd-interju-bbc-lucy-bronze-angol-valogatott-chelsea-barcelona-noi-focista","timestamp":"2025. március. 19. 10:58","title":"„Mindig is tudtam, hogy autista vagyok” – őszintén vallott autizmusáról és ADHD-járól az angol női válogatott focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d015eb-b8b9-464c-95bb-451b23b7cf3e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ritka módszerrel szerzett kannabiszolajat négy férfi Memphis mellett: két pitonnal ijesztgették az eladókat.","shortLead":"Ritka módszerrel szerzett kannabiszolajat négy férfi Memphis mellett: két pitonnal ijesztgették az eladókat.","id":"20250320_kigyo-benzinkut-amerika-piton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21d015eb-b8b9-464c-95bb-451b23b7cf3e.jpg","index":0,"item":"9d6cfe35-d991-4c6c-b851-67efe6658069","keywords":null,"link":"/elet/20250320_kigyo-benzinkut-amerika-piton","timestamp":"2025. március. 20. 10:43","title":"Kígyókkal akartak kirabolni egy benzinkutat Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]