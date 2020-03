Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","shortLead":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","id":"20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e638-5af2-468a-b87f-4466fced43e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 18:12","title":"Bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","shortLead":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","id":"20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32498cf-eb50-4aaf-963a-260838264b62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","timestamp":"2020. március. 17. 13:06","title":"Automatikusan visszatéríti a törölt járatok viteldíját a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","shortLead":"Bár a tanárok helyzete a mélypontra jutott, a koronavírus felülír mindent.","id":"20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606267bb-8d58-4efb-8a65-8eb23a146923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd03554-b39f-465e-9769-bc3fdfa262bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Felfuggesztik_a_sztrajktargyalasokat_a_pedagogusszakszervezetek","timestamp":"2020. március. 18. 12:54","title":"Felfüggesztik a sztrájktárgyalásokat a pedagógus-szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","shortLead":"A karácsony előtti forgalom másfélszerese a mostani.","id":"20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be440855-55a9-4b4b-bb9f-b4ce88c34c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f77d48-ac8d-48f7-8bf2-7ef29a577bac","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Tulhajszoltak_bolti_dolgozo_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:02","title":"Túlhajszoltak és kevesen vannak a bolti dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután a lengyel környezetvédelmi miniszter megfertőződött a koronavírussal, több kollégája is karanténba ment.","shortLead":"Miután a lengyel környezetvédelmi miniszter megfertőződött a koronavírussal, több kollégája is karanténba ment.","id":"20200317_karanten_lengyel_kormany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92954f20-3bf8-44d8-b867-7781b2dd9843","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_karanten_lengyel_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:47","title":"Karanténba került a lengyel kormány egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is regisztráltak.","shortLead":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is...","id":"20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ba74bd-1b72-4c76-9b2e-f30ab74cdc76","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","timestamp":"2020. március. 18. 18:20","title":"Majd kilencszáz egészségügyi önkéntes jelentkezett az Emmi felhívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Távolságtartás? Ugyan!","shortLead":"Távolságtartás? Ugyan!","id":"20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d4f966-ce70-404a-a89a-9fdaa9a6352c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34856182-d928-4354-97da-226697612be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_busz_koronavirus_utas_elso_ajto","timestamp":"2020. március. 17. 12:45","title":"Hiába zárják le a buszok elejét, csak elfoglalják az üléseket ott is – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Extrém helyzetben lehet igazán tesztelni az elméleteket. Márpedig most extrém helyzet van. A közgazdasági elméleteket bemutató cikksorozatunk újabb részében a járványok pénzügyi hatásait, a pánikvásárlás okait és következményeit, valamint a népesedésre gyakorolt hatást vizsgáló közgazdászok munkáját mutatjuk be.","shortLead":"Extrém helyzetben lehet igazán tesztelni az elméleteket. Márpedig most extrém helyzet van. A közgazdasági elméleteket...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05980137-fd60-4b2b-aa0a-3f56659fad76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06c684a-1d00-41e0-b203-65c9a3d98fe4","keywords":null,"link":"/360/20200318_koronavirus_jarvany_kozgazdasag","timestamp":"2020. március. 18. 07:00","title":"Mi megmondtuk – gondolhatják közgazdászok a járvány hatásait elnézve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]